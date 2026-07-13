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13.07.2026 11:26

Μήνυμα Γεωργιάδη στον Σαμαρά: Δεν υπάρχει συνεργασία «με άλλον πρωθυπουργό»

13.07.2026 11:26
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«Εφόσον ο ελληνικός λαός επιλέξει το κόμμα του κ. Σαμαρά να είναι στη Βουλή προφανώς θα μιλάγαμε και με τον Σαμαρά για πιθανή μετεκλογική συνεργασία αλλά εάν ο όρος είναι με άλλον πρωθυπουργό αυτό δεν μπορεί να γίνει».

Το ξεκάθαρο αυτό μήνυμα έστειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στα Παραπολιτικά 90,1.

«Πιστεύω ότι θα κάνει κόμμα. Το ότι ο Σαμαράς μπορεί να μας βλάψει ως προς την συντηρητική μας ψήφο μπορεί, προφανώς κάτι θα μας κόψει» συμπλήρωσε.

Σημείωσε ότι με τον κ. Ανδρουλάκη θα μπορούσαν να συνεργαστούν αλλά δεν γίνεται κάτι τέτοιο μετά τα άρθρο που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ ενώ απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον κ. Βελόπουλο λόγω μεγάλων ιδεολογικών διαφορών.

Τέλος αναφερόμενος στην κόντρα με τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. είπε ότι «ο κ. Τσίπρας έκανε τον Κινέζο ή κατά το κοινώς λεγόμενο την πάπια, είναι προφανές ότι δεν μπορούσε να πάει στα δικαστήρια για αυτό το θέμα».

Το σχέδιο Τσίπρα

«Ο κ. Τσίπρας όταν έχασε το ’23 συνειδητοποίησε εκείνο το βράδυ όταν αν δεν διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός θα καταστραφεί πολιτικά και ξεκίνησε ένα σχέδιο καταστροφής του ΣΥΡΙΖΑ.

Προς το παρόν αυτό το σχέδιο του βγαίνει. Τα ποσοστά που μαζεύει τώρα είναι τα ποσοστά που πήρε στις εκλογές του ’23, δεν έχει κάνει κάτι εντυπωσιακό» ανέφερε ο υπουργός.

Ερωτηθείς τι θα γίνει αν τα δημοσκοπικά ποσοστά αποδειχθούν ότι είναι και τα εκλογικά ποσοστά ο κ. Γεωργιάδης είπε: «Θα κάνουμε εκλογές. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, το Σύνταγμα λέει κάνεις προσπάθεια να κάνεις κυβέρνηση, δεν κάνεις κυβέρνηση, διαλύεται η Βουλή. Εκλογές ως ότου υπάρξει
κυβέρνηση, αυτό που λέει το Σύνταγμα».

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