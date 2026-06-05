Να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι φυλακές Αγίου Στεφάνου, ζητά ο πρώην Γ. Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, Μαρίνος Σκανδάμης

Με ανακοίνωσή του ο Μαρίνος Σκανδάμης, Διδάκτωρ Νομικής, Δικηγόρος και πρώην Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης ζητά να κηρυχθούν οι φυλακές Αγίου Στεφάνου σε κατάσταση ανάγκης λόγω του 8ου θανάτου κρατουμένου μέσα σε 2 μήνες.

Όλη η ανακοίνωση:

«O όγδοος θάνατος κρατουμένου σήμερα στις φυλακές Αγίου Στεφάνου είναι βαθιά σοκαριστικός, μάλιστα μέχρι σήμερα δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια των οκτώ θανάτων. Επίσης, δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί με βεβαιότητα ότι όλα αυτά ανήκουν στη σφαίρα της τυχαιότητας. Η ελληνική πολιτεία απέτυχε να διασφαλίσει το δικαίωμα στη ζωή των κρατουμένων.

Δεν θα αναφερθώ στην συνολική εικόνα του σωφρονιστικού συστήματος που είναι αποκαρδιωτική, αυτό θα γίνει όπως πρέπει όταν παύσει η πρωτόγνωρη τραγική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Θα πω μόνο ότι για πρώτη φορά στα χρονικά τού μεταπολιτευτικού σωφρονιστικού συστήματος βιώνουμε τέτοια μαζικότητα και πυκνότητα θανάτων σε μια φυλακή.

Η τεράστια αυτή κρίση θέλει κατεπείγουσα αντιμετώπιση. Από τη διεθνή σωφρονιστική εμπειρία και γνώση προκύπτει ότι χρειάζονται έκτακτα μέτρα.

Μερικά από αυτά είναι -δεδομένου ότι το κατάστημα Αγίου Στεφάνου φιλοξενεί πλήθος κρατουμένων για ναρκωτικά- η συνεργασία αστυνομικών και σωφρονιστικών αρχών για τον αυστηρό έλεγχο των εισερχομένων ειδών, ακόμη δε και η προσωρινή αναστολή παράδοσης αντικειμένων σε κρατουμένους, η χρήση κάθε τεχνολογίας ανίχνευσης νέων ειδών ναρκωτικών, ο έλεγχος των προμηθειών της φυλακής, ο εξοπλισμός του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με ενδεδειγμένα φάρμακα για την αντιμετώπιση του overdose, η σε 24ωρη βάση παρουσία ιατρών στη φυλακή, η καθημερινή έρευνα στις φυλακές με τη συνδρομή της αστυνομίας και η μεταγωγή επικινδύνων κρατουμένων που ελέγχουν τη φυλακή.

Δηλαδή απαιτείται ουσιαστικά η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης της φυλακής των Πατρών δια της εφαρμογής ειδικών πρωτοκόλλων υγείας, ασφάλειας κ.λπ. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος.».

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