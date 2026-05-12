Πώς έγινε η τραγωδία στην Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη, το ιατρικό ανακοινωθέν για τη δεύτερη, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ – Το σημείωμα πριν την πτώση από την ταράτσα

Σε αυτοχειρία αποδίδεται, σύμφωνα με την αστυνομία, η τραγωδία που σημειώθηκε στις 12.00 το μεσημέρι στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 200.

Αποτέλεσμα ήταν η μία ανήλικη να χάσει τη ζωή της, ενώ η δεύτερη διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένη. Όπως αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της, η 17χρονη μεταφέρεται στο ΚΑΤ.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν:

“Σήμερα και ώρα 12:32 προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στα Επείγοντα δύο νεαρές, αμφότερες 16 ετών. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της είναι εξαιρετικά κρίσιμη και γι’ααυτό αποφασίστηκε να διακομιστεί στο ΚΑΤ. Η δεύτερη προσήλθε με ανακοπή και παρά τις προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δεν κατέστη δυνατόν να επανέλθει”.

Το σημείωμα πριν την πτώση

Στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απονενοημένης απόφασής της. «Συγγνώμη σας αγαπάμε πολύ». Μάλιστα στο σημείωμα περιγράφει ζητήματα πίεσης, δηλώνει ιδιαιτέρως απαισιόδοξη και αποτυπώνει με απογοήτευση όσα βιώνει, όπως τις επικείμενες Πανελλήνιες.

Οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι σύμφωνα με όλα τα στοιχεία και το δεύτερο κορίτσι πήδηξε μαζί με την φίλη της στο κενό, αν και δεν έχει βρεθεί ακόμα δικό της σημείωμα.

Όπως έγινε γνωστό, ένα από τα κορίτσια έμενε στην πολυκατοικία. Κάποια στιγμή ανέβηκαν μαζί στην ταράτσα από όπου πήδηξαν στο κενό. Η πόρτα της ταράτσας βρέθηκε κλειδωμένη και οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι την κλείδωσαν οι δυο 17χρονες πριν πραγματοποιήσουν την τραγική πράξη τους.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ηλιούπολης.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Μαρτύρια επιχειρηματία της περιοχής αναφέρει ότι ο αδελφός της κοπέλας που δίνει μάχη για τη ζωή της κατέβηκε στο σημείο που έπεσαν οι δύο 17χρονες και ότι η τραυματίας φαινόταν πως επικοινωνούσε. «Αγκομαχούσε, έβγαζε επιφωνήματα, το κορίτσι προσπαθούσε να επικοινωνήσει, φαινόταν ότι αντιλαμβανόταν το τι συνέβαινε», είπε.

«Ήμουν στο γραφείο μου και ακούστηκε ένα μακρόσυρτο επιφώνημα και ένας πολύ δυνατός κρότος. Γυρνώντας το κεφάλι και βλέπεις τα δύο κορίτσια. Οι επόμενες κινήσεις ήταν το ΕΚΑΒ, που ήρθε όντως γρήγορα. Κατέβηκε μία κυρία από τον πρώτο και πλησίασε τη μία την κοπέλα και είδε ότι ανέπνεε. Κατέβηκε και ένα άλλο παλικάρι, που είπε ότι είμαι ο αδερφός της, που ευτυχώς ήταν η κοπέλα που ανέπνεε», ανέφερε άλλος μάρτυρας.

Μάλιστα, σύμφωνα με γειτόνισσα, οι δύο ανήλικες είχαν ζητήσει από τη διαχειρίστρια τα κλειδιά της ταράτσας. «Η φίλη μου της λέει “εκεί που είναι τα κλειδιά, εκεί που τα βάζουμε”. Δεν πρόλαβε να κάνει πέντε βήματα και ακούει το μπαμ, πέσανε τα παιδιά από την ταράτσα! Πού να φανταστεί εκείνη τώρα γιατί και για ποιο λόγο ήθελαν τα κλειδιά. Δεν μπορούσε να φανταστεί αυτό το τραγικό γεγονός», είπε χαρακτηριστικά.

