ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 09:27
13.05.2026 08:29

Μαρία Ηλιάκη για Eurovision: «Τώρα να χάσουμε από ένα βιολί; Ας πάει στο Μέγαρο Μουσικής» (Video)

13.05.2026 08:29
Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο Akylas στην έναρξη της εκπομπής «Νωρίς νωρίς», μετά τη σαρωτική του εμφάνιση στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης σχολίασαν με ενθουσιασμό την ελληνική συμμετοχή και τις πιθανότητες νίκης στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου.

«Εμένα μου έστειλε ένας φίλος μου το βράδυ, που είναι γνώστης της μουσικής, μου λέει “όποια θέση και να πάρουμε, θα είναι πρώτη στις καρδιές μας”. Του λέω, “άκου, άκου, άκου, άκου, άκου”. Δεν το δέχομαι. Δεν δέχομαι τη δεύτερη θέση, το καταλαβαίνεις; Θα είναι τεράστια αδικία!» είπε αρχικά η Μαρία Ηλιάκη, με τον Κρατερό Κατσούλη να παίρνει τον λόγο, κάνοντας αναφορά στην πορεία της Ελένης Φουρέιρα στη Eurovision του 2018.

«Άκου τώρα. Άκου, άκου, άκου, άκου. Το “πρώτη στις καρδιές μας”, θέλω να σου θυμίσω ότι η Ελένη Φουρέιρα βγήκε κάποτε δεύτερη και όλος ο κόσμος νόμιζε ότι ήτανε βγήκε πρώτη εκείνη τη χρονιά. Και “δεν το νόμιζε ο κόσμος”, δεν ήταν στην καρδιά του όμως. Ήταν στην πραγματικότητα! Δηλαδή, τη Φουρέιρα φωνάζανε. Η Φουρέιρα έκανε διεθνή περιοδεία» τόνισε, με τη Μαρία Ηλιάκη να ολοκληρώνει τη συζήτηση με ένα αιχμηρό σχόλιο για τη συμμετοχή της Φινλανδίας στον διαγωνισμό.

«Τώρα να χάσουμε από ένα βιολί; Ας πάει στο Μέγαρο Μουσικής να δώσει πέντε συναυλίες» είπε χαρακτηριστικά.

