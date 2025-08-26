search
ΤΡΙΤΗ 26.08.2025
ΚΟΣΜΟΣ

26.08.2025

Ντόναλντ Τραμπ: Θέλω να συναντηθώ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν

26.08.2025 12:04
kim_trump

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει να συναντηθεί με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, ίσως και εντός της χρονιάς, σε μια προσπάθεια αναβίωσης της αποτυχημένης πυρηνικής διπλωματίας από την πρώτη θητεία του ως πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Θα ήθελα να έχω μια συνάντηση. Ανυπομονώ να συναντήσω τον Κιμ Γιονγκ Ουν την κατάλληλη στιγμή στο μέλλον», είπε ο Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνάντησής του στο Οβαλ Γραφείο με τον νέο πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Γιάε Μιουνγκ, κατά την οποία έθεσε ως ζήτημα να αναλάβει την ιδιοκτησία εδάφους της Νότιας Κορέας, όπου φιλοξενείται μια στρατιωτική βάση των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, ο οποίος συναντήθηκε με τον Κιμ τρεις φορές κατά την πρώτη θητεία του, μίλησε με θετικά λόγια για τη σχέση του με τον απολυταρχικό ηγέτη, ενώ τόνισε ότι τον γνωρίζει «καλύτερα από όλους σχεδόν, εκτός από την αδερφή του».

«Κάποια μέρα θα τον δω. Ανυπομονώ να τον συναντήσω. Ηταν πολύ καλός μαζί μου», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι ελπίζει η συνάντηση να πραγματοποιηθεί φέτος.

Ο Λι, από την πλευρά του, είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έχει προσπαθήσει – μέχρι στιγμής ανεπιτυχώς – να επιλύσει τις διαμάχες στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, είναι το «μόνο άτομο» που μπορεί να βάλει τέλος στη διένεξη μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας, η οποία διαρκεί εδώ και δεκαετίες, ενώ ο τριετής πόλεμος μεταξύ τους στις αρχές της δεκαετίας του ’50 έληξε με ανακωχή αλλά όχι και μία συνθήκη ειρήνευσης.

«Ανυπομονώ για τη συνάντησή σας με τον Κιμ Γιονγκ Ουν και την κατασκευή ενός Πύργου Τραμπ στη Βόρεια Κορέα και για παιχνίδια γκολφ», είπε ο Λι.

