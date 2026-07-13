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13.07.2026 20:05

Βριλήσσια: Αυτοκίνητο «εισέβαλε» σε κατάστημα ρούχων και σκόρπισε τον πανικό (Video)

13.07.2026 20:05
vrilissia

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Σκηνές αναστάτωσης σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας, 13/7, σε κατάστημα γυναικείων ρούχων στα Βριλήσσια, όταν ένα SUV κατέληξε μέσα στον χώρο του καταστήματος, σπάζοντας την τζαμαρία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Πεντέλης, την πρώτη ημέρα των εκπτώσεων. Στο βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της πρόσκρουσης, διακρίνονται εργαζόμενοι και πελάτες να απομακρύνονται έντρομοι, ενώ το όχημα σπάει την τζαμαρία και μπαίνει στο κατάστημα.

Περαστικοί που αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια. Η οδηγός, η οποία ήταν πελάτισσα του καταστήματος, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της κατά τη διάρκεια ελιγμών και το όχημα, αφού κατέστρεψε τη βιτρίνα, παρέσυρε κρεμάστρες και ρούχα πριν σταματήσει πάνω σε τσιμεντένια κολόνα.

Οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν και τα προηγούμενα δευτερόλεπτα, όταν η γυναίκα προσπαθούσε να αποχωρήσει από το σημείο όπου είχε σταθμεύσει το όχημα. Σύμφωνα με τον Alpha, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, αντί να επιλέξει την όπισθεν, έβαλε πρώτη ταχύτητα. «Ήθελε να φύγει πίσω, έβαλε το χειρόφρενο και πήγε μπροστά», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Μετά το ατύχημα, η οδηγός βγήκε σοκαρισμένη από το αυτοκίνητο, ζήτησε συγγνώμη και αγκάλιασε τις εργαζόμενες του καταστήματος. Από την πρόσκρουση δεν σημειώθηκε κανένας τραυματισμός.

Το όχημα απομακρύνθηκε με γερανό, ενώ συνεργεία ανέλαβαν τις εργασίες για την αποκατάσταση της σπασμένης τζαμαρίας του καταστήματος.

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