search
ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 13:43
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βάλια Μπαζού ΒΑΛΙΑ ΜΠΑΖΟΥ

03.06.2026 12:20

ΣΕΦ κατά ΥΠΕΝ: 22 μήνες μία υπογραφή μπλοκάρει το φθηνό ρεύμα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

03.06.2026 12:20
FOTOVOLTAIKA

«Είναι ακατανόητο να μη προχωράμε σε άμεσα μέτρα μείωσης των λογαριασμών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κάτι που εγγυάται η αυτοκατανάλωση», επισημαίνει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολαταϊκών απευθυνόμενος σε Σταύρο Παπασταύρου και Νίκο Τσάφο.

Και αυτό είναι ακόμα ένα μέτωπο που έχει ανοίξει η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ με τους παραγωγούς ΑΠΕ και ειδικά με τους παραγωγούς από φωτοβολταϊκά που έχουν υποστεί απώλεια έως και 40% στο εισόδημά τους, με αποτέλεσμα να βιώνουν οικονομική ασφυξία.

Δύο χρόνια απραξίας

Όπως επισημαίνει ο ΣΕΦ έχουν περάσει 22 μήνες από τότε που υπογράφηκε η υπουργική απόφαση για την  αυτοκατανάλωση, την οποία το ΥΠΕΝ υποσχέθηκε να τροποποιήσει άμεσα, καθώς η αρχική απόφαση αποδείχτηκε στην πράξη ελλιπής και μη λειτουργική, γεγονός που αναγνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, πάροχοι, ΦοΣΕ, εταιρίες φωτοβολταϊκών).

Παράλληλα, έχουν περάσει σχεδόν 3 μήνες από τότε που το ΥΠΕΝ έλαβε την κοινή επιστολή της SolarPower Europe και του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών και υποσχέθηκε πως ήταν θέμα ημερών η υπογραφή της νέας υπουργικής απόφασης.

Εν ολίγοις, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια δεν έχει προχωρήσει τίποτα τη στιγμή μάλιστα που η Κομισιόν με το πακέτο AccelerateEU ζητά την επιτάχυνση της αυτοκατανάλωσης.

« Έχουμε τονίσει επανειλημμένως, ότι δεν ζητάμε χρήματα και ενισχύσεις, ούτε κάποια προνομιακή μεταχείριση. Ζητάμε εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και ένα λειτουργικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση», σημειώνει ο ΣΕΦ.

30% μείωση της αυτοκατανάλωσης μέσα σε ένα χρόνο

Ο ΣΕΦ επισημαίνει ότι εδώ και ένα χρόνο η νέα ισχύς των έργων αυτοκατανάλωσης μειώθηκε κατά 30% (στα 265 MW το 2025 από  373 MW το 2024) με συνέπεια την απώλεια περίπου 2.000 θέσεων εργασίας στην κατηγορία αυτή.

«Και φέτος τα πράγματα είναι τραγικά. Μόλις 26 MW νέων συστημάτων με αυτοκατανάλωση ως τον Μάιο, εκ των οποίων μόλις τα 14 MW με το νέο καθεστώς του ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού», αναφέρεται στη σκληρή ανακοίνωση του ΣΕΦ.

Γιατί είναι σημαντική η αυτοκατανάλωση

Η αυτοκατανάλωση ρεύματος από ΑΠΕ, δίνει τη δυνατότητα σε ένα νοικοκυριό, μια επιχείρηση, έναν αγρότη, έναν δήμο, μια ενεργειακή κοινότητα ή πολυκατοικία να  μπορεί να παράγει ρεύμα, κυρίως με φωτοβολταϊκό, και να το χρησιμοποιεί για τις δικές του ανάγκες.

Με απλά λόγια, η υπουργική απόφαση χρειάζεται τροποποίηση όχι επειδή η αυτοκατανάλωση ως ιδέα απέτυχε, αλλά επειδή οι κανόνες που θεσπίστηκαν δεν έδωσαν στους εμπλεκόμενους φορείς έναν καθαρό, εφαρμόσιμο και οικονομικά λειτουργικό μηχανισμό για να προχωρήσουν οι συνδέσεις και οι συμβάσεις.

Έτσι, ένας καταναλωτής ή μια επιχείρηση μπορεί θεωρητικά να βάλει φωτοβολταϊκό για να καλύπτει τις ανάγκες της και να πουλά στο δίκτυο το ρεύμα που περισσεύει, όμως στην πράξη η διαδικασία έχει κολλήσει.

Διαβάστε επίσης:

«Καμπανάκι» Στουρνάρα για το στεγαστικό: Η ακριβή στέγη επιτείνει το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδος

Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάιο – Στο 3,2% στην Ευρωζώνη

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
theodorakis-leoforos
MEDIA

Λεωφόρος: 104 χρόνια ιστορίας του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο ντοκιμαντέρ του Σ. Θεοδωράκη – Δείτε το trailer (video)

foreigner-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foreigner: Οι θρύλοι του Classic Rock για πρώτη φορά στην Ελλάδα

ScottPelley
MEDIA

CBS: Ο νέος επικεφαλής του «60 Minutes» απέλυσε τον δημοσιογράφο που έκανε κριτική και τον αμφισβήτησε

kuwait-aerodromio
ΚΟΣΜΟΣ

Κουβέιτ: Ένας νεκρός, τραυματίες και ζημιές μετά την ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο – Η Τεχεράνη κατηγορεί τις ΗΠΑ για παραβίαση της εκεχειρίας

novasummer_adv
ADVERTORIAL

Novasummer: 72 αξέχαστες νύχτες θερινού σινεμά με 27 αγαπημένες γαλλικές κωμωδίες για ένα απολαυστικό γαλλο…καίρι!

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

kalxass-2347
ΚΑΛΧΑΣ

Εντυπώσεις από Pulse και… Σκάι, ο Σαμαράς, η δημοσκοπική ταραχή στο ΠΑΣΟΚ και το φλερτ με Κασσελάκη, το δράμα της ΝΕΑΡ και η καχύποπτη Λατινοπούλου

pylones deh ipsili tasi – new
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Κρήτη: Οργή για ΑΔΜΗΕ –  «Φυτεύουν» 267 πυλώνες 33 μέτρων σε 100 χιλιόμετρα με παρθένα βουνά και αρχαιολογικούς χώρους

pyravlos-aeroplanoforo
ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικές οι απώλειες των ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Ο πραγματικός λόγος που ο Τραμπ σταμάτησε την επίθεση

Neutral-mirror-glaze-6
CUCINA POVERA

Σπιτικό διάφανο γλάσο καθρέπτη, χωρίς ζελατίνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 03.06.2026 13:43
theodorakis-leoforos
MEDIA

Λεωφόρος: 104 χρόνια ιστορίας του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο ντοκιμαντέρ του Σ. Θεοδωράκη – Δείτε το trailer (video)

foreigner-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Foreigner: Οι θρύλοι του Classic Rock για πρώτη φορά στην Ελλάδα

ScottPelley
MEDIA

CBS: Ο νέος επικεφαλής του «60 Minutes» απέλυσε τον δημοσιογράφο που έκανε κριτική και τον αμφισβήτησε

1 / 3