Γάζα: Το Ισραήλ δεν θέλει ειρήνη – Δεν έχει απαντήσει στην πρόταση του Κατάρ για εκεχειρία

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι αναμένει ακόμη την επίσημη απάντηση του Ισραήλ στην τελευταία πρόταση για συμφωνία εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων, σημειώνοντας ότι το σχέδιο ανταποκρίνεται σχεδόν πλήρως στις ισραηλινές απαιτήσεις, αλλά και εκφράζοντας ανοιχτά επιφυλάξεις για το αν το Ισραήλ επιθυμεί κατάπαυση του πυρός.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ αλ-Ανσαρί, δήλωσε κατά τη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ότι η Ντόχα δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση από την ισραηλινή πλευρά. Όπως τόνισε, το σχέδιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι «ανταποκρίνεται στο 90% αυτών που θέλει το Ισραήλ».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η τελική απόφαση εναπόκειται πλέον στην ισραηλινή κυβέρνηση. «Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο του Ισραήλ και φαίνεται ότι δεν επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σημειώνεται πως την προηγούμενη εβδομάδα, η Χαμάς απάντησε πως αποδέχεται το συγκεκριμένο σχέδιο.

Αδείαζει η πόλη της Γάζας

Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότεροι Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν την Πόλη της Γάζας, έπειτα από μία ακόμη νύχτα ισραηλινών βομβαρδισμών στα περίχωρά της και ειδικ΄΄α στα ανατολικά προάστια Σάμπρα, Σουτζάια και Τούφα, όπως και εναντίον της Τζαμπάλια πιο βόρεια, καταστρέφοντας δρόμους και σπίτια.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν στην περιοχή για να εντοπίσουν όπλα και να καταστρέψουν σήραγγες που χρησιμοποιούν οι ένοπλοι μαχητές. Παρά τις έντονες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, οι ισραηλινές δυνάμεις ετοιμάζονται για νέα επιχείρηση στη πόλη της Γάζας, την οποία το Ισραήλ χαρακτηρίζει τελευταίο προπύργιο της Χαμάς.

Τουλάχιστον 34 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας και σήμερα, δήλωσαν τοπικές υγειονομικές αρχές, εκ των οποίων 18 γύρω από την πόλη της Γάζας. Περίπου οι μισοί από τους 2 εκατομμύρια κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα ζουν τώρα στην Πόλη της Γάζας.

Ωστόσο, χιλιάδες εξ αυτών έχουν ήδη μετακινηθεί προς τα δυτικά, στο κέντρο της πόλης και στις παράκτιες περιοχές. Άλλοι Παλαιστίνιοι προτίμησαν να πάνε ακόμη πιο νότια, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας και την παράκτια περιοχή αλ Μαουάσι, κοντά στη Χαν Γιούνις.

