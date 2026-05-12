Ανδρουλάκης: Τρίτη θητεία ΝΔ σημαίνει οπισθοδρόμηση

«Τρίτη θητεία Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Η πολιτική αλλαγή με πρωταγωνιστή το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια νέα πορεία για τη χώρα και τον ελληνικό λαό», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στην κοινή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, αντικείμενο της οποίας είναι η πρόταση του κόμματος για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής συμπλήρωσε πως το σχέδιο και η δέσμευση του κόμματος είναι αυτή η πορεία να γίνει με περισσότερη δικαιοσύνη και αξιοκρατία, μεγαλύτερη διαφάνεια και ποιοτικότερη Δημοκρατία.

Επικαλούμενος τις κορυφαίες προσωπικότητες του Συνταγματικού Δικαίου, Δημήτρη Τσάτσο και Αριστόβουλο Μάνεση, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι «μια στιγμή αυτογνωσίας της ίδιας της Δημοκρατίας» και «κορυφαία στιγμή πολιτικής και δημοκρατικής ευθύνης», καθώς «καλούμαστε, ως Πολιτεία, να απαντήσουμε σε κρίσιμα ερωτήματα: Τι ποιότητα Δημοκρατίας θέλουμε; Ποια πρέπει να είναι τα όρια της εκτελεστικής εξουσίας; Και τελικά, πόσο προστατευμένος οφείλει να είναι ο πολίτης σε έναν κόσμο που γεννά διαρκώς προκλήσεις και υπαρξιακούς κινδύνους;»

«Ακριβώς γι’ αυτό, όπως υπογράμμιζε και ο Αριστόβουλος Μάνεσης, το Σύνταγμα είναι η ίδια η τεχνική της πολιτικής ελευθερίας, η θεσμική ασπίδα του πολίτη απέναντι στην αυθαιρεσία της εξουσίας» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης και προσθέτοντας ότι «αυτές οι αξίες υπήρξαν διαχρονικά η πυξίδα της Δημοκρατικής Προοδευτικής Παράταξης» ανέφερε τις σημαντικές θεσμικές αλλαγές που έχει θεσπίσει διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ.

Κάλεσε τους πολίτες σε «δημοκρατική αφύπνιση» και επέκρινε τη ΝΔ για «βαθιά συντηρητική κουλτούρα εξουσίας» και πως «φέρει βαριά ευθύνη για τη θεσμική και αξιακή παρακμή που βιώνει σήμερα η Δημοκρατία».

«Δεν συμβιβαζόμαστε με την παρακμή. Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε για την πολιτική αλλαγή. Γιατί η χώρα χρειάζεται αλλαγή πορείας. Χρειάζεται δημοκρατική ανάταση που αποκαθιστά τη λογοδοσία, τη διαφάνεια και την ισονομία», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και συμπλήρωσε:

«Για εμάς, η Δημοκρατία δεν εξαντλείται σε μια τυπική εκλογική διαδικασία. Η Δημοκρατία χρειάζεται ισχυρά θεσμικά αντίβαρα, διαφάνεια, λογοδοσία και ουσιαστικό έλεγχο της εξουσίας. Αυτή ακριβώς είναι η ευθύνη μας: να αποδείξουμε με το παράδειγμά μας ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο».

Άσκησε αναλυτικά κριτική στις προτάσεις της ΝΔ, αναφέροντας ότι «παρουσιάζεται ως μεγάλη θεσμική πρωτοβουλία με επικοινωνιακή επιδίωξη, όλως τυχαίως, τη στιγμή που η δημόσια ζωή ασφυκτιά από αλλεπάλληλα σκάνδαλα: Τέμπη, παράνομες υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν συνιστά ”φυγή προς τα μπρος”, αλλά ένα επικοινωνιακό ”στρίβειν διά του Συντάγματος”, για να δραπετεύσουν από τα αξιακά, θεσμικά, και πολιτικά τους αδιέξοδα», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης και προσέθεσε ότι το Σύνταγμα δεν είναι εργαλείο αντιπερισπασμού ούτε σανίδα πολιτικής επιβίωσης «για μια κυβέρνηση σε αποδρομή» επισημαίνοντας τις ευθύνες του πρωθυπουργού και της κυβέρνησης για τα Τέμπη, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές. «Αλήθεια, κ. Μητσοτάκη, τι εννοούσε ο ανιψιός σας δηλώνοντας ότι ”τα πήρε όλα πάνω του για να προστατεύσει την παράταξη και την κυβέρνηση”; Πώς λοιπόν ζητάς συναίνεση όταν ο ίδιος προσωπικά και το στενό σου περιβάλλον έχετε ενορχηστρώσει την εκτροπή που βιώνει η χώρα;», τόνισε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε εκτενώς τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ οι οποίες -όπως είπε- βασίζονται σε τρεις αρχές: Πρώτον: ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας. Δεύτερον: ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον: ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της Δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ προτείνει η ποινική ευθύνη των υπουργών να μην ασκείται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής αλλά από Ειδικό Δικαστικό όργανο, όπως επίσης η επιλογή της ηγεσία της Δικαιοσύνης, με περιορισμό της άμεσης κυβερνητικής επιρροής. Επίσης προτείνει τη συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, την ενίσχυση της διαφάνειας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των ΜΜΕ, καθώς και να απαιτείται υποχρεωτικά στη δεύτερη αναθεωρητική Βουλή για την επίτευξη των μέγιστων συναινέσεων, η ευρύτατη πλειοψηφία των 180 βουλευτών. Για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας προτείνεται να εκλέγεται με αυξημένες πλειοψηφίες, ώστε να διαθέτει τη μεγαλύτερη δυνατή νομιμοποίηση και αποδοχή.

«Σήμερα η Δημοκρατία δεν χάνεται, μέσα σε μια νύχτα. Φθείρεται σιγά σιγά. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια μεγάλη δημοκρατική αφύπνιση, που να μη συμβιβάζεται με την παρακμή. Θέλουμε μια κοινωνία με αυτοπεποίθηση, που να διεκδικεί, να συμμετέχει και να πιστεύει ξανά ότι τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

