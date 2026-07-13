Ο Δένδιας συνάντησε τον πιλότο του F-16 που έκανε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο

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Τον πιλότο του F-16 που πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στη Ζάκυνθο την περασμένη Παρασκευή συνάντησε ο Νίκος Δένδιας.

Ο πιλότος μετά από μηχανική βλάβη του αεροσκάφους, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, πρόλαβε να αδειάσει τις δεξαμενές καυσίμων, μειώνοντας τον κίνδυνο για την περιοχή, και προσγείωσε το μαχητικό με την «κοιλιά» στον αεροδιάδρομο. Το F-16 τυλίχθηκε στις φλόγες, ωστόσο ο πιλότος απεγκλωβίστηκε γρήγορα και όχι μόνο δεν απομακρύνθηκε, αλλά έμεινε στο σημείο για να δώσει οδηγίες για την κατάσβεση του αεροσκάφους.

«Υποδέχθηκα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Διοικητή της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, Αντισμήναρχο (Ι) Γεώργιο Χατζόπουλο, παρουσία των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ και Τακτικής Αεροπορίας.

Του εξέφρασα τα θερμά μου συγχαρητήρια για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό, την ψυχραιμία και την αποφασιστικότητα που επέδειξε, καταφέρνοντας να προσγειώσει με ασφάλεια το μαχητικό αεροσκάφος F16 που χειριζόταν, παρά τη σοβαρή βλάβη που παρουσίασε, στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου.

Ο Αντισμήναρχος (Ι) Γεώργιος Χατζόπουλος αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας και της αφοσίωσης που διακρίνουν τους Έλληνες πιλότους, αναδεικνύοντας παράλληλα την καθοριστική σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στις Ένοπλες Δυνάμεις».

Υποδέχθηκα σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον Διοικητή της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, Αντισμήναρχο (Ι) Γεώργιο Χατζόπουλο, παρουσία των Αρχηγών ΓΕΕΘΑ, ΓΕΑ και Τακτικής Αεροπορίας.



Του εξέφρασα τα θερμά μου συγχαρητήρια για τον εξαιρετικό επαγγελματισμό, την… pic.twitter.com/nS1r9K1r4v July 13, 2026

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