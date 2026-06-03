ΣΕΦ κατά ΥΠΕΝ: 22 μήνες μία υπογραφή μπλοκάρει το φθηνό ρεύμα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

«Είναι ακατανόητο να μη προχωράμε σε άμεσα μέτρα μείωσης των λογαριασμών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κάτι που εγγυάται η αυτοκατανάλωση», επισημαίνει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολαταϊκών απευθυνόμενος σε Σταύρο Παπασταύρου και Νίκο Τσάφο.

Και αυτό είναι ακόμα ένα μέτωπο που έχει ανοίξει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ με τους παραγωγούς ΑΠΕ και ειδικά με τους παραγωγούς από φωτοβολταϊκά που έχουν υποστεί απώλεια έως και 40% στο εισόδημά τους, με αποτέλεσμα να βιώνουν οικονομική ασφυξία.

Δύο χρόνια απραξίας

Όπως επισημαίνει ο ΣΕΦ έχουν περάσει 22 μήνες από τότε που υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για την αυτοκατανάλωση, την οποία το ΥΠΕΝ υποσχέθηκε να τροποποιήσει άμεσα, καθώς η αρχική απόφαση αποδείχτηκε στην πράξη ελλιπής και μη λειτουργική, γεγονός που αναγνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, πάροχοι, ΦοΣΕ, εταιρίες φωτοβολταϊκών).

Παράλληλα, έχουν περάσει σχεδόν 3 μήνες από τότε που το ΥΠΕΝ έλαβε την κοινή επιστολή της SolarPower Europe και του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών και υποσχέθηκε πως ήταν θέμα ημερών η υπογραφή της νέας υπουργικής απόφασης.

Εν ολίγοις, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια δεν έχει προχωρήσει τίποτα τη στιγμή μάλιστα που η Κομισιόν με το πακέτο AccelerateEU ζητά την επιτάχυνση της αυτοκατανάλωσης.

« Έχουμε τονίσει επανειλημμένως, ότι δεν ζητάμε χρήματα και ενισχύσεις, ούτε κάποια προνομιακή μεταχείριση. Ζητάμε εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και ένα λειτουργικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση», σημειώνει ο ΣΕΦ.

30% μείωση της αυτοκατανάλωσης μέσα σε ένα χρόνο

Ο ΣΕΦ επισημαίνει ότι εδώ και ένα χρόνο η νέα ισχύς των έργων αυτοκατανάλωσης μειώθηκε κατά 30% (στα 265 MW το 2025 από 373 MW το 2024) με συνέπεια την απώλεια περίπου 2.000 θέσεων εργασίας στην κατηγορία αυτή.

«Και φέτος τα πράγματα είναι τραγικά. Μόλις 26 MW νέων συστημάτων με αυτοκατανάλωση ως τον Μάιο, εκ των οποίων μόλις τα 14 MW με το νέο καθεστώς του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού», αναφέρεται στη σκληρή ανακοίνωση του ΣΕΦ.

Γιατί είναι σημαντική η αυτοκατανάλωση

Η αυτοκατανάλωση ρεύματος από ΑΠΕ, δίνει τη δυνατότητα σε ένα νοικοκυριό, μια επιχείρηση, έναν αγρότη, έναν δήμο, μια ενεργειακή κοινότητα ή πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ρεύμα, κυρίως με φωτοβολταϊκό, και να το χρησιμοποιεί για τις δικές του ανάγκες.

Με απλά λόγια, η υπουργική απόφαση χρειάζεται τροποποίηση όχι επειδή η αυτοκατανάλωση ως ιδέα απέτυχε, αλλά επειδή οι κανόνες που θεσπίστηκαν δεν έδωσαν στους εμπλεκόμενους φορείς έναν καθαρό, εφαρμόσιμο και οικονομικά λειτουργικό μηχανισμό για να προχωρήσουν οι συνδέσεις και οι συμβάσεις.

Έτσι, ένας καταναλωτής ή μια επιχείρηση μπορεί θεωρητικά να βάλει φωτοβολταϊκό για να καλύπτει τις ανάγκες της και να πουλά στο δίκτυο το ρεύμα που περισσεύει, όμως στην πράξη η διαδικασία έχει κολλήσει.

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