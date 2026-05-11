Σία Κοσιώνη: Τελευταία βόλτα στον ΣΚΑΪ για να αποχαιρετήσει τους συναδέλφους της (Photo)

Στα γραφεία του ΣΚΑΪ στο Φάληρο βρέθηκε τη Δευτέρα, 11/5, η Σία Κοσιώνη, πραγματοποιώντας μια προγραμματισμένη επίσκεψη, στη διάρκεια της οποίας είχε την ευκαιρία να αποχαιρετήσει τους συνεργάτες της.

Η δημοσιογράφος πέρασε από την αίθουσα σύνταξης του τηλεοπτικού σταθμού, όπου συνάντησε τους συνεργάτες της, οι οποίοι της είχαν ετοιμάσει μια μικρή έκπληξη.

Κατά τη σύντομη συγκέντρωση που έλαβε χώρα στην αίθουσα σύνταξης, η Σία Κοσιώνη απευθύνθηκε σε όλους ευχαριστώντας τους για τα είκοσι χρόνια συνεργασίας, ενώ τους ευχήθηκε καλή συνέχεια.

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΣΚΑΪ, Γρηγόρης Δημητριάδης, ο οποίος αποχαιρέτησε τη δημοσιογράφο με θερμά λόγια και ευχαριστίες, ενώ ακολούθησε ο διευθυντής του ραδιοφώνου του σταθμού, Βασίλης Χιώτης, στενός φίλος και συνεργάτης της δημοσιογράφου.

Αλλαγή σκυτάλης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ

Από απόψε και για τις επόμενες δύο εβδομάδες, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ περνά στη Χριστίνα Βίδου, η οποία μετακινείται από την παρουσίαση του σαββατοκύριακου, με τον Μάρκο Δεϊμέζη να αναλαμβάνει τη θέση της.

Σία Κοσιώνη και Χριστίνα Βίδου φωτογραφήθηκαν αγκαλιασμένες, με τη δεύτερη να δημοσιεύει το σχετικό στιγμιότυπο στο Instagram.

Διαβάστε επίσης:

Το Mega «καβάτζωσε» ξανά την πρωτιά στην τηλεθέαση για μια ακόμη Παρασκευή (8/5)

«Το σόι σου» πρώτο με διαφορά σε τηλεθέαση την Παρασκευή (8/5)

Eurovision 2026: Άστραψαν τα φλας στο τιρκουάζ χαλί της Βιέννης – Οι εμφανίσεις των διαγωνιζομένων, αποθεώθηκε ο Akylas (Photos/Video)











