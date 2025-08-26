search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 13:01
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

26.08.2025 12:46

Απίστευτη περιπέτεια για γυναίκα στη Κίνα: Έμεινε παγιδευμένη 1,5 μέρα σε δωμάτιο – Ζήτησε και πήρε βοήθεια χάρη στο… αίμα της

26.08.2025 12:46
gynaika-domatio

Μια γυναίκα που είχε παγιδευτεί για 30 ώρες σε ένα κλειδωμένο δωμάτιο στην Κίνα διασώθηκε αφού πέταξε από το παράθυρο ένα μήνυμα που είχε γράψει με αίμα σε ένα μαξιλάρι, σύμφωνα με ανακοίνωση της τοπικής κυβέρνησης.

Η γυναίκα, η οποία κατονομάζεται μόνο με το επώνυμό της, Ζου, καθάριζε έναν ξενώνα στην επαρχία Σετσουάν, στη δυτική Κίνα, όταν μπήκε σε ένα δωμάτιο χωρίς το τηλέφωνό της, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της δημοτικής αρχής της πόλης Λεσάν στα μέσα Αυγούστου.

Η πόρτα δεν μπορούσε να ανοίξει από μέσα λόγω ελαττωματικής κλειδαριάς. Μόλις μπήκε μέσα, η Ζου παγιδεύτηκε χωρίς φαγητό ή πρόσβαση σε τουαλέτα στον έκτο όροφο του κτιρίου.

Μετά από μιάμιση μέρα και πολλές προσπάθειες διαφυγής, «απελπισμένη, δάγκωσε το δάχτυλό της και χρησιμοποίησε το αίμα της για να γράψει ‘110625’ σε ένα μαξιλάρι, το οποίο πέταξε από το παράθυρο», ανέφερε η τοπική κυβέρνηση.

Ο αριθμός «625» είναι ο αριθμός του δωματίου στο οποίο είχε παγιδευτεί η Ζου. Ο αριθμός «110» αντιστοιχεί στον αριθμό έκτακτης ανάγκης στην Κίνα.

Ένας διανομέας φαγητού, ο Ζανγκ Κουν, εντόπισε το μήνυμα και κάλεσε αμέσως την αστυνομία.

«Φοβήθηκα, αλλά όταν είδα τον αριθμό «110» στο μαξιλάρι, συνειδητοποίησα ότι μπορεί να ήταν μια κραυγή για βοήθεια», δήλωσε ο Ζανγκ.

Στη συνέχεια, η αστυνομία παραβίασε την πόρτα, απελευθερώνοντας την Ζου. Βίντεο που δημοσιεύθηκαν από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης την εμφανίζουν ατημέλητη να ευχαριστεί τους αστυνομικούς.

«Πήγα εκεί χθες το πρωί και έχει περάσει μια μέρα και μια νύχτα», λέει η γυναίκα στο βίντεο.

Ο Ζανγκ, ο διανομέας, έλαβε 3.000 γιουάν (361 ευρώ) από τις αρχές του Λεσάν για τον ρόλο του στη διάσωση.

Διαβάστε επίσης:

Βιετνάμ: Τρεις νεκροί και ζημιές σε χιλιάδες σπίτια εξαιτίας της τροπικής καταιγίδας «Κατζίκι» (videos)

Ντόναλντ Τραμπ: Θέλω να συναντηθώ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

Τρομακτικό σκηνικό στο Φοίνιξ: Γιγαντιαίο τείχος σκόνης «σκεπάζει» προάστια της πόλης (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Επαναλειτουργεί το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος – Συντηρήθηκε μετά από 153 χρόνια

vasilissis_olagas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλίσσης Όλγας: Παραδίδεται στην κυκλοφορία – Τέλος σε μια «ιστορία που τραβάει από το 2020», λέει ο Χάρης Δούκας (Video)

leoforeio new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός μέσα στο λεωφορείο 171: Επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό – «Μου έριξε μπουνιές και κλωτσιές» (Video)

gynaika-domatio
ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη περιπέτεια για γυναίκα στη Κίνα: Έμεινε παγιδευμένη 1,5 μέρα σε δωμάτιο – Ζήτησε και πήρε βοήθεια χάρη στο… αίμα της

ntemis_stefani_kentriki
ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξάνδρα Νικολαΐδου: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της – Τραγική φιγούρα ο Ντέμης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis makrygiannis
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Για κάθε Γλυκερία, Τσέρτο και «εξαγριωμένη κυρία» υπάρχουν ο Ρόκκος, η Μποφίλιου και ένας κόσμος που φωνάζει

thanassis_eythmiadis
LIFESTYLE

Ο Θανάσης Ευθυμιάδης «αποχωρίζεται» τη φύση και επιστρέφει στο θέατρο

atairiastoi_new
MEDIA

Πρεμιέρα για τους Αταίριαστους - «Περισσότερα κιλά, λιγότερα μαλλιά, καθόλου... λεφτά» (video)

marinakis doukas benos
ΚΑΛΧΑΣ

Τα δύο καυτά ερωτήματα των γκάλοπ, μία ατυχής επίθεση στον Μαρινάκη, το… ΕΑΜ του Δούκα, ο γαλαζοπράσινος Μπένος και ο χορός των σκανδάλων

marinakis-tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσίπρας έτοιμος για μετωπική με κυβέρνηση - Τι περιμένει και πώς θα κινηθεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 26.08.2025 13:01

Επαναλειτουργεί το σιντριβάνι της πλατείας Συντάγματος – Συντηρήθηκε μετά από 153 χρόνια

vasilissis_olagas_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βασιλίσσης Όλγας: Παραδίδεται στην κυκλοφορία – Τέλος σε μια «ιστορία που τραβάει από το 2020», λέει ο Χάρης Δούκας (Video)

leoforeio new
ΕΛΛΑΔΑ

Χαμός μέσα στο λεωφορείο 171: Επιβάτης επιτέθηκε στον οδηγό – «Μου έριξε μπουνιές και κλωτσιές» (Video)

1 / 3