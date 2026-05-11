ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 22:04
11.05.2026 20:16

Alco: Ιστορικό χαμηλό για ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, δεν υπάρχει κράτος δικαίου λέει το 72%

Την εκτίμηση των πολιτών για θεσμική κρίση στη χώρα μας αποτυπώνει η δημοσκόπηση της Alco για λογαριασμό του Alpha, καθώς 7 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι η έννοια του Κράτους Δικαίου είναι ανύπαρκτη στην Ελλάδα και ότι οι νόμοι εφαρμόζονται επιλεκτικά. Παράλληλα, η δημοσκόπηση καταγράφει νέα πτώση σε ιστορικό χαμηλό για τη ΝΔ, ενώ οι πολίτες απαντούν και για τα υπό  ίδρυση νέα κόμματα από τους Τσίπρα και Καρυστιανού.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, στην πρόθεση ψήφου οι αναποφάσιστοι αυξάνονται ενώ συνεχίζεται η μείωση της εκλογικής επιρροής της ΝΔ, το χαμηλότερο ποσοστό της Alco από πριν το 2019, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALCO, Κώστας Παναγόπουλος.

Παράλληλα, υπάρχει πολύ μεγάλη άνοδο αυτών που δηλώνουν πως θα ψηφίσουν άλλο κόμμα, είτε το κόμμα Τσίπρα, είτε Καρυστιανού και αυτό συνθέτει το 12,9%. Χαρακτηριστικό των αποτελεσμάτων της δημοσκόπησης είναι πως ένας στους τρεις πολίτες τηρεί στάση αναμονής, (αναποφάσιστοι και άλλο κόμμα 33%).

Πρόθεση ψήφου: Ιστορικά χαμηλό το ποσοστό της ΝΔ

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με 22,8%, σημειώνοντας πτώση μία μονάδας σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (23,8%). Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με 12,2%, παρουσιάζοντας ελαφρά άνοδο από το 12,0%.

Στην τρίτη θέση ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,0% (από 8,6%), ενώ το ΚΚΕ καταγράφει ποσοστό 7,0% (από 6,8%). Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 5,7% (από 6,3%).  Υποχώρηση εμφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται στο3,4% έναντι 4,6% στην προηγούμενη μέτρηση.

Τα υπόλοιπα κόμματα που καταγράφονται στην έρευνα είναι η Φωνή Λογικής με 2,6%, το ΜέΡΑ25 με 2,5%, η Νίκη με 2,0%, η Νέα Αριστερά με 1,0% και οι Δημοκράτες με 0,9%

Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση στην κατηγορία «Άλλο Κόμμα», η οποία ανέρχεται στο 12,9% από 8,8%. Παράλληλα, το ποσοστό των αναποφάσιστων ενισχύεται ελαφρώς, φτάνοντας στο 19,0% έναντι 18,6% τον Απρίλιο. Τέλος, το Λευκό ανέρχεται στο 1,2% και η Αποχή στο 6,2%.

Αναλυτικά στην πρόθεση ψήφου επί των έγκυρων καταγράφονται οι εξής επιδόσεις:

  • ΝΔ 22,8%
  • ΠΑΣΟΚ 12,2%
  • Ελληνική Λύση 8,0%
  • Πλεύση Ελευθερίας 5,7%
  • ΚΚΕ 7%
  • ΣΥΡΙΖΑ 3,4%
  • Φωνή Λογικής 2,6%
  • ΜεΡΑ25 2,5%
  • Νίκη 2,0%
  • Νέα Αριστερά 1%
  • Δημοκράτες 0,9%
  • Άλλο 12,9%
  • Δεν έχω αποφασίσει 19,0%

7 στους 10 πιστεύουν ότι δεν υπάρχει Κράτος Δικαίου

Στο ερώτημα εάν οι πολίτες πιστεύουν ότι στην Ελλάδα υφίσταται κράτος δικαίου, η πλειονότητα των ερωτηθέντων τοποθετείται αρνητικά. Συγκεκριμένα, το 72% απαντά «Όχι», εκφράζοντας αμφισβήτηση για την ύπαρξη ή τη λειτουργία του κράτους δικαίου.

Στον αντίποδα, το 24% των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντά «Ναι», δηλώνοντας πως θεωρεί ότι οι θεσμοί λειτουργούν εντός του πλαισίου του κράτους δικαίου.

Τέλος, το ποσοστό των πολιτών που επέλεξαν να μην τοποθετηθούν ή δήλωσαν πως δεν γνωρίζουν (ΔΓ/ΔΑ) διαμορφώνεται στο 4%.

Παράλληλα,  υπάρχει διάχυτη η αίσθηση στους πολίτες πως η διαφθορά με ποσοστό 82%, οι κυβερνητικές παρεμβάσεις με 70% και η αδυναμία εφαρμογής του νόμου με 68% να απαντά ότι θεωρεί πως εμποδίζουν τη λειτουργία του κράτους δικαίου.

Κρίση υπάρχει ωστόσο στη συνείδηση των πολιτών για το κράτος δικαίου καθώς ούτε 2 στους 10 δεν θεωρεί ότι εφαρμόζεται το ίδιο για όλους.

Οι πολίτες ερωτώνται για για το ποια κριτήρια θα επηρεάσουν την ψήφο τους στις εκλογές, με το 48% να απαντά τη λειτουργία θεσμών και τη διαφάνεια και το 40% να απαντά ότι η οικονομία θα καθορίσει την ψήφο τους.

Επίσης, άλλο ερώτημα της δημοσκόπησης ζητά από τους πολίτες να τοποθετηθούν αν θα ψηφίσουν για να υπάρχει κυβερνητική σταθεότητα ή θα είνια ψήφος διαμαρτυρίας, με 6 στους 10 να προκρίνουν τη διαμαρτυρία.

Η δυναμική των υπό δημιουργία κομμάτων

Πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα Τσίπρα:

-Καθόλου 71%

-Πολύ 7%

-Αρκετά 10%

-Λίγο 8%

Από άλλη ερώτηση διαπιστώνεται ότι το κόμμα Τσίπρα αντλεί υποστήριξη κυρίως από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ.

Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε κόμμα Καρυστιανού:

Καθόλου 65%

Λίγο 15%

Αρκετά 11%

Πολύ 4%

