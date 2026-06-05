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05.06.2026 15:49

Αγία Παρασκευή: Σε δομή φιλοξενίας τα παιδιά του Πολωνού καθηγητή και της 43χρονης, 11 μήνες μετά τη δολοφονία που άλλαξε τη ζωή τους

05.06.2026 15:49
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Τέλος στη ζωή της έβαλε η 43χρονη που κατηγορούταν για ηθική αυτουργία στην δολοφονία του πρώην συζύγου της στην Αγία Παρασκευή.

Η 43χρονη αυτοκτόνησε με τα σεντόνια του κελιού της, ενώ άφησε και ένα σημείωμα στα δύο παιδιά της.

Η δολοφονία του Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι σημειώθηκε στις 4 Ιουλίου του 2025 σε κεντρικό δρόμο της Αγίας Παρασκευής

Σε δομή φιλοξενίας τα παιδιά του ζευγαριού

Τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ένα κορίτσι και ένα αγόρι, 11 μήνες αργότερα παραμένουν σε δομή φιλοξενίας, παρά το γεγονός ότι η οικογένεια του Γεζιόρσκι έχει ζητήσει την επιμέλεια τους. Ο αδελφός του Πολωνού καθηγητή αναμένεται να ταξιδέψει στην Ελλάδα για να είναι κοντά στα ανίψια του. 

«Η είδηση της αυτοκτονίας της κατηγορουμένης για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία με δόλο του πρώην συζύγου της είναι θλιβερή .Πλέον τα δύο ανήλικα παιδιά έχουν χάσει και τους δύο γονείς , είναι μια τραγωδία . Ήδη ο αδελφός του δολοφονηθέντος έρχεται στην Ελλάδα για να είναι δίπλα στα ανίψια του. Τα παιδιά είναι ακόμα σε δομή φιλοξενίας, γιατί καθυστερεί αδικαιολόγητα η απόφαση της Πρωτοδίκου Αθηνών, που θα ορίσει τον τόπο διαμονής των παιδιών καθώς και τον οριστικό επίτροπο», τόνισε ο δικηγόρος της Γεζιόρσκι, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Οι πρώην σύζυγοι είχα τεταμένες σχέσεις λόγω οικονομικών διαφορών αλλά και διαφωνιών για το μεγάλωμα των παιδιών τους. Τη φυσική αυτουργία ομολόγησε ο 35χρονος σύντροφος της 43χρονης.

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Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος και ηθική αυτουργός στη δολοφονία του Πολωνού καθηγητή στην Αγία Παρασκευή – Το σημείωμα στα παιδιά της

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