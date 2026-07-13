Ο Τσίπρας, ο Μουτζούρης και ο «φοιτητής που διέπρεψε»

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Περίσσεψαν οι αβροφροσύνες και τα χαμόγελα στη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κώστα Μουτζούρη, κατά την επίσκεψη του προέδρου της ΕΛΑΣ στη Λέσβο.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου υποδεχόμενος τον Αλέξη Τσίπρα, τον προσφώνησε ως «φοιτητή του», υπενθυμίζοντας την περίοδο που ο ίδιος δίδασκε στο Πολυτεχνείο και ο κ. Τσίπρας ήταν φοιτητής.

«Χαίρομαι που βρίσκω ακόμη μία φορά έναν παλιό μου φοιτητή, ο οποίος είχε διαπρέψει στο μάθημα που δίδασκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, βλέποντας να εισέρχεται στην αίθουσα και ο Κώστας Τούμπουρος, σχολίασε χαμογελώντας: «Α, κι άλλος φοιτητής μου», προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

Μάλιστα, όσον αφορά στον κ Τσίπρα, ο κ. Μουτζούρης ανέφερε ότι η Περιφέρεια υποδέχεται «έναν πρώην πρωθυπουργό και έναν άνθρωπο που θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας».

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