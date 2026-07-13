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ΕΛΛΑΔΑ

13.07.2026 19:32

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή βγαλμένη από τη δεκαετία του ’60: «Η γυναίκα μαθαίνει να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών και το νοικοκυριό»

13.07.2026 19:32
vivlia

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Σοβαρό προβληματισμό εγείρουν τα αποσπάσματα που έχουν έρθει στη δημοσιότητα από το βιβλίο Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής Γ’ Γυμνασίου.

Το βιβλίο βρίθει έμφυλων στερεοτύπων. Λες και είναι βγαλμένο από τη δεκαετία του 60 περιορίζει τον ρόλο της γυναίκας στη σφαίρα των οικιακών και του άνδρα στις επίπονες σωματικές εργασίες και τις εξωτερικές υποθέσεις. 

«Ρόλος συζύγου: στο πλαίσιο του καταμερισμού των εργασιών, συνήθως κάθε σύζυγος ασκεί κάποιες εργασίες. Έτσι, π.χ. Ο άντρας μαθαίνει να ασχολείται με τις βαριές δουλειές με τις τεχνικές εργασίες και τις εξωτερικές υποθέσεις. Η γυναίκα μαθαίνει να ασχολείται με την ανατροφή των παιδιών και γενικότερα το νοικοκυριό»

Το βιβλίο προσδιορίζει το γάμο ως ένωση μεταξύ  δύο ανθρώπων διαφορετικού φύλου, παρά το γεγονός ότι στη χώρα μας έχει θεσμοθετηθεί ο γάμος ομοφυλοφίλων. «Η οικογένεια δημιουργείται με τον γάμο. Ο γάμος είναι μια νόμιμη και μόνιμη ένωση δύο ανθρώπων διαφορετικού φύλου, με σκοπό την οικογένεια, τη γέννηση των παιδιών».

Κοινωνικοποιεί τους μαθητές, σύμφωνα με τα έμφυλα στερεότυπα, σημειώνοντας ότι ο ρόλος των αγοριών είναι να  μαστορεύουν και των κοριτσιών μαγειρεύουν. Ο συγγραφέας δεν έχει γνωρίσει άνδρες που να μαγειρεύουν και γυναίκες να μαστορεύουν; Θα έπρεπε γιατί μιλάμε για στοιχειώδεις δεξιότητες τις οποίες χρειάζονται και τα δύο φύλα για να επιβιώσουν. 

Πέρα από αυτό, επιμένοντας στο δίπολο «αγόρι» «κορίτσι» το βιβλίο αποκλείει τα queer παιδιά, που μπορεί να βρίσκονται στην αίθουσα. 

«Ρόλος παιδιού. Τα παιδιά από ενωρίς χρειάζεται να μαθαίνουν να προσανατολίζονται ανάλογα με τους ρόλους του φύλου τους. Ανάλογα με τη δομή της κοινωνίας και της οικογένειας (π.χ παραδοσιακή ή σύγχρονη), κατευθύνονται σε ορισμένους ρόλους. Παράδειγμα: το αγόρι μαθαίνει να μαστορεύει και το κορίτσι να μαγειρεύει, μαθαίνουν να έχουν σχέσεις ισοτιμίας ή σχέσεις κυριαρχίας και υποταγής»

Ρόλος γονέα. Ο ρόλος των γονιών στην ανατροφή είναι θεμελιώδης, διότι στα πρώτα 5-6 χρόνια τίθενται τα θεμέλια της προσωπικότητας του παιδιού. Κάθε γονιός λειτουργεί ως πρότυπο για το παιδί. Συνήθως, το κορίτσι προσπαθεί να μοιάσει της μητέρας, ενώ το αγόρι προσπαθεί να μοιάσει του παρέα. Πέραν τούτων, οι γονείς οφείλουν να μάθουν στο αγόρι να είναι ευτυχισμένο και υπερήφανο που είναι αγόρι και στο κορίτσι να είναι ευτυχισμένο και υπερήφανο που είναι κορίτσι».

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