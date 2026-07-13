«Η ζώνη του έσωσε τη ζωή»: Η δραματική μαρτυρία της συζύγου του επιβάτη που βρέθηκε μισός έξω από αεροπλάνο, εν ώρα πτήσης

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Τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε μέσα στην πτήση της Ryanair, όταν το παράθυρο του αεροσκάφους έσπασε και ο σύζυγός της βρέθηκε με το μισό του σώμα εκτός καμπίνας, περιέγραψε η Σβετλάνα Μαξίμοβιτς από τη Σερβία.

Η σύζυγος του Σέρβου επιβάτη Λιούμπισα, μίλησε για τον πανικό που επικράτησε στο αεροσκάφος, τις αγωνιώδεις προσπάθειες των επιβατών να τον συγκρατήσουν και τις στιγμές τρόμου που ακολούθησαν, υπογραμμίζοντας πως η ζώνη ασφαλείας ήταν αυτή που του έσωσε τη ζωή.

Η πτήση είχε απογειωθεί από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας. Περίπου 30 με 40 λεπτά μετά την απογείωση, ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και ένα από τα παράθυρα της καμπίνας έσπασε, προκαλώντας χάος μέσα στο αεροσκάφος.

Όπως ανέφερε η σύζυγος του τραυματία, «όταν έσπασε το τζάμι ο Λιούμπισα έως το στήθος είχε βγει έξω» και «έμεινε εκτός ενάμιση με δύο λεπτά».

«Εγώ καθόμουν πίσω, η κοπέλα που καθόταν δίπλα του τον έπιασε από το χέρι. Τρία άτομα τον τραβούσαν μέσα. Έπεσαν οι μάσκες, επικράτησε χάος. Ο άνδρας μου λιποθύμησε τρεις φορές. Βάλανε μια βαλίτσα στο παράθυρο, αλλά την ρούφηξε έξω», συμπλήρωσε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η Σβετλάνα Μαξίμοβιτς περιέγραψε πως η ίδια και δύο ακόμη επιβάτες προσπαθούσαν με δύναμη να κρατήσουν τον σύζυγό της μέσα στην καμπίνα, ενώ οι μάσκες οξυγόνου είχαν πέσει και επικρατούσε αναστάτωση.

«Ήμασταν 30-40 λεπτά στον αέρα, κάποια στιγμή έσπασε το τζάμι, ο σύζυγός μου καθόταν στη θέση δίπλα από το παράθυρο, ευτυχώς φορούσε ζώνη. Η ζώνη τού έσωσε τη ζωή. Οι αεροσυνοδοί δεν βοήθησαν καθόλου, οι επιβάτες μας έδιναν νερό, ούτε τώρα έχει επικοινωνήσει κάποιος από την εταιρεία μαζί μας», ανέφερε.

Η ίδια μίλησε και για την κατάσταση της υγείας του συζύγου της, αλλά και για το ψυχολογικό σοκ που υπέστησαν μετά το περιστατικό. «Ο σύζυγός μου έχει σοβαρά τραύματα, φοράει κολάρο, ακούει για αεροπλάνα και τρέμει. Εγώ είμαι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παίρνω ηρεμιστικά. Φοβήθηκα για τις ζωές, φοβήθηκα ότι το αεροπλάνο θα έπεφτε», είπε.

Το αεροσκάφος είχε παρουσιάσει πρόβλημα και την προηγούμενη ημέρα, αναφέρει ο δικηγόρος του ζευγαριού

Σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας, Βασίλη Τσιάρα, το συγκεκριμένο αεροσκάφος φέρεται να είχε παρουσιάσει πρόβλημα και την προηγούμενη ημέρα, σε πτήση από τη Θεσσαλονίκη προς το Σεράγεβο, με αποτέλεσμα να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Όπως ανέφερε, δεν είναι γνωστό αν τα δύο περιστατικά συνδέονται, ωστόσο υποστήριξε ότι υπάρχει ζήτημα σχετικά με τη συντήρηση του κινητήρα.

«Όπως προκύπτει από τον αριθμό νηολογίου του αεροσκάφους του συγκεκριμένου, το εν λόγω όχημα είχε ξαναπαρουσιαστεί πρόβλημα μόλις την προηγούμενη ημέρα σε πτήση που είχε από Θεσσαλονίκη προς Σεράγεβο και επέστρεψε πάλι Θεσσαλονίκη έχοντας πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρουμε φυσικά αν συνδέονται τα δύο αυτά περιστατικά, αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι υπάρχει πλημμέλεια της ΥΠΑ σε ότι αφορά τη συντήρηση του κινητήρα, διότι από εκεί ξεκίνησαν όλα του δεξιού κινητήρα», δήλωσε ο Βασίλης Τσιάρας.

Σύμφωνα με τον τεχνικό σύμβουλο που όρισε η οικογένεια, η αρχή του προβλήματος εντοπίζεται σε βλάβη στον κινητήρα του αεροσκάφους. Όπως υποστηρίζει, τμήμα του αποκολλήθηκε και τα θραύσματα χτύπησαν το παράθυρο, προκαλώντας τη θραύση του. Η διαφορά πίεσης που δημιουργήθηκε είχε ως αποτέλεσμα την ισχυρή αναρρόφηση και την έξοδο του επιβάτη από την καμπίνα.

«Το παράθυρο δεν αποκολλήθηκε, έσπασε από αντικείμενο που βγήκε μέσα από τον κινητήρα, όπως εμφανώς υπάρχει στα βίντεο. Ο λόγος με τον οποίο εξήλθε το αντικείμενο, το οποίο είναι κομμάτι από πτερύγιο, οφείλεται σε πιθανά δύο γεγονότα: Αστοχία του αισθητήρα θερμοκρασίας Τ12, ο οποίος είναι ακριβώς στο σημείο που φαίνεται η θραύση εσωτερικά του περιβλήματος, είτε θραύση του ιδίου του πτερυγίου εξαιτίας κόπωσης ή εσωτερικής αστοχίας», είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πραγματογνώμονας Χρήστος Γκλαβόπουλος.

Την ίδια ώρα, ο 61χρονος επιβάτης εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ με τραύματα στον αυχένα, τον ώμο και εγκαύματα από την τριβή.

Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ και ο τεχνικός σύμβουλος που έχει ορίσει η οικογένεια αναμένεται να πραγματοποιήσουν τον πρώτο οπτικό έλεγχο στο αεροσκάφος.

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