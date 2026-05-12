Τα ιστορικά VW Bulli επιστρέφουν στο Αννόβερο, μετά από ταξίδι 20.000 χιλιομέτρων

Μια ομάδα από τη Μαλαισία, του ταξιδιωτικού και περιβαλλοντικού project «Trip4Trees» πραγματοποίησε μια ξεχωριστή στάση στο εργοστάσιο της Volkswagen στο Αννόβερο, στο πλαίσιο ενός εντυπωσιακού ταξιδιού.

Με δύο ιστορικά VW Bulli, οι λάτρεις των κλασικών Volkswagen κάλυψαν περίπου 20.000 χιλιόμετρα, διασχίζοντας συνολικά 18 χώρες μέσα σε 60 ημέρες. Η επίσκεψή τους είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια σημαντική χρονιά για το εργοστάσιο του Αννόβερου, το οποίο εφέτος γιορτάζει 70 χρόνια παραγωγής. Από το 1956, το Αννόβερο αποτελεί τον τόπο όπου κατασκευάζεται το Bulli, ένα μοντέλο που έχει συνδεθεί όσο λίγα με την ελευθερία, την αξιοπιστία, την πρακτικότητα και την παγκόσμια κουλτούρα της μετακίνησης.

Τα δύο VW Bus πρώτης γενιάς ανήκουν στα έτη μοντέλου 1960 και 1963. Η διαδρομή ξεκίνησε από τη Μαλαισία στα τέλη Φεβρουαρίου και συνεχίστηκε μέσω Ταϊλάνδης προς την Ευρώπη. Παρά την ηλικία των δύο οχημάτων, το ταξίδι ολοκληρώθηκε χωρίς βλάβες.

Μετά την επίσκεψη στο εργοστάσιο, η ομάδα παρέμεινε στο Αννόβερο για να συμμετάσχει στο παραδοσιακό «Maikafertreffen», μία από τις σημαντικότερες συναντήσεις φίλων των κλασικών Volkswagen, ενώ η ομάδα «Trip4Trees» θα δώσει το παρών και στο VW Vintage Meeting στο Hessisch Oldendorf, από τις 24 έως τις 26 Ιουνίου, όπου οι φίλοι των κλασικών Volkswagen θα έχουν την ευκαιρία να τη γνωρίσουν από κοντά.

Διαβάστε επίσης:

Hyundai Kona MY26: Τι αλλαγές φέρνει το ανανεωμένο μοντέλο

Chery: Η αναλυτική γκάμα με τις 869 ταξινομήσεις στο πρώτο τρίμηνο στην Ελλάδα – Τιμές

Plug-in hybrid χωρίς φόρτιση: Πόσο καίει τελικά και γιατί δεν συμφέρει