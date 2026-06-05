Σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική εξετάστηκαν σήμερα, Παρασκευή (5/6) οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) για Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό να προέκυψε ανάγκη διευκρινίσεων από τα Εξεταστικά Κέντρα προς την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων.

Οι εξετάσεις διεξήχθησαν ομαλά και τα θέματα στάλθηκαν, όπως αρχικά είχε προγραμματιστεί, στις 8:30 το πρωί.

Δείτε τα θέματα για τα Λατινικά:

Δείτε τα θέματα για τη Χημεία:

Δείτε τα θέματα για το μάθημα της Πληροφορικής:

Οι απαντήσεις στο θεμα της Πληροφορικής από τους καθηγητές της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας

Οι απαντήσεις στο θεμα της Χημείας από τους καθηγητές των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς

Οι απαντήσεις στο θεμα των Λατινικών από τους καθηγητές των Φροντιστηρίων Πουκαμισάς

Η «αυλαία» των Πανελλαδικών Εξετάσεων για του μαθητές των ΓΕΛ θα πέσει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τα μαθήματα Ιστορία, Φυσική και Οικονομία.

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