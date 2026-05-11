Πορτρέτο που είχαν κλέψει οι Ναζί βρέθηκε στο σπίτι της οικογένειας του επικεφαλής των Ολλανδών SS

Ένα έργο τέχνης που είχε κλαπεί από τους Ναζί από τη διάσημη συλλογή Goudstikker επανεμφανίστηκε στο σπίτι των απογόνων ενός διαβόητου Ολλανδού συνεργάτη των SS, σύμφωνα με έναν ντετέκτιβ τέχνης.

Το πορτρέτο ενός νεαρού κοριτσιού, του Ολλανδού καλλιτέχνη Toon Kelder, πιστεύεται ότι κρεμόταν για δεκαετίες στο σπίτι της οικογένειας του Hendrik Seyffardt, δήλωσε ο Arthur Brand, περιγράφοντάς το ως «την πιο παράξενη υπόθεση ολόκληρης της καριέρας μου».

Η υπόθεση έχει παραλληλιστεί με ένα εύρημα που έγινε παγκόσμιο πρωτοσέλιδο το 2025, όταν ένας πίνακας του 18ου αιώνα που είχε κλαπεί από τους Ναζί – επίσης από τη συλλογή του αείμνηστου Εβραίου εμπόρου τέχνης Jacques Goudstikker – εμφανίστηκε σε ένα ακίνητο στην Αργεντινή.

Στην ολλανδική υπόθεση, ο Brand είπε ότι τον προσέγγισε ένας άνδρας που είχε πρόσφατα αποκαλύψει δύο ανησυχητικά οικογενειακά μυστικά: καταγόταν από τον Seyffardt και η οικογένειά του είχε εκθέσει κλεμμένα έργα τέχνης για χρόνια.

Ο συγγενής, ο οποίος ήθελε να παραμείνει ανώνυμος, είπε στον Brand ότι είχε δει τον πίνακα να κρέμεται στο διάδρομο της εγγονής του Seyffardt.

Ο Seyffardt, ένας από τους υψηλόβαθμους Ολλανδούς συνεργάτες των Ναζί, διοικούσε μια μονάδα εθελοντών των Waffen-SS στο ανατολικό μέτωπο πριν δολοφονηθεί από μαχητές της αντίστασης το 1943. Μια ναζιστική κρατική κηδεία πραγματοποιήθηκε γι’ αυτόν στη Χάγη, με στεφάνι που έστειλε ο Αδόλφος Χίτλερ.

Σύμφωνα με τον Brand, η εγγονή του Seyffardt αρχικά είπε ότι ο πίνακας ήταν «Εβραϊκή λεηλατημένη τέχνη, κλεμμένη από το Goudstikker. Δεν πωλείται. Μην το πείτε σε κανέναν».

Ωστόσο, το μέλος της οικογένειας ήθελε η ιστορία να δημοσιοποιηθεί και επικοινώνησε με τον Brand, ο οποίος έχει λύσει πολλές υποθέσεις κλοπής έργων τέχνης υψηλού προφίλ. Το μέλος της οικογένειας δήλωσε στην De Telegraaf: «Ντρέπομαι. Ο πίνακας πρέπει να επιστραφεί στους κληρονόμους του Goudstikker».

Σύμφωνα με την ολλανδική ημερήσια εφημερίδα, η οικογένεια συζητούσε αν ο πίνακας έπρεπε να επιστραφεί στους κληρονόμους του Goudstikker, προσθέτοντας ότι δεν γνώριζαν ότι είχε λεηλατηθεί. «Το έλαβα από τη μητέρα μου. Τώρα που με συγκρίνετε έτσι, καταλαβαίνω ότι οι κληρονόμοι του Goudstikker θέλουν πίσω τον πίνακα. Δεν το ήξερα», φέρεται να είπε ένας συγγενής.

Ο Brand ξεκίνησε τη δική του έρευνα, σημειώνοντας ότι ο πίνακας είχε μια ετικέτα Goudstikker στο πίσω μέρος και «92» σκαλισμένο στο πλαίσιο. Έψαξε στα αρχεία μιας δημοπρασίας το 1940, όπου πουλήθηκε μέρος της λεηλατημένης συλλογής Goudstikker, και βρήκε το αντικείμενο Νο. 92: Πορτρέτο μιας νεαρής κοπέλας.

Ο ανώτερος αξιωματούχος των Ναζί Χέρμαν Γκέρινγκ λεηλάτησε ολόκληρη τη συλλογή του Goudstikker όταν ο έμπορος έργων τέχνης κατέφυγε στην Αγγλία το 1940. Ο Brand υποθέτει ότι ο Seyffardt απέκτησε τον πίνακα στη δημοπρασία εκείνου του έτους και ότι κληροδοτήθηκε από γενιά σε γενιά.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους κληρονόμους του Goudstikker επιβεβαίωσαν στον Brand ότι το έργο τέχνης λεηλατήθηκε και ζήτησαν την επιστροφή του. Το μέλος της οικογένειας που επικοινώνησε με τον Brand επιθυμεί επίσης ο πίνακας να παραδοθεί στους κληρονόμους των Goudstikker, αλλά η αστυνομία είναι ανίκανη να ενεργήσει καθώς η κλοπή έχει παραγραφεί.

Η Ολλανδική Επιτροπή Αποζημιώσεων, η οποία παρέχει συμβουλές για έργα τέχνης που έχουν λεηλατηθεί από τους Ναζί, αντιμετωπίζει επίσης εμπόδια, καθώς δεν μπορεί να υποχρεώσει ιδιώτες να επιστρέψουν έργα τέχνης. «Το μέλος της οικογένειας βλέπει την δημόσια έκθεση ως τον μόνο τρόπο για να επιστρέψει, ελπίζουμε, ο πίνακας στους κληρονόμους των Goudstikker, όπου δικαιωματικά ανήκει», είπε ο Μπραντ.

Ο ερευνητής τέχνης, με το παρατσούκλι «Ιντιάνα Τζόουνς του κόσμου της τέχνης», είπε: «Έχω ανακτήσει έργα τέχνης που έχουν λεηλατηθεί από τους Ναζί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο παρελθόν, συμπεριλαμβανομένων έργων στο Λούβρο, την Ολλανδική Βασιλική Συλλογή και πολλά μουσεία. Αλλά η ανακάλυψη ενός πίνακα από τη διάσημη συλλογή Goudstikker, στην κατοχή των κληρονόμων ενός διαβόητου Ολλανδού στρατηγού των Βάφεν-SS, πραγματικά ξεπερνά τα πάντα».

