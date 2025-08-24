ΗΠΑ: Το Πεντάγωνο σχεδιάζει ανάπτυξη στρατευμάτων στο Σικάγο

Το αμερικανικό Πεντάγωνο καταρτίζει εδώ κι εβδομάδες σχεδιασμούς για την ανάπτυξη μονάδων των ενόπλων δυνάμεων στο Σικάγο, καθώς ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί να παταχθούν το έγκλημα, η αστεγία κι η παράτυπη μετανάστευση.

Την είδηση μετέφερε η Washington Post, επικαλούμενη πηγές της στον κρατικό μηχανισμό ενήμερες σχετικά.

Οι σχεδιασμοί αυτοί συμπεριλαμβάνουν διάφορες «επιλογές», ανάμεσά τους την ανάπτυξη τουλάχιστον μερικών χιλιάδων μελών της Εθνοφρουράς, κι η κυβέρνηση αναμένεται να προχωρήσει εντός εβδομάδων, πιθανόν τον Σεπτέμβριο, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Την Παρασκευή ο Τραμπ ενώ είχε φιλοξενούμενο τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, αναφέρθηκε στην Εθνοφρουρά που βρίσκεται στους δρόμους της Ουάσιγκτον, λέγοντας ότι «έχουν κάνει περίφημη δουλειά» και εκεί πέταξε την σπόντα τόσο για το Σικάγο όσο και για τη Νέα Υόρκη που δείχνει πως θα έχει σειρά.

Ο Τραμπ έβγαλε την Εθνοφρουρά στις αρχές του καλοκαιριού και στη Καλιφόρνια, λόγω του μεταναστευτικού, κάτι που είχε σηκώσει έντονες αντιδράσεις και μάλιστα τέθηκε θέμα νομιμότητας της κίνησης του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος ωστόσο δεν πτοήθηκε και έδωσε εντολή να παραμείνουν για εβδομάδες στους δρόμους του Λος Αντζελες.

