Επτά συλλήψεις μελών των Hells Angels πραγματοποιήθηκαν κατά την άφιξή τους στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Η παρουσία 5.000 περίπου μοτοσικλετιστών της οργάνωσης με το βίαιο παρελθόν, έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές και οι έλεγχοι είναι εντατικοί στο σημείο.

Σύμφωνα με το thespro.gr, τρεις άνδρες εντοπίστηκαν κατά την έξοδό τους από το λιμάνι, όπου κατά τον έλεγχο, δύο από αυτούς φέρονται να είχαν στην κατοχή τους μαχαίρια, ενώ για τον τρίτο διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης από την Πολωνία, για υπόθεση τροχαίου ατυχήματος με τραυματισμό.

Λίγο αργότερα συνελήφθησαν άλλοι τέσσερις στον Προμαχώνα οι οποίοι είχαν μαζί τους… οπλοστάσιο. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν πάνω τους σιδερογροθιές, μαχαίρια, γκλομπ κ.α. και οδηγούνται στον εισαγγελέα.

Οι μοτοσικλετιστές φτάνουν στην περιοχή για τη συγκέντρωση στο Δρέπανο.

Πώς ξεκίνησε η λέσχη που έχει χαρακτηριστεί εγκληματική οργάνωση στις ΗΠΑ

Η ιστορία τους ξεκινά το 1948 στην Καλιφόρνια. Λίγα χρόνια μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, βετεράνοι που δυσκολεύονταν να επιστρέψουν στη συνηθισμένη καθημερινότητα δημιούργησαν μια λέσχη μοτοσικλετιστών η οποία έμελλε να αποκτήσει διαστάσεις πολύ μεγαλύτερες από όσες θα μπορούσαν να φανταστούν οι ιδρυτές της. Η μεταπολεμική Αμερική βρισκόταν σε μια περίοδο μεγάλων αλλαγών και η μοτοσικλέτα έγινε για πολλούς σύμβολο ανεξαρτησίας και ελευθερίας.

Στην αρχή οι Hells Angels δεν διέφεραν ιδιαίτερα από άλλες λέσχες της εποχής. Η διαφορά άρχισε να φαίνεται όταν δημιούργησαν μια ισχυρή ταυτότητα βασισμένη στην αφοσίωση προς το club, στη σκληρή εσωτερική πειθαρχία και στην ιδιαίτερη κουλτούρα που ανέπτυξαν τα μέλη τους. Το χαρακτηριστικό έμβλημα με το Death Head, το οποίο εμφανίζεται στο πίσω μέρος των γιλέκων τους, εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα στον κόσμο.

Η δεκαετία του ’60 αποδείχθηκε καθοριστική. Οι Hells Angels βρέθηκαν στο επίκεντρο της αμερικανικής αντικουλτούρας, έγιναν αντικείμενο βιβλίων, δημοσιογραφικών ερευνών και τηλεοπτικών εκπομπών και σύντομα απέκτησαν φήμη που ξεπέρασε τα αμερικανικά σύνορα. Όσο μεγάλωνε η δημοσιότητά τους, τόσο ενισχυόταν και ο μύθος γύρω από το όνομά τους.

Κεντρικό πρόσωπο αυτής της πορείας υπήρξε ο Σόνι Μπάρτζερ, από το Όκλαντ της Καλιφόρνιας που συνέβαλε όσο λίγοι στην ανάπτυξη της οργάνωσης και στην εξάπλωσή της σε άλλες πολιτείες και αργότερα σε άλλες χώρες. Για δεκαετίες θεωρήθηκε η πιο αναγνωρίσιμη φυσιογνωμία των Hells Angels και το πρόσωπο που ταυτίστηκε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο με τη φιλοσοφία τους.

Η ανάπτυξη της οργάνωσης συνοδεύτηκε όμως και από μια σειρά συγκρούσεων που διαμόρφωσαν τη φήμη της. Οι Hells Angels βρέθηκαν αντιμέτωποι με αντίπαλες μοτοσικλετιστικές οργανώσεις σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Οι Outlaws, οι Bandidos και αργότερα οι Mongols αποτέλεσαν τους βασικούς αντιπάλους τους σε αναμετρήσεις που σε πολλές περιπτώσεις πήραν χαρακτηριστικά πραγματικού πολέμου.

Η πιο αιματηρή σύγκρουση στην ιστορία τους σημειώθηκε στον Καναδά. Ο «πόλεμος του Κεμπέκ», που διήρκεσε από το 1994 έως το 2002, άφησε πίσω του περισσότερους από 160 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Η αντιπαράθεση των Hells Angels με τη Rock Machine εξελίχθηκε σε μια από τις πιο βίαιες συγκρούσεις που έχουν καταγραφεί ποτέ μεταξύ μοτοσικλετιστικών οργανώσεων. Εκρήξεις, δολοφονίες και ξεκαθαρίσματα λογαριασμών συγκλόνισαν επί χρόνια τον Καναδά, ενώ η δολοφονία ενός 11χρονου παιδιού από παγιδευμένο όχημα προκάλεσε σοκ στην κοινή γνώμη και οδήγησε τις αρχές σε μαζικές επιχειρήσεις.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στη Σκανδιναβία κατά τη δεκαετία του ’90. Η σύγκρουση ανάμεσα στους Hells Angels και τους Bandidos μετατράπηκε σε μια μακρά περίοδο βίας που περιλάμβανε βομβιστικές επιθέσεις και ένοπλες επιθέσεις σε Δανία, Σουηδία, Νορβηγία και Φινλανδία. Οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών αναγκάστηκαν να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο ως σοβαρή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.

Οι ίδιοι οι Hells Angels επιμένουν διαχρονικά ότι αποτελούν μια λέσχη μοτοσικλετιστών και όχι εγκληματική οργάνωση. Από την άλλη πλευρά, αστυνομικές και δικαστικές αρχές σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Ευρώπη έχουν επανειλημμένα συνδέσει μέλη και παραρτήματα της οργάνωσης με υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμών, ξεπλύματος χρήματος και βίαιων εγκλημάτων.

Σήμερα οι Hells Angels διαθέτουν παρουσία σε δεκάδες χώρες. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, ο Καναδάς και η Αυστραλία φιλοξενούν μερικά από τα πιο ισχυρά παραρτήματα της λέσχης και παρά τις συνεχείς έρευνες και τις κατά καιρούς διώξεις, η οργάνωση διατήρησε την παγκόσμια επιρροή της και συνεχίζει να προσελκύει το ενδιαφέρον χιλιάδων μοτοσικλετιστών.

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