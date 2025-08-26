search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

26.08.2025 16:40

Πίνακας που έκλεψαν οι Ναζί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε σε… αγγελία πώλησης ακινήτου στην Αργεντινή (photos/video)

26.08.2025 16:40
pinakas_2608_1460-820_new

Ένας πίνακας που είχαν κλέψει οι Ναζί από έναν Εβραίο έμπορο τέχνης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο εντοπίστηκε σε αγγελία πώλησης ακινήτου στην Αργεντινή.

Το «Πορτρέτο μιας Κυρίας» (Portrait of a Lady), ένα πορτρέτο της Κοντέσας Colleoni που δημιούργησε ο Vittore Ghislandi το 1743, φαινόταν να κρέμεται πάνω από έναν καναπέ στην αγγελία που δημοσίευσε η εταιρεία Robles Casas & Campos, σύμφωνα με την εφημερίδα Telegraph.

Ειδικοί της τέχνης που εξέτασαν τις φωτογραφίες δήλωσαν στην ολλανδική εφημερίδα AD ότι πιστεύουν πως ο πίνακας είναι το αυθεντικό «Πορτρέτο μιας Κυρίας», βασιζόμενοι στις διαστάσεις του έργου και στο γεγονός ότι δεν υπήρχε κίνητρο για πλαστογράφηση. Παρόμοια έργα του Ghislandi έχουν πωληθεί τα τελευταία χρόνια σε δημοπρασίες μόνο για μερικές χιλιάδες δολάρια ή και λιγότερα, σύμφωνα με το Jewish News Syndicate.

credit: Robles Casas & Campos

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιστεύουμε ότι αυτό είναι αντίγραφο», ανέφεραν οι Annelies Kool και Perry Schrier από την Υπηρεσία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ολλανδίας στην εφημερίδα AD, προσθέτοντας ότι «η οριστική επιβεβαίωση μπορεί να προέλθει εξετάζοντας το πίσω μέρος του πίνακα», όπου «ενδέχεται να υπάρχουν σημάδια ή ετικέτες που επιβεβαιώνουν την προέλευσή του».

Το «Πορτρέτο μιας Κυρίας» ανήκε στον Ολλανδοεβραίο συλλέκτη Jacques Goudstikker, έναν επιτυχημένο έμπορο τέχνης στο Άμστερνταμ, ο οποίος βοήθησε πολλούς Εβραίους να διαφύγουν από τους Ναζί, προτού πεθάνει στη θάλασσα προσπαθώντας να δραπετεύσει στη Βρετανία με φορτηγό πλοίο.

Μια έρευνα που διενεργήθηκε το 2006 αποκάλυψε ότι τουλάχιστον 800 έργα τέχνης του Goudstikker είχαν κατασχεθεί ή αγοραστεί υπό πίεση από τους Ναζί, χαρακτηρίζοντάς τα ως «λεηλατημένα».

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, οι ερευνητές κατάφεραν να ανακτήσουν περισσότερα από 200 έργα, αλλά πολλά -όπως το «Πορτρέτο μιας Κυρίας»- παρέμεναν αγνοούμενα και καταχωρήθηκαν τόσο στη διεθνή λίστα χαμένων έργων τέχνης όσο και στην επίσημη ολλανδική λίστα λεηλατημένων έργων τέχνης από τους Ναζί.

Η έρευνα για το πώς το πορτρέτο κατέληξε στο σπίτι στην Αργεντινή οδήγησε τους δημοσιογράφους της AD στον Friedrich Kadgien – τον οικονομικό σύμβουλο του υψηλόβαθμου Ναζί αξιωματούχου Hermann Goering.

Ο Kadgien ήταν υπεύθυνος για τη χρηματοδότηση των πολεμικών επιχειρήσεων των Ναζί, συχνά μέσω της κλοπής έργων τέχνης και διαμαντιών από Εβραίους εμπόρους στην Ολλανδία.

Μετά τον πόλεμο, ο Kadgien διέφυγε στην Αργεντινή, όπου πέθανε το 1979.

Το σπίτι που διαφημιζόταν στην αγγελία ανήκε σε μία από τις κόρες του Kadgien.

Όταν οι δημοσιογράφοι της AD την ρώτησαν για τον πίνακα, η γυναίκα -η οποία δεν κατονομάστηκε- ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε τίποτα για τον πίνακα και είπε ότι ήταν πολύ απασχολημένη για να απαντήσει στις ερωτήσεις τους.

Ωστόσο, η Marei von Saher, κληρονόμος του Goudstikker, δήλωσε ότι σκοπεύει να υποβάλει αγωγή για την επιστροφή του έργου στην οικογένειά της.

«Η αναζήτησή μου για τα έργα τέχνης που ανήκαν στον πεθερό μου, Jacques Goudstikker, ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και δεν θα τα παρατήσω», είπε στην ολλανδική εφημερίδα.

«Η οικογένειά μου στοχεύει να ανακτήσει κάθε έργο τέχνης που κλάπηκε από τη συλλογή του Jacques και να αποκαταστήσει την κληρονομιά του», πρόσθεσε.

Εξήγησε ότι οι λεπτομέρειες της συλλογής του Goudstikker ήταν καταγεγραμμένες σε ένα μικρό μαύρο βιβλίο, το οποίο πήρε μαζί του στο μοιραίο ταξίδι του προς τη Βρετανία τον Μάιο του 1940, όταν η Ολλανδία έπεσε υπό τη ναζιστική κατοχή.

Το βιβλιαράκι βρέθηκε αργότερα από τη χήρα του, Desi, και τον μοναχογιό τους, Edo, που έφτασαν με ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, ερευνητές από την Υπηρεσία Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ολλανδίας ισχυρίζονται ότι εντόπισαν έναν ακόμη χαμένο πίνακα, αυτή τη φορά από τον Abraham Mignon, έναν Ολλανδό ζωγράφο του 17ου αιώνα γνωστό για τις νεκρές φύσεις του, σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης που ανήκει στην άλλη κόρη του Kadgien.

Ο συγκεκριμένος πίνακας με λουλούδια βρίσκεται επίσης στη λίστα των κλεμμένων έργων της υπηρεσίας, αλλά οι ειδικοί δεν έχουν ακόμη καταφέρει να εντοπίσουν επίσημα την πορεία της ιδιοκτησίας του.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 19:00
