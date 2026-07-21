«Έσταζε αίμα από το πρόσωπο και τα χέρια μου»: Η συγκλονιστική μαρτυρία του Σέρβου επιβάτη που βρέθηκε έξω από το παράθυρο σε πτήση της Ryanair

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Τις δραματικές στιγμές που έζησε κατά τη διάρκεια πτήσης της Ryanair περιέγραψε ο 61χρονος Σέρβος Λιούμπισα Κάροβιτς, ο οποίος τραυματίστηκε όταν έσπασε το παράθυρο δίπλα από τη θέση του, με αποτέλεσμα να βρεθεί ο μισός εκτός καμπίνας του αεροσκάφους.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, 10/7, στην πτήση FR1879 της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, λίγα λεπτά μετά την απογείωση ακούστηκε ένας πολύ δυνατός θόρυβος, όταν τμήμα του κινητήρα αποκολλήθηκε και χτύπησε το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν ο 61χρονος.

Η πρόσκρουση έσπασε το παράθυρο και η απότομη αλλαγή πίεσης είχε ως αποτέλεσμα ο επιβάτης να παρασυρθεί προς το άνοιγμα. Το κεφάλι και οι ώμοι του βρέθηκαν εκτός της ατράκτου, ενώ το αεροσκάφος πετούσε σε ύψος περίπου 20.000 ποδιών. Η σύζυγός του και άλλοι επιβάτες αντέδρασαν άμεσα, κρατώντας τον μέχρι να καταφέρουν να τον επαναφέρουν στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

«Είναι ένας εφιάλτης που δεν μπορώ να εξηγήσω με λέξεις»

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά το συμβάν, ο Λιούμπισα Κάροβιτς μίλησε στη γερμανική Bild και περιέγραψε την εμπειρία που βίωσε: «Κοιμήθηκα. Μετά από λίγο με ξύπνησε ένας πολύ δυνατός θόρυβος που έμοιαζε με έκρηξη βόμβας. Μόνο για μια στιγμή είχα τις αισθήσεις μου και δεν μπορώ να θυμηθώ τα υπόλοιπα. Όταν ανέκτησα τις αισθήσεις μου, είχα αίματα παντού, έσταζε αίμα από το πρόσωπο και τα χέρια μου. Μόλις κλείνω τα μάτια μου, μου έρχονται εικόνες από όσα έζησα εκείνα τα λεπτά. Είναι ένας εφιάλτης, τον οποίο δεν μπορώ να εξηγήσω με λέξεις».

Από το περιστατικό ο 61χρονος υπέστη εγκαύματα στο δεξί του χέρι και στην πλάτη, ενώ η δεξιά πλευρά του σώματός του παρουσίασε προσωρινή παράλυση. Παράλληλα, έχουν καταγραφεί μερικές βλάβες στο δεξί αυτί και το δεξί μάτι του. Όπως ανέφερε ο ίδιος, για ένα χρονικό διάστημα δεν αισθανόταν τίποτα.

Πριν από το ατύχημα, ο Κάροβιτς είχε έντονη καθημερινότητα, ήταν δραστήριος και αγαπούσε τα ταξίδια με αεροπλάνο. Μετά το περιστατικό, όμως, όπως λέει, η ζωή του έχει αλλάξει σημαντικά.

«Τώρα όλα με ενοχλούν. Η φασαρία και ο θόρυβος με ενοχλούν, δεν μπορώ να περπατήσω στον δρόμο, όλα με ενοχλούν. Ψυχολογικά έχω φτάσει στον πάτο. Αυτό έχει αντίκτυπο τόσο στη δουλειά μου, όσο και στην οικογένειά μου. Τι θα γίνει τώρα, όλα εξαρτώνται από έμενα, ήμουν ο “κινητήρας” των πάντων στην οικογένεια. Είναι μια ολοκληρωτική αναστάτωση στη ζωή μου. Δεν έχω καθόλου συγκέντρωση. Η προσοχή μου δεν μπορεί να επικεντρωθεί πουθενά. Αυτό σημαίνει ότι απλώς δεν λειτουργώ σωστά», είπε.

Ο ίδιος σημείωσε ακόμη: «Δεν σκέφτομαι καν να μπω σε άλλη πτήση. Κάθε φορά που ακούω αεροπλάνο, αγχώνομαι και ανεβάζω πυρετό. Δεν είμαι καθόλου καλά».

«Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί»

Για το περιστατικό είχε μιλήσει πριν από λίγες ημέρες στο σερβικό δίκτυο Nova η σύζυγός του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς, η οποία μαζί με άλλους επιβάτες συνέβαλε ώστε να σωθεί ο άντρας της.

«Ήταν σαν να αποκολλήθηκε ένα κομμάτι του κινητήρα και να χτύπησε το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν ο Λιούμπισα. Αντέδρασα αμέσως και τον άρπαξα από τα πόδια. Σκέφτηκα: “Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί”. Ήταν φρικτό», δήλωσε.

Η Σβετλάνα ανέφερε ότι για περίπου πέντε λεπτά κρατούσε τον σύζυγό της μέχρι να φτάσουν άλλοι επιβάτες για να βοηθήσουν και να τον επαναφέρουν στο εσωτερικό της καμπίνας, ενώ είχαν ήδη πέσει οι μάσκες οξυγόνου.

Όπως θυμάται, ένας άνδρας και μία γυναίκα έσπευσαν αμέσως κοντά της. «Ήρθαν να με βοηθήσουν. Θυμάμαι έναν άνδρα και μία γυναίκα. Εκείνος μας βοήθησε πάρα πολύ, τόσο εμένα, όσο και τον Λιούμπισα», είπε, εκφράζοντας την επιθυμία να τον συναντήσει ξανά για να τον ευχαριστήσει προσωπικά.

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