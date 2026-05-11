Κορυφώνεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης – Ποιες περιοχές επιβαρύνονται περισσότερο

Κορυφώθηκε σήμερα το φαινόμενο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης στη χώρα, όπως ενημερώνει ο κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα AtmoHub.

Οι περιοχές που επιβαρύνθηκαν περισσότερο κοντά στην επιφάνεια του εδάφους είναι οι:

Κρήτη

Πελοπόννησος

Στερεά Ελλάδα

και τοπικά τα νησιά του Αιγαίου

Οι συγκεντρώσεις σκόνης στις παραπάνω περιοχές παραμένουν αυξημένες, επηρεάζοντας την ποιότητα του αέρα, κυρίως στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Σταδιακή εξασθένηση του φαινομένου τις επόμενες ημέρες

Το φαινόμενο θα συνεχιστεί έως και την Πέμπτη, ωστόσο, όπως τονίζει το AtmoHub, από αύριο, Τρίτη 12/5, αναμένεται να περιοριστεί κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, χωρίς περαιτέρω σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

«Παρά τη σταδιακή εξασθένηση κοντά στο έδαφος, η παρουσία σκόνης στα υψηλότερα στρώματα θα συνεχίσει να προκαλεί θολότητα στην ατμόσφαιρα και περιορισμό της διαύγειας του ουρανού», σημειώνει το AtmoHub.

Σε διαγράμματα απεικονίζονται μετρήσεις από το τελευταίο επεισόδιο Σαχαριανής σκόνης όπως παρατηρήθηκε από το B-LIDAR στα Αντικύθηρα στις 10 Μαΐου το πρωί. Όπως εξηγεί το AtmoHub, το B-LIDAR είναι ένα νέο όργανο το οποίο πριν λίγες μέρες μεταφέρθηκε, εγκαταστάθηκε στα Αντικύθηρα και ξεκίνησε ήδη να μας παρέχει δεδομένα.

