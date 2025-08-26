Έκφραση προθέσεων ή ευσεβείς πόθοι; Ο Τραμπ λέει ότι πολλοί Αμερικανοί θα ήθελαν έναν…δικτάτορα (Videos)

Το ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει εκδηλώσει αυταρχικές τάσεις, είναι κάτι που το ξέρουν όλοι. Όπως όλοι ξέρουν ότι ο Τραμπ θαυμάζει ηγέτες που η δημοκρατικότητα δεν είναι το βασικό τους χαρακτηριστικό. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο ένοικος του Λευκού Οίκου θέλει να πάει τα πράγματα… λίγο παρακάτω.

«Δεν είμαι δικτάτορας», αλλά…

Δεν εξηγείται αλλιώς το γεγονός ότι Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους πως σε «πολλούς» Αμερικανούς «θα άρεσε να έχουν έναν δικτάτορα», κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μακράς διάρκειας, για πολλά και διάφορα ζητήματα, στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, που αφορούσε κυρίως σε ζητήματα δημόσιας ασφάλειας, αλλά κι οι επικρίσεις του για αντιπάλους του.

Trump: "A lot of people are saying maybe we'd like a dictator." pic.twitter.com/2EpLkOaPZl — Aaron Rupar (@atrupar) August 25, 2025

«Πολλοί λένε πως “ίσως να μας άρεσε να έχουμε έναν δικτάτορα”. Δεν μου αρέσουν οι δικτάτορες. Δεν είμαι δικτάτορας. Είμαι κάποιος με πολλή κοινή λογική και ευφυία», είπε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, στον οποίο πολιτικοί αντίπαλοί του προσάπτουν παρέκκλιση στον αυταρχισμό εξαιτίας της πολιτικής του ως προς τα ζητήματα της μετανάστευσης και της δημόσιας ασφάλειας.

«Στέλνεις τον στρατό και, αντί να σε συγχαρούν, σε κατηγορούν πως επιτίθεσαι στη δημοκρατία», είπε ακόμη, αναφερόμενος στις αντιδράσεις για την απόφασή του να αναπτύξει την εθνοφρουρά στους δρόμους της Ουάσιγκτον για επιχειρήσεις επιβολής της τάξης.

Σημαία και… πόλεμος

Ο Τραμπ υπέγραψε, μπροστά στους δημοσιογράφους, διάταγμα που προβλέπει για οποιονδήποτε καίει σημαία των ΗΠΑ ποινή φυλάκισης, παρότι το Ανώτατο Δικαστήριο με απόφασή του το 1989 είχε αποφανθεί πως διαμαρτυρίες του είδους δεν μπορούν να διώκονται λόγω της ελευθερίας της έκφρασης, θεμελιώδους δικαιώματος εγγεγραμμένου στο Σύνταγμα.

«Αν καις σημαία, θα πηγαίνεις έναν χρόνο φυλακή, χωρίς ούτε δυνατότητα αποφυλάκισης προτού εκτίσεις ολόκληρη την ποινή σου ούτε τίποτα», επέμεινε. Ο 79χρονος, που μίλαγε 80 λεπτά για ποικίλα θέματα, άσχετα μεταξύ τους, με πολλές παρεκβάσεις, ανέφερε εξάλλου πως θέλει να μετονομάσει το υπουργείο Άμυνας σε «υπουργείο Πολέμου», όπως ονομαζόταν από το 1789 ως το 1949.

Σε άλλη συνάντησή του με τον Τύπο, πιο σύντομη, συμπλήρωσε: «Άμυνα, αυτό είναι πολύ αμυντικό κι εμείς θέλουμε να είμαστε επιθετικοί». Άφησε ακόμη να εννοηθεί πως δεν θεωρεί ότι απαιτείται ψηφοφορία στο Κογκρέσο για να προχωρήσει στην αλλαγή ονόματος.

Κόντρα με τον Πρίτσκερ

Ο Τραμπ καταφέρθηκε εναντίον πολιτικών αντιπάλων του, ιδίως όσων τα ονόματα ακούγονται σε συζητήσεις για τον υποψήφιο των δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2028. Χαρακτήρισε «βρομιάρη» τον Δημοκρατικό κυβερνήτη του Ιλινόι, τον Τζέι Μπι Πρίτσκερ, συμπληρώνοντας δηκτικά πως «πρέπει να αθλείται περισσότερο», καθώς είναι παχύσαρκος.

Από την άλλη, ο περί ου ο λόγος, που είχε ήδη χαρακτηρίσει το σαββατοκύριακο τον πρόεδρο «δικτάτορα», συνέχισε τις σφοδρές επικρίσεις του χθες Δευτέρα στο Σικάγο, μεγαλούπολη στο στόχαστρο του Τραμπ, που διαμηνύει πως ενδέχεται να αναπτύξει και εκεί την εθνοφρουρά.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να χρησιμοποιήσει τον στρατό για να καταλάβει μια αμερικανική πόλη, να τιμωρήσει όσους διαφωνούν μαζί του και να σκοράρει πολιτικούς πόντους. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, δεν θα δυσκολευόμασταν καθόλου να μιλήσουμε για επικίνδυνη αρπαγή εξουσίας», είπε ο Πρίτσκερ, περιγράφοντας τον αρχηγό του κράτους ως «μαθητευόμενο δικτάτορα».

Επίθεση στους Δημοκρατικούς

Στη συνέντευξη-ποταμό, ο αμερικανός πρόεδρος καταφέρθηκε εναντίον των κυβερνητών της Καλιφόρνιας, (Γκάβιν Νιούσομ) και του Μέριλαντ (Γουές Μουρ), που αμφότεροι τον αντιμετωπίζουν με γερές δόσεις ειρωνείας μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Αναφερόμενος στο Δημοκρατικό Κόμμα, έκρινε πως «όλοι οι δυνητικοί υποψήφιοί του (σ.σ. για την προεδρία) κάνουν κακή δουλειά».

Ο ένοικος του Λευκού Οίκου επανέλαβε πως το Σικάγο μπορεί να βρεθεί στο στόχαστρο επιχείρησης με τη συμμετοχή του στρατού και ομοσπονδιακών αστυνομικών υπηρεσιών, αμέσως μετά την Ουάσιγκτον.

Η ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, υποσχέθηκε ακόμη, θα είναι «αψεγάδιαστη» όταν θα υποδεχτεί το Μουντιάλ του ποδοσφαίρου το ερχόμενο καλοκαίρι, δραττόμενος της ευκαιρίας για να επιδείξει το κύπελλο της διοργάνωσης, που είναι πλέον θρονιασμένο στο Οβάλ Γραφείο.

Είναι τρόπαιο από «μασίφ χρυσό», είπε, «ξέρουν πώς να με ξεσηκώνουν!». Ο δισεκατομμυριούχος είναι γνωστός για την λατρεία του στο συγκεκριμένο πολύτιμο μέταλλο κι ευρύτερα για τη βαριά και φανταχτερή αισθητική του.

Και στο βάθος ο… ασιατικός κυπρίνος

Ακόμη, σε άλλη παρέκβασή του, ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στα «μεγάλα προβλήματα» που προκαλεί ο… ασιατικός κυπρίνος, ψάρι που γενικά εισβάλλει σε οικοσυστήματα, στις Μεγάλες Λίμνες (βόρεια). Το Ιλινόι, στο οποίο υπάγεται διοικητικά το Σικάγο, βρίσκεται σε όχθη της λίμνης Μίσιγκαν.

Ο πρόεδρος Τραμπ μίλησε για «ψάρι πολύ βίαιο, που έρχεται από την Κίνα, τον κινεζικό κυπρίνο», και «πηδάει πάνω σε βάρκες, παντού», έχει «πολλή ενέργεια», διαβεβαιώνοντας πως το πρόβλημα αυτό θα είναι «πολύ ακριβό» να επιλυθεί και ότι «όσο δεν έχω λάβει κανένα αίτημα από αυτόν τον τύπο» (σ.σ. τον κυβερνήτη του Ιλινόι Πρίτσκερ) δεν πρόκειται «να κάνω τίποτα».

Trump: "We have a very pretty violent fish that has, uh, comes from China. China carp, Chinese carp. And uhhhhh you see them jumping out — they jump into boats and they jump all over the place. They have a lot of energy." pic.twitter.com/0lfiKe2gD8 — Aaron Rupar (@atrupar) August 25, 2025

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απειλήσει επανειλημμένα πως μπορεί να θέσει υπό αμφισβήτηση μηχανισμούς μέσω των οποίων οι πολιτείες που κυβερνούν δημοκρατικοί εξασφαλίζουν κεφάλαια ή συνδρομή από το ομοσπονδιακό κράτος.

