ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 23:59
Γκονγκ Λι και Τζέιν Φόντα κηρύσσουν την έναρξη του 79ου Φεστιβάλ των Καννών

Η Κινέζα ηθοποιός Γκονγκ Λι και η Αμερικανίδα Τζέιν Φόντα κήρυξαν σήμερα την έναρξη του 79ου Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών, κατά τη διάρκεια μιας τελετής που σηματοδοτήθηκε από την απονομή του Τιμητικού Χρυσού Φοίνικα στον Νεοζηλανδό σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον.

Η εκδήλωση αυτή “μας επιτρέπει να συναντιόμαστε και να συνδεόμαστε” μεταξύ μας, τόνισε η Γκονγκ Λι. “Πιστεύω ότι ο κινηματογράφος ήταν πάντα μια πράξη αντίστασης καθώς διηγούμαστε ιστορίες και οι ιστορίες είναι αυτές που διαμορφώνουν έναν πολιτισμό”, δήλωσε από την πλευρά της η Τζέιν Φόντα.

“Ας γιορτάσουμε λοιπόν την τόλμη, την ελευθερία και την αδάμαστη πράξη της δημιουργίας”, πρόσθεσε η ηθοποιός και παραγωγός, που είναι επίσης γνωστή για την ακτιβιστική της δράση.

Λίγο νωρίτερα κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Πίτερ Τζάκσον ευχαρίστησε το φεστιβάλ για “αυτό το θαυμαστό βραβείο, καθώς ο Χρυσός Φοίνικας είναι κάτι που δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι θα κέρδιζα”.

Το βραβείο του το απένειμε ο ηθοποιός Ελάιτζα Γουντ, του οποίου η καριέρα απογειώθηκε χάρη στον ρόλο του ως Φρόντο στην ταινία “Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών”. “Έδειξες στον κόσμο κάτι που δεν είχε ξαναδεί”, δήλωσε ο 45χρονος ηθοποιός συγχαίροντας τον σκηνοθέτη.

Ο Πίτερ Τζάκσον, ο οποίος αστειεύτηκε αναφερόμενος στο μουστάκι αυτού που προσέλαβε στα 18 του για να υποδυθεί τον βασικό χαρακτήρα του έργου της ζωής του, αναπόλησε τις δύο εμπειρίες του στις Κάννες.

Η πρώτη εμπειρία αφορούσε την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία “Bad Taste” (1987) που προβλήθηκε σε περίπου 50 χώρες και έδωσε ώθηση στη σταδιοδρομία του 64χρονου σκηνοθέτη.

Η δεύτερη και πιο πρόσφατη ήταν το 2001, για να δείξει λίγα λεπτά του πρώτου μέρος του “Άρχοντα των Δαχτυλιδιών”, κάτι που συνέβαλε στη δημιουργία του παγκόσμιου πάθους γύρω από την τριλογία αυτή.

“Αυτά τα ταξίδια στις Κάννες ήταν επαναστατικά για μένα”, περιέγραψε ο σκηνοθέτης.

Η οικοδέσποινα της τελετής Άι Αϊνταρά προσκάλεσε στη συνέχεια τον Πίτερ Τζάκσον στο πλάι της σκηνής για να παρακολουθήσει μια διασκευή του “Get Back” των Μπιτλς, των οποίων ο Πίτερ Τζάκσον είναι μέγας θαυμαστής, τραγούδι που ερμήνευσαν οι Γαλλίδες τραγουδίστριες Τεοντορά και Οκλού.

Η ταινία του Πιέρ Σαλβαντορί “La Vénus électrique” προβλήθηκε στη συνέχεια κατά την έναρξη του φεστιβάλ.

