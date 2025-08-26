Απελπισία στην Ευρώπη, οι βάλτοι επιστρέφουν ως αμυντική ασπίδα – Μπορούν να σταματήσουν τους Ρώσους;

Την ώρα που ο ρωσικός στρατός προελαύνει προς όλες τις κατευθύνσεις στην Ουκρανία και γκρεμίζει την ουκρανική άμυνα, οι χώρες του ΝΑΤΟ έφτασαν να βλέπουν τους… βάλτους ως όπλο άμυνας.

Σύμφωνα με το Politico, τον Φεβρουάριο του 2022, καθώς η Ρωσία προχωρούσε προς το Κίεβο, ο Ολεξάντρ Ντμίτριεφ συνειδητοποίησε ότι ήξερε πώς να σταματήσει τους άνδρες της Μόσχας: Να ανοίξει μια τρύπα στο φράγμα που έκοβε τον ποταμό Ιρπίν βορειοανατολικά της πρωτεύουσας και να αποκαταστήσει την από καιρό χαμένη βαλτώδη πεδιάδα.

Ως σύμβουλος άμυνας που πριν τον πόλεμο οργάνωνε αγώνες offroad στην περιοχή, ο Ντμίτριεφ γνώριζε καλά το έδαφος. Ήξερε ακριβώς τι θα σήμαινε η έκλυση της λεκάνης του ποταμού – μια τεράστια έκταση από έλη και βάλτους που είχε αποξηρανθεί κατά τη σοβιετική εποχή – στη ρωσική πολεμική μηχανή.

Μετέφερε την ιδέα του στον διοικητή που ήταν υπεύθυνος για την άμυνα του Κιέβου και του δόθηκε η έγκριση να ανατινάξει το φράγμα.

Στη συνέχεια, οι εικόνες με τα τανκς της Μόσχας βυθισμένα στη λάσπη έκαναν τον γύρο του κόσμου.

Τρία χρόνια αργότερα, αυτή η πράξη απελπισίας εμπνέει χώρες κατά μήκος της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποκατάστασης των δικών τους τυρφώνων, συνενώνοντας δύο ευρωπαϊκές προτεραιότητες: την άμυνα και το κλίμα.

Κι αυτό επειδή η ιδέα δεν είναι μόνο να προετοιμαστούν για μια πιθανή ρωσική επίθεση. Οι προσπάθειες της ΕΕ για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη βασίζονται εν μέρει στη βοήθεια της φύσης, και οι πλούσιοι σε τύρφη βάλτοι απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα που προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη και παγιδεύουν τα εχθρικά άρματα μάχης.

Ωστόσο, οι μισοί βάλτοι της ΕΕ αποξηραίνονται για να δημιουργηθούν εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης. Οι αποξηραμένοι τυρφώνες, με τη σειρά τους, απελευθερώνουν αέρια του θερμοκηπίου και επιτρέπουν στα βαρέα οχήματα να τα διασχίζουν με ευκολία.

Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες αναρωτιούνται τώρα αν η αναβίωση των κατεστραμμένων βάλτων μπορεί να λύσει πολλά προβλήματα ταυτόχρονα. Η Φινλανδία και η Πολωνία δήλωσαν στο Politico ότι διερευνούν ενεργά την αποκατάσταση των τυρφώνων ως ένα μέτρο πολλαπλών χρήσεων για την προστασία των συνόρων τους και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Το τεράστιο έργο οχύρωσης των συνόρων της Πολωνίας, ύψους 10 δισεκατομμυρίων ζλότι (2,3 δισεκατομμύρια ευρώ), που ξεκίνησε πέρυσι, «προβλέπει την προστασία του περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων μέσω… σχηματισμού τυρφώνων και αναδάσωσης των παραμεθόριων περιοχών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

«Είναι μια κατάσταση win-win που επιτυγχάνει πολλούς στόχους ταυτόχρονα», δήλωσε η Tarja Haaranen, γενική διευθύντρια για τη φύση στο υπουργείο περιβάλλοντος της Φινλανδίας.

Σε τι χρησιμεύουν;

Στην αρχική κατάστασή τους, οι βάλτοι καλύπτονται από ευαίσθητα βρύα που δεν μπορούν να αποσυντεθούν πλήρως και σιγά σιγά μετατρέπονται σε μαλακό, πλούσιο σε άνθρακα έδαφος, γνωστό ως τύρφη.

Αυτό τους καθιστά τις πιο αποτελεσματικές αποθήκες CO2 της Γης. Αν και καλύπτουν μόνο το 3% του πλανήτη, δεσμεύουν το ένα τρίτο του παγκόσμιου άνθρακα – διπλάσια ποσότητα από αυτήν που αποθηκεύεται στα δάση.

Ωστόσο, όταν αποξηραίνονται, οι τυρφώνες αρχίζουν να απελευθερώνουν τον άνθρακα που αποθήκευαν για εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια, τροφοδοτώντας την υπερθέρμανση του πλανήτη.

Στην Ευρώπη, όπου οι τυρφώνες θεωρούνταν για καιρό μη παραγωγικό έδαφος που έπρεπε να μετατραπεί σε γεωργική γη, η εικόνα είναι ιδιαίτερα δραματική: Οι μισοί από τους τυρφώνες της ΕΕ είναι υποβαθμισμένοι, κυρίως λόγω αποστράγγισης για γεωργικούς σκοπούς.

Ως αποτέλεσμα, οι χώρες της ΕΕ ανέφεραν 124 εκατομμύρια τόνους ρύπανσης από αέρια του θερμοκηπίου από αποξηραμένους τυρφώνες το 2022, ποσοστό κοντά στις ετήσιες εκπομπές της Ολλανδίας. Ορισμένοι επιστήμονες λένε ότι ακόμη και αυτή η ποσότητα είναι υποτιμημένη.

Διάφορα έργα αποκατάστασης τυρφώνων βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, με την αποκατάστασή τους να έχει αποκτήσει δυναμική βάσει του νέου Νόμου της ΕΕ για την Αποκατάσταση της Φύσης, ο οποίος απαιτεί από τις χώρες να αναζωογονήσουν το 30% των υποβαθμισμένων τυρφώνων έως το 2030 και το 50% έως το 2050.

Οι 27 κυβερνήσεις του μπλοκ έχουν πλέον προθεσμία μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026 για να καταρτίσουν σχέδια για το πώς σκοπεύουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους.

Στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ, η αποκατάσταση των τυρφώνων θα ήταν ένα σχετικά φθηνό και απλό μέτρο για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για τη φύση και τους αμυντικούς στόχους ταυτόχρονα, υποστηρίζουν οι επιστήμονες.

«Είναι σίγουρα εφικτό», δήλωσε η Aveliina Helm, καθηγήτρια οικολογίας στο Πανεπιστήμιο του Tartu, η οποία μέχρι πρόσφατα συμβούλευε την κυβέρνηση της Εσθονίας σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την αποκατάσταση της φύσης.

«Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην ανάπτυξη του εθνικού μας σχεδίου αποκατάστασης, όπως πολλές χώρες της ΕΕ», πρόσθεσε, «και στο πλαίσιο αυτό βλέπω μεγάλες δυνατότητες να ενώσουμε αυτούς τους δύο στόχους».

Η ζώνη των τυρφώνων του ΝΑΤΟ

Οι περισσότεροι από τους τυρφώνες της ΕΕ συγκεντρώνονται στα σύνορα του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία, η οποία είναι σύμμαχος του Κρεμλίνου, — εκτείνονται από τη φινλανδική Αρκτική μέσω των χωρών της Βαλτικής, πέρα ​​από το δύσκολο στην άμυνα Suwałki Gap της Λιθουανίας και στην ανατολική Πολωνία.

Όταν είναι πλημμυρισμένο, αυτό το έδαφος αποτελεί μια επικίνδυνη παγίδα για στρατιωτικά φορτηγά και άρματα μάχης. Σε ένα τραγικό παράδειγμα νωρίτερα φέτος, τέσσερις Αμερικανοί στρατιώτες στη Λιθουανία πέθαναν όταν οδήγησαν το τεθωρακισμένο όχημα M88 Hercules των 63 τόνων σε έναν βάλτο.

Και όταν οι στρατοί δεν μπορούν να διασχίσουν υγρές εκτάσεις, αναγκάζονται να εισέλθουν σε περιοχές που είναι πιο εύκολες για να αμυνθούν, όπως ανακάλυψε η Ρωσία όταν ο Ντμίτριεφ και οι στρατιώτες του ανατίναξαν το φράγμα βόρεια του Κιέβου τον Φεβρουάριο του 2022.

«Οι Ρώσοι εκεί σε τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού κόλλησαν στην είσοδο, μετά σκοτώθηκαν με ένα Javelin [αντιαρματικό πύραυλο], και όταν οι Ρώσοι προσπάθησαν να κατασκευάσουν πλωτές προβλήτες… οι δικοί μας τους πυροβόλησαν με πυροβολικό», είπε ο Dmitriev.

Η ιστορία

Η άμυνα σε βάλτους δεν είναι μια νέα ιδέα. Το πλημμυρισμένο έδαφος έχει σταματήσει τα στρατεύματα σε όλη την ευρωπαϊκή ιστορία – από γερμανικές φυλές που νίκησαν τις ρωμαϊκές λεγεώνες παγιδεύοντάς τις δίπλα σε έναν βάλτο το 9 μ.Χ., μέχρι τις παραμεθόριες περιοχές της Φινλανδίας που παγίδευσαν τους Σοβιετικούς τη δεκαετία του 1940. Τα ύπουλα έλη βόρεια του Κιέβου αποτέλεσαν μια τρομερή πρόκληση για τους στρατούς και στους δύο παγκόσμιους πολέμους.

Η στρατηγική επαναφορά των αποξηραμένων τυρφώνων για την προετοιμασία μιας εχθρικής επίθεσης, ωστόσο, θα ήταν μια καινοτομία. Αλλά είναι μια ιδέα που αρχίζει να γίνεται αποδεκτή – μεταξύ των περιβαλλοντολόγων, των στρατηγικών άμυνας και των πολιτικών.

