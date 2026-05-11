ΔΕΥΤΕΡΑ 11.05.2026 19:55
11.05.2026 18:43

Κορυφώνεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης – Ποιες περιοχές επιβαρύνονται περισσότερο

Κορυφώθηκε σήμερα το φαινόμενο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης στη χώρα, όπως ενημερώνει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα AtmoHub.

Οι περιοχές που επιβαρύνθηκαν περισσότερο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους είναι οι:

  • Κρήτη
  • Πελοπόννησος
  • Στερεά Ελλάδα
  • και τοπικά τα νησιά του Αιγαίου

Οι συγκεντρώσεις σκόνης στις παραπάνω περιοχές παραμένουν αυξημένες, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα, κυρίως στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Σταδιακή εξασθένηση του φαινομένου τις επόμενες ημέρες

Το φαινόμενο θα συνεχιστεί έως και την Πέμπτη, ωστόσο, όπως τονίζει το AtmoHub, από αύριο, Τρίτη 12/5, αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, χωρίς περαιτέρω σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

«Παρά τη σταδιακή εξασθένηση κοντά στο έδαφος, η παρουσία σκόνης στα υψηλότερα στρώματα θα συνεχίσει να προκαλεί θολότητα στην ατμόσφαιρα και περιορισμό της διαύγειας του ουρανού», σημειώνει το AtmoHub.

Σε διαγράμματα απεικονίζονται μετρήσεις από το τελευταίο επεισόδιο Σαχαριανής σκόνης όπως παρατηρήθηκε από το B-LIDAR στα Αντικύθηρα στις 10 Μαΐου το πρωί. Όπως εξηγεί το AtmoHub, το B-LIDAR είναι ένα νέο όργανο το οποίο πριν λίγες μέρες μεταφέρθηκε, εγκαταστάθηκε στα Αντικύθηρα και ξεκίνησε ήδη να μας παρέχει δεδομένα.

Εντυπωσιακό βίντεο από την εξουδετέρωση των εκρηκτικών που έκρυβε το θαλάσσιο drone

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αυξημένη προσέλευση στην πολιτική συγκέντρωση Τσίπρα στο Χαλάνδρι: Ποιοι δίνουν το παρών (Photos)

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Πορτρέτο που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας του επικεφαλής των Ολλανδών SS

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιαννακόπουλος: Βάζει τέλος στις φήμες περί ακαταλληλότητας του T-Center για το Final 4

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τα κρίσιμα λεπτά πριν τη δολοφονία – Βίντεο ντοκουμέντο με τη σύζυγο του δράστη στη γειτονιά του Νικήτα, μετά την επίθεση

ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

LIFESTYLE

Κλαυδία: Η δήλωση για τη Eurovision που προκάλεσε αντιδράσεις - «Ανόητο και ανεπίτρεπτο - Δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά» (Video)

ΚΑΛΧΑΣ

Το συνέδριο, το drone και ο Δένδιας, η μάχη για τη 2η θέση, η ατολμία Χουλιαράκη, το μοντέλο «Νίκος Παππάς» και η παγίδα «Δημητριάδης» για ΠΑΣΟΚ  

MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη δίνη των υποκλοπών η κυβέρνηση μετά τις δηλώσεις Δημητριάδη - Τα ερωτήματα και η οργή της αντιπολίτευσης

