Τραγωδία στον Ηράκλειο: 50χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του από συγγενείς του

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Νεκρός μέσα στο σπίτι του βρέθηκε την Πέμπτη (4/6), ένας 50χρονος άνδρας στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Τον 50χρονο εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία κάλεσαν το ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.
Στο σημείο κλήθηκε και η αστυνομία και σύμφωνα με το creta24.gr, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
Ο θάνατος του 50χρονου χαρακτηρίζεται ως αιφνίδιος και φως στα ακριβή αίτια θα ρίξει η νεκροψία – νεκροτομή.
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