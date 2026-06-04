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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

04.06.2026 09:31

Φορολογικές υποθέσεις: Παράταση για εξωδικαστικό συμβιβασμό με εκπτώσεις έως 75% στα πρόστιμα

04.06.2026 09:31
EFORIA YPALILOI

Ακόμη μία παράταση δίνει το υπουργείο Οικονομικών στη λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, επιχειρώντας να διευθετήσει χιλιάδες εκκρεμείς υποθέσεις που παραμένουν για χρόνια στα διοικητικά δικαστήρια.

Με διάταξη που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, αντί της 24ης Ιουλίου που ίσχυε μέχρι σήμερα. Η ρύθμιση αφορά φορολογούμενους που έχουν ανοιχτές υποθέσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή στα διοικητικά δικαστήρια και οι οποίες δεν θα έχουν συζητηθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Στην πράξη, η κυβέρνηση επιλέγει να παρατείνει για ακόμη μία φορά έναν μηχανισμό που δημιουργήθηκε για να αποσυμφορήσει τα δικαστήρια και να επιταχύνει την είσπραξη εσόδων. Το γεγονός, ωστόσο, ότι απαιτούνται συνεχείς παρατάσεις καταδεικνύει και το μέγεθος των εκκρεμοτήτων που εξακολουθούν να συσσωρεύονται στη φορολογική δικαιοσύνη.

Για τους φορολογούμενους, το βασικό κίνητρο παραμένει οι σημαντικές μειώσεις σε πρόστιμα, προσαυξήσεις και τόκους. Όσοι αποδεχθούν τον εξωδικαστικό συμβιβασμό μπορούν να εξασφαλίσουν έκπτωση έως 75% στις πρόσθετες επιβαρύνσεις, με το ποσοστό να εξαρτάται από τον τρόπο αποπληρωμής της οφειλής. Η μέγιστη έκπτωση παρέχεται σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης, ενώ όσο αυξάνονται οι δόσεις, τόσο περιορίζεται και το ποσοστό του «κουρέματος». Ακόμη και στην περίπτωση των 24 δόσεων, πάντως, προβλέπεται μείωση 35% στις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

Η διαδικασία ξεκινά με ηλεκτρονική αίτηση προς την Επιτροπή, η οποία εξετάζει τα επιχειρήματα του φορολογούμενου και διαμορφώνει πρόταση συμβιβασμού. Στην πρόταση αποτυπώνεται αναλυτικά το ποσό που καλείται να πληρώσει ο ενδιαφερόμενος, συμπεριλαμβανομένων του κύριου φόρου, των προστίμων, των τόκων και των προσαυξήσεων.

Από τη στιγμή που θα κοινοποιηθεί η πρόταση, ο φορολογούμενος έχει πέντε εργάσιμες ημέρες για να αποφασίσει αν θα την αποδεχθεί. Εφόσον συμφωνήσει, θα πρέπει μέσα σε δέκα εργάσιμες ημέρες να καταβάλει τουλάχιστον το 30% του κύριου φόρου ή το 25% του αυτοτελούς προστίμου, όπου προβλέπεται. Μόνο τότε θεωρείται ότι ο συμβιβασμός έχει ολοκληρωθεί.

Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις συνοδεύονται από αυστηρούς όρους. Η απώλεια δύο συνεχόμενων δόσεων ή η μη εμπρόθεσμη εξόφληση των τελευταίων δόσεων οδηγεί στην ακύρωση του συμβιβασμού και στην επαναφορά της αρχικής οφειλής. Τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί συμψηφίζονται, όμως ο φορολογούμενος χάνει τα οφέλη των εκπτώσεων.

Η Επιτροπή θα μπορεί να εξετάζει αιτήσεις μέχρι τις 31 Ιουλίου 2027 και να εκδίδει πρακτικά εξώδικης επίλυσης έως τις 31 Οκτωβρίου 2027. Το επόμενο διάστημα θα φανεί αν η νέα παράταση θα οδηγήσει πράγματι σε κλείσιμο περισσότερων υποθέσεων ή αν απλώς μεταθέτει χρονικά ένα πρόβλημα που εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό για τη φορολογική διοίκηση και τα δικαστήρια.

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