Ανατροπή στην Καλλιθέα: Οι νεαροί δεν ήταν διαρρήκτες – Τους ξυλοφόρτωσε με ρόπαλο ενώ κάθονταν σε στάση

Πλήρης ανατροπή στην υπόθεση της Καλλιθέας, όπου αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι δύο διαρρήκτες εισέβαλαν σε σπίτι και ο ένοικος τους επιτέθηκε με ρόπαλο του μπέιζμπολ.

Πιο συγκεκριμένα, νεώτερα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές δείχνουν ότι οι δύο νεαροί Αιγύπτιοι, ηλικίας 21 και 22 ετών, δεν μπήκαν ποτέ στην πολυκατοικία ή στο διαμέρισμα του ομογενούς από το Καζακστάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του 55χρονου ομογενούς είδε δύο άτομα έξω από την πολυκατοικία να φωτογραφίζουν το κτίριο και επικοινώνησε μαζί του για να τον ενημερώσει.

Ο ίδιος, που εργάζεται ως οδοντίατρος, έσπευσε στο σημείο κρατώντας ρόπαλο και φέρεται να εντόπισε τους δύο άνδρες σε στάση λεωφορείου, όπου και τους επιτέθηκε.

Τα νέα δεδομένα διαφοροποιούν την αρχική εκδοχή, σύμφωνα με την οποία οι δύο άνδρες είχαν εισβάλει στο σπίτι.

Το σοκαριστικό βίντεο

Σε οπτικό υλικό που δημοσιοποίησε το Police Report και «ανέβασε» στο YouTube ο Μάνος Μεϊμαράκης έχει καταγραφεί μέρος των όσων ακολούθησαν.

Στα πλάνα διακρίνεται ο ιδιοκτήτης του σπιτιού να κρατά ένα αιματοβαμμένο ρόπαλο του μπέιζμπολ, ενώ φαίνεται να πιέζει προς το έδαφος το κεφάλι ενός τραυματισμένου άνδρα, ο οποίος αιμορραγεί.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στη μέση του δρόμου, στη συμβολή των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Αχιλλέως, με σοκαρισμένους πολίτες να ακούγονται να καλούν τον 55χρονο να σταματήσει.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη των δύο υπόπτων, με την κατηγορία της απόπειρας κλοπής.

Από τη συμπλοκή, ο ένας εκ των δύο νεαρών τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου του έγιναν ράμματα.

Στη συνέχεια συνελήφθη και ο 55χρονος ένοικος ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριές σωματικές βλάβες και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση, με στόχο να διευκρινιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο.

Διαβάστε επίσης:

Αίγινα: Σκάφος με 21 επιβαίνοντες προσάραξε στη νησίδα «Κερί»

Χανιά: Εργάτης έπεσε από σκαλωσιά και τραυματίστηκε στο κεφάλι

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που έπεσαν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική – Δείτε τις απαντήσεις