ΚΟΣΜΟΣ

22.08.2025 21:34

Ο Τραμπ απειλεί να κατεβάσει στρατό σε Σικάγο και Νέα Υόρκη

22.08.2025 21:34
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τη δήμαρχο της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ «να ανασκουμπωθεί» απειλώντας ότι δεν θα παραμείνει στη θέση της για πολύ καιρό, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι σκοπεύει να αναπτύξει στρατό και σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς, όπως στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη.

«Ήταν επικίνδυνη» η κατάσταση στην Ουάσινγκτον, είπε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Οβάλ Γραφείο. «Ήταν φρικτό και η δήμαρχος Μπάουζερ καλά θα κάνει να συγκροτηθεί, διαφορετικά δεν θα είναι δήμαρχος για πολύ καιρό ακόμη, επειδή αναλάβαμε με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να λειτουργήσουμε (σ.σ. την πόλη) όπως θα έπρεπε να λειτουργεί», είπε.

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εγκληματικότητα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και ανέπτυξε Εθνοφρουρούς και ομοσπονδιακούς πράκτορες στους δρόμους της.

Σήμερα είπε ότι σχεδιάζει να επεκτείνει την «πάταξη της εγκληματικότητας» και στο Σικάγο που «είναι χάλια». «Το Σικάγο θα είναι πιθανότατα η επόμενη πόλη που θα καταστήσουμε ασφαλή και μετά θα βοηθήσουμε τη Νέα Υόρκη», είπε. «Όταν είμαστε έτοιμοι, θα ξεκινήσουμε από το Σικάγο. Μπορεί να καθαρίσουμε και το Σαν Φρανσίσκο», πρόσθεσε.

Ένα στέλεχος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε εξάλλου σήμερα ότι οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς που αναπτύχθηκαν στην πρωτεύουσα «σύντομα» θα οπλοφορούν.

«Κατά διαταγή του υπουργού Άμυνας, τα μέλη της Εθνοφρουράς, στην αποστολή τους για τη μείωση της εγκληματικότητας στην πρωτεύουσα της χώρας μας, σύντομα θα υπηρετούν με τον οπλισμό τους», είπε ο αξιωματούχος αυτός που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

