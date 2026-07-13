H Le Figaro υμνεί την Ιθάκη σε ειδικό τεύχος με αφορμή την «Οδύσσεια»

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Λίγο πριν από την έξοδο της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν στις κινηματογραφικές αίθουσες, το γαλλικό περιοδικό Le Figaro κυκλοφόρησε ειδική συλλεκτική έκδοση αφιερωμένη στην Ιθάκη, αναδεικνύοντας την ιστορία, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη φυσιογνωμία του νησιού.

Η ειδική αποκλειστική έκδοση του Le Figaro, με τίτλο «Στα βήματα του Οδυσσέα», είναι εξ ολοκλήρου αφιερωμένη στην Ιθάκη και την ομηρική «Οδύσσεια».

Το αφιέρωμα των 162 σελίδων κυκλοφόρησε με αφορμή την επικείμενη παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Οδύσσεια» («The Odyssey») του Κρίστοφερ Νόλαν.

Αποτέλεσμα δημοσιογραφικού ταξιδιού του ΕΟΤ Γαλλίας

Η έκδοση αποτελεί αποτέλεσμα δημοσιογραφικού ταξιδιού στην Ιθάκη, το οποίο διοργάνωσε η Υπηρεσία ΕΟΤ Γαλλίας από τις 29 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου 2026, σε συνεργασία με τον διευθυντή σύνταξης του περιοδικού Figaro Histoire, Μισέλ Ντεζεγκέρ.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο Μισέλ Ντεζεγκέρ και η φωτογράφος Σοφί Ντεγκουμπερνατίς επισκέφθηκαν σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία του νησιού, μεταξύ των οποίων:

ο Αετός

ο Σταυρός

η Σχολή Ομήρου

το Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέος

τα τείχη των Αλαλκομενών

η Μαρμαροσπηλιά, γνωστή και ως Σπήλαιο των Νυμφών

Παράλληλα, περιηγήθηκαν σε μονοπάτια που συνδέονται με την ιστορία του Οδυσσέα και συνομίλησαν με αρχαιολόγους, ιστορικούς και εξειδικευμένους επιστήμονες.

Η Ιθάκη ως προορισμός πολιτιστικού τουρισμού

Το αφιέρωμα προβάλλει την Ιθάκη ως προορισμό για όλη τη διάρκεια του έτους, ιδιαίτερα για τους ταξιδιώτες που ενδιαφέρονται για τον πολιτιστικό και ιστορικό τουρισμό.

Περιλαμβάνει επίσης ειδικές ενότητες για:

τις απεικονίσεις της «Οδύσσειας» στη ζωγραφική

την παρουσία του ομηρικού έπους στη νεότερη λογοτεχνία

παλαιότερες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές εμπνευσμένες από το έργο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο αποτύπωμα του Οδυσσέα στην τοπική παράδοση, αλλά και στη σύγχρονη πλευρά της Ιθάκης και στις εμπειρίες που προσφέρει στους επισκέπτες.

Προορισμός βιώσιμου και ήπιου τουρισμού

Η συλλεκτική έκδοση παρουσιάζει την Ιθάκη ως ιδανική επιλογή για βιώσιμο τουρισμό και ήπιες δραστηριότητες, μακριά από τα πρότυπα του μαζικού τουρισμού.

Το νησί περιγράφεται ως ένας «επίγειος παράδεισος» για τους Γάλλους ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικές διακοπές, φυσικό τοπίο και πολιτιστικές εμπειρίες.

Πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την Ιθάκη

Την έκδοση συνοδεύουν πλούσιο φωτογραφικό υλικό και εντυπωσιακή εικονογράφηση από τα σημαντικότερα σημεία ενδιαφέροντος του νησιού, με έμφαση στους αρχαιολογικούς και μνημειακούς χώρους.

Για την πραγματοποίηση των φωτογραφίσεων συνεργάστηκαν η προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ Γαλλίας, Έμυ Αναγνωστοπούλου, και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, η οποία παρείχε δωρεάν τις απαραίτητες ειδικές άδειες.

Κυκλοφορία σε 70.000 αντίτυπα

Το Le Figaro Hors-Série είναι διμηνιαία έκδοση, η οποία σε κάθε τεύχος φιλοξενεί εκτενές αφιέρωμα στον πολιτισμό και την τέχνη.

Η πρώτη έκδοση κυκλοφορεί σε 70.000 αντίτυπα, ενώ το αναγνωστικό κοινό της υπολογίζεται σε 210.000 άτομα υψηλού μορφωτικού και εισοδηματικού επιπέδου.

Για το συγκεκριμένο κοινό, το πολιτιστικό και ιστορικό απόθεμα ενός προορισμού αποτελεί σημαντικό κίνητρο για την επιλογή ενός ταξιδιού.

Η συλλεκτική έκδοση για την Ιθάκη αναμένεται να κυκλοφορήσει το επόμενο διάστημα και σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, όπως το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και ο Καναδάς, ενισχύοντας την προβολή του νησιού στο ευρύτερο γαλλόφωνο κοινό.

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