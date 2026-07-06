Η φήμη της Πάρου «ταξιδεύει» σε ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία και Ονδούρα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Την τουριστική ταυτότητα της Πάρου σκιαγραφούν με γλαφυρό τρόπο πολλά Μέσα Ενημέρωσης από το εξωτερικό, ως αποτέλεσμα της παρουσίασης του νησιού στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πάρου, τα κύρια σημεία που ξεχωρίζουν είναι ότι ενσαρκώνει την ιδανική ισορροπία μεταξύ της παραδοσιακής νησιωτικής ζωής και των τουριστικών ανέσεων, αντιπροσωπεύει τέλεια το μείγμα που αναζητά η Gen Z, προσφέρεται για οικογένειες αλλά και ζευγάρια, και διατηρεί μια πιο ήπια ισορροπία συγκριτικά με άλλα νησιά των Κυκλάδων.

Συγκεκριμένα, το άρθρο του ιταλικού gazzettadireggio αναφέρεται στα ταξίδια που κάνουν Ιταλοί φοιτητές μετά το τέλος των εξετάσεων, με εξατομικευμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια στην Ελλάδα. Τονίζει ότι τα ελληνικά νησιά είναι στους πιο δημοφιλείς προορισμούς για τους νέους και ειδικά για την Πάρο αναφέρει ότι αντιπροσωπεύει τέλεια το μείγμα που αναζητά η Gen Z: Δηλαδή ότι έχει χαλαρή και αυθεντική ατμόσφαιρα, παραλίες όπου οι επισκέπτες μπορούν πραγματικά να χαλαρώσουν, αλλά και αμέτρητες ευκαιρίες για διασκέδαση, από υπαίθριες περιπέτειες στη φύση, μέχρι δραστηριότητες στη θάλασσα για κολύμβηση με αναπνευστήρα, kitesurfing και windsurfing.

Η ήπια ισορροπία της Πάρου και οι προτάσεις στους μελλοντικούς επισκέπτες

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, σε άρθρο της στο @mydarlingpassport, η συγγραφέας και δημιουργός περιεχομένου Caitlin Palumbo, με έδρα τη Νέα Υόρκη, αναφέρει ότι η Πάρος προσφέρει μια πιο ήπια ισορροπία από άλλα νησιά, με πιο χαλαρούς ρυθμούς, μεγάλες παραλίες και ένα λιγότερο κάθετα έντονο τοπίο. Ως μέρη του νησιού προτείνει για διαμονή ή επίσκεψη την Παροικιά με τα ασβεστωμένα σοκάκια, τις παραθαλάσσιες ταβέρνες και τη ζωντανή βραδινή ατμόσφαιρα, και τη Νάουσα, δίνοντας έμφαση στα στενά δρομάκια της, γεμάτα με τοπικές μπουτίκ, εκκλησίες, εστιατόρια και καφετέριες.

Επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Claire Gallam (Volkman), μία έμπειρη συγγραφέας, copy strategist και δημιουργός περιεχομένου με πάνω από 16 χρόνια εμπειρίας τόσο στην επιμέλεια, όσο και στην αφήγηση ειδήσεων για brands, με δημοσιογραφική καριέρα στο lifestyle και των ταξιδιών, γράφει στο parade και εξυμνεί το πλεονέκτημα της Πάρου ότι έχει όλα όσα οι ξένοι φαντάζονται για τις Κυκλάδες, «αλλά στη μισή τιμή και με τον μισό κόσμο». Ως επισκέψιμα μέρη προτείνει τη Νάουσα, δίνοντας έμφαση στα εστιατόρια δίπλα στη θάλασσα και στα κοκτέιλ μπαρ που είναι κρυμμένα σε στενά σοκάκια, και τις Λεύκες, δίνοντας έμφαση στα μαρμάρινα δρομάκια, τα νεοκλασικά σπίτια, τα σκιερά καφέ και τη θέα που προσφέρει σε όλο το νησί, μιας και βρίσκεται σε βουνό.

Στο ταξίδι του στην Πάρο αναφέρεται και ο Αμερικανός ταξιδιωτικός συγγραφέας που υπογράφει με το ψευδώνυμο «j1mmer» και πρόσφατα επισκέφθηκε το νησί με την οικογένειά του «για λίγο οικογενειακό ήλιο, άμμο, σερφ και χαλάρωση». Όπως περιγράφει στο https://j1mmer.substack.com, το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου το πέρασαν εξερευνώντας την ακτογραμμή, απολαμβάνοντας κάποια θαλάσσια σπορ. Συγκεκριμένα, περιγράφει τον Βυζαντινό Δρόμο, ένα μονοπάτι ηλικίας άνω των 1.000 ετών που συνδέει την παλιά πρωτεύουσα των Λευκών στην κορυφή του βουνού με τον Πρόδρομο και από εκεί με τα λιμάνια. Για τις Λεύκες, λέει ότι βρίσκονται κρυμμένες ψηλά στους λόφους ως προστασία από τους πειρατές που μάστιζαν αυτά τα νερά για αιώνες και όσο ψηλότερα από τον Πρόδρομο ανέβαινε, τόσο καλύτερα φαινόντουσαν οι Λεύκες. Περιγράφοντας την πεζοπορία από τον Πρόδρομο στις Λεύκες, λέει ότι είναι μία σύντομη απόσταση δύο μιλίων, αλλά ακόμη και αυτή η μικρή διαδρομή προσφέρει ωραία θέα, ηρεμία και γαλήνη. Όταν έφτασε στις Λεύκες επισκέφθηκε τον καθεδρικό ναό τις Αγίας Τριάδας. Κάθισε σε ένα παρεκκλήσι έκανε διαλογισμό «και τότε συνειδητοποίησα ότι αυτή η διαδρομή με βοήθησε να καθαρίσει το μυαλό μου». Τέλος, συνιστά ανεπιφύλακτα αυτή τη διαδρομή «τόσο ως μια υπέροχη πεζοπορία στην ελληνική ιστορία, όσο και ως μια βόλτα σε μονοπάτια αναμνήσεων».

Παραλίες, θαλάσσια σπορ και έμφαση στην παράδοση

Στη Γαλλία, το destinationsmed, δημοσιεύει άρθρο του Julien Juchereau. Πρόκειται για έναν νεαρό συγγραφέα με πάθος για τη Μεσόγειο. Είναι απόφοιτος διαδικτυακού μάρκετινγκ και χρησιμοποιεί τις ψηφιακές του δεξιότητες τα τελευταία δύο χρόνια για να κυνηγήσει το αληθινό του πάθος: Τα ταξίδια. Έχει διασχίσει τη Μεσόγειο, από ελληνικούς όρμους μέχρι τα λιμάνια της Βόρειας Αφρικής, αναζητώντας συμβουλές από ειδικούς, αυθεντικά μέρη και συμβουλές που μπορούν να κάνουν ένα ταξίδι πραγματικά ξεχωριστό. Στο site του μοιράζεται αυτές τις ανακαλύψεις με σκοπό να βοηθήσει τον κόσμο να ταξιδέψει ομαλά. Εδώ μιλάει για εναλλακτικούς προορισμούς των Κυκλάδων και για την Πάρο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ενσαρκώνει πλέον την ιδανική ισορροπία μεταξύ της παραδοσιακής νησιωτικής ζωής και των τουριστικών ανέσεων. Αναφέρεται επίσης στην Παροικιά και τη Νάουσα, και συμπληρώνει λέγοντας ότι το νησί διαθέτει επίσης όμορφες παραλίες, μερικές από τις οποίες είναι γνωστές για windsurfing, καθώς και μια ενδοχώρα γεμάτη με ήσυχα χωριά όπως οι Λεύκες.

Η φήμη της Πάρου έφτασε όμως και στη μακρινή Ονδούρα, με αφορμή την Annie Córdova, σύζυγο του διάσημου ποδοσφαιριστή από την Ονδούρα, Luis Palma, που επισκέφθηκε την Πάρο. Το άρθρο televicentro γράφτηκε από την συγγραφέα Fernanda Salinas. Εξυμνεί τις παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά, τους βραχώδεις σχηματισμούς και τη χαλαρή ατμόσφαιρα, καθιστώντας το νησί «έναν δημοφιλή προορισμό για τουρίστες από όλο τον κόσμο, ενώ χαρακτηρίζεται επίσης από την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με ασβεστωμένα σπίτια, πλακόστρωτα δρομάκια και ένα τυπικό στυλ των ελληνικών νησιών που συνδυάζει το μοντέρνο με το ιστορικό». Συμπληρώνει λέγοντας ότι κατά την περίοδο αιχμής, το νησί γεμίζει με επισκέπτες που αναζητούν να απολαύσουν τη θάλασσα, τον ήλιο και την ηρεμία.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, τόνισε: «Η Πάρος δίνει σημασία στην εικόνα της και προσεγγίζει τις αγορές με προσεκτικές κινήσεις. Το γεγονός ότι αναγνωρίζεται η ισορροπία που διατηρεί το νησί ανάμεσα στην ανάπτυξη και τη φυσιογνωμία του, μας χαροποιεί. Γιατί εκεί εστιάζεται η προσπάθειά μας. Θέλουμε η Πάρος να κρατήσει το χρώμα της και αυτό καθοδηγεί όλες τις κινήσεις μας».

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