Πυρά Φαναρά κατά ΠΑΣΟΚ που αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις: «Άντε και καλά μυαλά»

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο τοποθετήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Metron Analysis, Στράτος Φαναράς, απαντώντας στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ που αμφισβητεί τη μεθοδολογία των δημοσκοπήσεων με «ακατάληπτα και αντιφατικά επιχειρήματα», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει.

Ο κ. Φαναράς, με αφορμή στάθηκε και την πρόσφατη δημοσκόπηση της Alco -την οποία επικαλείται το ΠΑΣΟΚ εξαιτίας της απουσίας αναγωγής-, αναλύει διεξοδικά τις μεθόδους των εταιρειών δημοσκοπήσεων.

Όπως επισημαίνει: «Εκτίμηση ψήφου και αναγωγή ψήφου γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου και από το σύνολο σχεδόν των μεγάλων εταιρειών ερευνών γιατί θεμελιώνονται σε απλές ή σύνθετες στατιστικές τεχνικές και όχι στα “μαγικά” των δημοσκόπων».

«Το βασικότερο πρόβλημα στην περίπτωση τους δεν είναι το μεθοδολογικό. Είναι ότι ορισμένοι από αυτούς αποκάλεσαν “απατεώνες” όσους κάνουν αναγωγή της πρόθεσης ψήφου», σημειώνει ο ίδιος και προειδοποιεί: «Το ότι γλύτωσαν τις αγωγές την τελευταία στιγμή ας μην το πάρουν ως βεβαιότητα για το μέλλον».

Σε άλλο σημείο θέτει ερωτήματα για την ερμηνεία των στοιχείων από το ΠΑΣΟΚ: «Για ποιο λόγο τους ικανοποιεί η πρόθεση ψήφου που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11%; Τους αρέσει αυτό το ποσοστό; Τι συμπέρασμα βγάζουν από αυτό το νούμερο;».

Κλείνοντας, ο κ. Φαναράς τονίζει ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει τη δημόσια αντιπαράθεση, σημειώνοντας: «Θα μπορούσα να συνεχίσω με σειρά ακόμα επιχειρημάτων. Αλλά είχα πει ότι με υβριστές δεν ανοίγω διάλογο και δυστυχώς ήδη το έκανα. Θα σταματήσω εδώ λέγοντας το εξής τελευταίο. Την ημέρα των εκλογών τι νομίζετε ότι δημοσιεύουμε όταν κλείνουν οι κάλπες; Πρόθεση ή εκτίμηση ψήφου; Οι νεόκοποι επικοινωνιολόγοι του ΠΑΣΟΚ ας ρωτήσουν τον φίλο μου τον Κώστα Παναγόπουλο. Αντε και καλά μυαλά».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Στράτου Φαναρά

«Συνεχίζονται λοιπόν οι επιθέσεις από ένα διευρυνόμενο κύκλο στελεχών του ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις μέσα από σειρά ακατάληπτων και αντιφατικών επιχειρημάτων.

Το τελευταίο τους επιχείρημα είναι ότι η εταιρεία ΑΛΚΟ του συμπαθέστατου Κώστα Παναγόπουλου δεν κάνει αναγωγή “γιατί δεν μπορούν να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα για την τελική κατανομή”. Μάλιστα. Ας δούμε λοιπόν πως έχουν τα θέματα εν συντομία.

1. Το βασικότερο πρόβλημα στην περίπτωση τους δεν είναι το μεθοδολογικό. Είναι ότι ορισμένοι από αυτούς αποκάλεσαν Απατεώνες όσους κάνουν αναγωγή της πρόθεσης ψήφου. Το ότι γλύτωσαν τις αγωγές την τελευταία στιγμή ας μην το πάρουν ως βεβαιότητα για το μέλλον.

2. Εκτίμηση ψήφου και αναγωγή ψήφου γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου και από το σύνολο σχεδόν των μεγάλων εταιρειών ερευνών γιατί θεμελιώνονται σε απλές ή σύνθετες στατιστικές τεχνικές και όχι στα “μαγικά” των δημοσκόπων. Γιατί εκτός από τα πρωταρχικά ερωτήματα (πχ. Ποιος προηγείται) η πρόθεση ψήφου δεν μπορεί να απαντήσει σε άλλα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την κοινή γνώμη. Για παράδειγμα η πρόθεση ψήφου λέει ότι η ΝΔ προηγείται πχ. με 11% δε λέει όμως αν με τα σημερινά δεδομένα θα μπορούσε να πάρει αυτοδυναμία. Δεν ενδιαφέρει να απαντήσουμε σε αυτό; Προφανώς και ενδιαφέρει. Υπάρχει άλλος τρόπος να απαντήσουμε στο ερώτημα; Όχι.

3. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Πώς απαντάμε στο ερώτημα ποια είναι η πιθανότητα κόμματα που κινούνται σε χαμηλά επίπεδα να ξεπεράσουν το 3% και να βρεθούν στη βουλή άρα να επηρεάσουν τους συνολικούς συσχετισμούς του κοινοβουλίου; Πάλι ο μόνος τρόπος που υπάρχει είναι η αναγωγή. Ούτε αυτό ενδιαφέρει τους κυρίους; Πολύ καλά αλλά κάποιους τους ενδιαφέρει.

4. Και για ποιο λόγο τους ικανοποιεί η πρόθεση ψήφου που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στο 11%; Τους αρέσει αυτό το ποσοστό; Τι συμπέρασμα βγάζουν από αυτό το νούμερο; Είναι το ΠΑΣΟΚ τώρα πάνω ή κάτω από την προηγούμενη επίδοση του; Τι να πεις; Πως απαντούν;

5. Θα μπορούσα να συνεχίσω με σειρά ακόμα επιχειρημάτων. Αλλά είχα πει ότι με υβριστές δεν ανοίγω διάλογο και δυστυχώς ήδη το έκανα. Θα σταματήσω εδώ λέγοντας το εξής τελευταίο.

Την ημέρα των εκλογών τι νομίζετε ότι δημοσιεύουμε όταν κλείνουν οι κάλπες; Πρόθεση ή εκτίμηση ψήφου. Οι νεόκοποι επικοινωνιολόγοι του ΠΑΣΟΚ ας ρωτήσουν τον φίλο μου τον Κώστα Παναγόπουλο.

Αντε και καλά μυαλά».

