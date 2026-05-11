ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 19:55
Ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους ΥΠΕΞ της ΕΕ για το θαλάσσιο drone με τα εκρηκτικά στη Λευκάδα 

Για το περιστατικό σχετικά με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα ενημέρωσε ο Έλληνας ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, οι ομόλογοί του στην ΕΕ εξέφρασαν ενδιαφέρον, αλλά και ανησυχία για το περιστατικό και ζήτησαν να ενημερωθούν όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα των ελληνικών Αρχών. Ακόμη, εξέφρασαν τη στήριξή τους στην Ελλάδα.

Όπως ανέφερε ο υπουργός σε δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα, προσερχόμενος στο Συμβούλιο, πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη, την οποία ερευνά το Γενικό Επιτελείο, με την ελληνική κυβέρνηση να προτίθεται να προβεί στα αναγκαία διαβήματα, μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα. 

«Δεν θα γίνει η Μεσόγειος θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων»

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε πως η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει να αναπτυχθούν πολεμικές ενέργειες στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και ιδιαίτερα προς την πλευρά της Ελλάδας, ενώ έκανε λόγο για τεράστιο κίνδυνο για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια πολιτών και περιβάλλοντος.

Κλείνοντας, τόνισε πως «η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων».

Σημειώνεται, πως το θαλάσσιο drone εντόπισε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ψαράς ανοιχτά της Λευκάδας. Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι επρόκειτο για θαλάσσιο drone τύπου Magura που έφερε εκρηκτικά, ενώ πάνω του υπήρχαν τρεις ηλεκτρικοί πυροκροτητές, αλλά και μια κεραία για την από απόσταση πλοήγηση του σκάφους μέσω δορυφόρου.

