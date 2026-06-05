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05.06.2026 11:45

Πανελλήνιες 2026: Τα θέματα που έπεσαν σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική – Δείτε τις απαντήσεις

05.06.2026 11:45
panelladikes

Σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική εξετάστηκαν σήμερα, Παρασκευή (5/6) οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) για Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό να προέκυψε ανάγκη διευκρινίσεων από τα Εξεταστικά Κέντρα προς την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Οι εξετάσεις διεξήχθησαν ομαλά και τα θέματα στάλθηκαν, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, στις 8:30 το πρωί.

Δείτε τα θέματα για τα Λατινικά:

Λήψη

Δείτε τα θέματα για τη Χημεία:

Λήψη

Δείτε τα θέματα για το μάθημα της Πληροφορικής:

Λήψη

Οι απαντήσεις στο θεμα της Πληροφορικής από τους καθηγητές της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΟΕΦΕ 2026-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΛήψη

Οι απαντήσεις στο θεμα της Χημείας από τους καθηγητές των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς

apantiseis-ximeia-gel-2026Λήψη

Οι απαντήσεις στο θεμα των Λατινικών από τους καθηγητές των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς

apantiseis-latinika-gel-2026Λήψη

Η «αυλαία» των Πανελλαδικών Εξετάσεων για του μαθητές των ΓΕΛ θα πέσει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.06.2026 12:40
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