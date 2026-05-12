Eurovision: Ο Ακύλας έκλεψε τις εντυπώσεις στον Α’ Ημιτελικό με το «Ferto» (Video)

Τις εντυπώσεις έκλεψε ο Ακύλας στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision, εκπροσωπώντας την Ελλάδα με το «Ferto» στο Wiener Stadthalle.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας ανέβηκε τέταρτος στη σκηνή της Βιέννης και παρουσίασε μια εμφάνιση που απέσπασε δυνατό χειροκρότημα από το κοινό στην αρένα.

Η σκηνική παρουσία έφερε την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος δημιούργησε ένα εντυπωσιακό οπτικό σύμπαν γύρω από το τραγούδι.

Ένα ψηφιακό παραμύθι για τον υπερκαταναλωτισμό

Επί σκηνής ξεδιπλώθηκε ένα «ψηφιακό παραμύθι», με αισθητική που παρέπεμπε σε videogame, αποδίδοντας τα μηνύματα του «Ferto» για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό.

Τον Ακύλα συνόδευσαν στη σκηνή οι Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρίστος Νικολάου και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, συμβάλλοντας στη συνολική δυναμική της ελληνικής συμμετοχής.

Ο εκπρόσωπος της Ελλάδας εμφανίστηκε με «αέρα» από τη χθεσινή τελική πρόβα, όπου επίσης είχε εντυπωσιάσει το κοινό και είχε εισπράξει πολλά χειροκροτήματα. Σήμερα παρουσιάστηκε το ίδιο δυνατός, καταφέρνοντας να ξεσηκώσει τους θεατές.

Το «κλείσιμο του ματιού» στην Έλενα Παπαρίζου

Αναντίρρητα ευφυής και απολύτως λειτουργική αποδείχθηκε η ιδέα του Φωκά Ευαγγελινού για ένα «κλείσιμο του ματιού» ή, καλύτερα, έναν άτυπο φόρο τιμής στην Έλενα Παπαρίζου και το «My Number One».

Το σκηνοθετικό εύρημα ενσωματώθηκε οργανικά στην εμφάνιση, προσθέτοντας έναν συμβολικό δεσμό με μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της Ελλάδας στον διαγωνισμό.

Το μήνυμα του τραγουδιού

Το «Ferto» είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, καθώς και για τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, επιχειρώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα απωθημένα της παιδικής ηλικίας.

Πρόκειται για μια βιωματική ιστορία που περιγράφει την πορεία από την έλλειψη στην επιτυχία, την ευθύνη απέναντι σε όσους πίστεψαν όταν δεν υπήρχε τίποτα, αλλά και μια υπενθύμιση πως η πραγματική αξία βρίσκεται στην ευγνωμοσύνη και στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μας.

Δεύτερο φαβορί στα προγνωστικά

Τα προγνωστικά δίνουν τον Ακύλα ως δεύτερο φαβορί για τη νίκη στον τελικό, ενώ θεωρείται εξαιρετικά απίθανο να μην είναι η Ελλάδα ανάμεσα στις 10 χώρες που θα προκριθούν στον τελικό του Σαββάτου.

