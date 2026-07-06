Χατζηδάκης: Στη ΔΕΘ κοινωνικό πακέτο που θα γίνει πράξη 

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

«Οι Έλληνες, ευτυχώς, στις εκλογές του 2019 και του 2023 έμαθαν τα μαθήματα της περασμένης δεκαετίας, του λαϊκισμού και της δημαγωγίας. Ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, το κόμμα που υποσχέθηκε τα λιγότερα. Φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι καμιά φορά τα λιγότερα σημαίνουν περισσότερα. Εμείς δίνουμε όσα μπορούμε, εξαντλώντας τα περιθώρια. Υπάρχουν κόμματα στην αντιπολίτευση που σίγουρα δίνουν περισσότερα. Μια διαφορά υπάρχει. Εμείς, αυτά που θα πούμε θα γίνουν. Ενώ αυτά που θα πουν οι άλλοι δεν θα γίνουν».

Αυτά επεσήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξη στο MEGA και προσέθεσε: «Το πακέτο της ΔΕΘ θα είναι όσο πιο κοινωνικό γίνεται. Για όλες τις επιμέρους κοινωνικές ομάδες θα υπάρχει ένα μέρισμα ανάπτυξης. Το οποίο βασίζεται στην ανάπτυξη της οικονομίας που είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτό το μέρισμα θα επιστρέψει πίσω. Θα είναι μια πολιτική υπεύθυνη, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Θα πάμε στις εκλογές με σεμνότητα, σοβαρότητα και αυτοκριτική όπου χρειάζεται. Θα κάνουμε φυσικά τον απολογισμό μας όπως έχουμε υποχρέωση, γιατί όσα είπαμε, τα κάναμε. Και θα παρουσιάσουμε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030 που μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας και χτίζοντας πάνω στη βάση που όλοι οι Έλληνες μαζί δημιουργήσαμε τα τελευταία χρόνια».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα για την Ελλάδα του 2030, τόνισε: «Θα εμφανιστούμε με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την οικονομία και την επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης, με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, της έρευνας και της τεχνολογίας. Θα μιλήσουμε για την κοινωνία, την οικογένεια, το δημογραφικό, το στεγαστικό. Θα μιλήσουμε για την εθνική ασφάλεια και την προστασία από παλιές και νέες απειλές. Και φυσικά για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής και των θεσμών».

Σε ερώτηση για τη δημιουργία κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε: «Εγώ είμαι στη Νέα Δημοκρατία συνεχώς και αδιαλείπτως από 18 χρόνων. Έχω δει σε αυτή τη χρονική διάρκεια να δημιουργούνται διάφορα κόμματα από διασπάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Καμία από αυτές τις προσπάθειες δεν πέτυχε. Διότι ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει με τη μεγάλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό θα συμβεί και τώρα. Καλύτερα θα ήταν να είμαστε όλοι μαζί. Όχι για εμάς, αλλά για τον τόπο και την προοπτική του. Από εκεί και πέρα, η δική μου εντύπωση είναι, διαβάζοντας και τις μετρήσεις, ότι αν προχωρήσει τελικά ο κ. Σαμαράς θα κάνει μια μικρή ζημιά στον κύριο Βελόπουλο, στην κυρία Λατινοπούλου και στη Νέα Δημοκρατία. Και θα κάνει πιο μεγάλη ζημιά στη δική του πολιτική παρακαταθήκη».

«Εκείνο», τόνισε, «που πρέπει να είναι ο στόχος όλων αυτή την ώρα, που έχουμε από την μια πλευρά ένα κόμμα ευθύνης, ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής που είναι η Νέα Δημοκρατία και από την άλλη την αντιπολίτευση που σταθερά επενδύει στην τοξικότητα, στη δημαγωγία και το λαϊκισμό, είναι να προχωρήσουμε μπροστά. Το κύριο είναι, σταθερά, να συνεχίσουμε να εμπνέουμε εμπιστοσύνη, όχι ως αλάθητοι, αλλά ως δύναμη συνεχούς εθνικής ανανέωσης».

«Το δίλημμα στις εκλογές», κατέληξε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «δεν θα είναι Μητσοτάκης ή χάος. Θα είναι, όπως είπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος ή Κουτσούμπας. Και οι Έλληνες θα διαλέξουν. Υπήρξε μια μεγάλη εθνική επιτυχία στο επίπεδο της ανασύνταξης της οικονομίας, της μείωσης του χρέους, της τεράστιας μείωσης της ανεργίας, στο ότι από το 2023 και μετά οι νέοι που γυρίζουν από το εξωτερικό, είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν. Αυτό δεν έγινε αυτόματα. Αυτή λοιπόν την εθνική επιτυχία πρέπει να τη διαφυλάξουμε. Γι’ αυτό πιστεύω ότι στις εκλογές θα πάει καλά η Νέα Δημοκρατία, διότι με το σημερινό πολιτικό σκηνικό, είναι ο μόνος τρόπος να προχωρήσει προς τα εμπρός η πατρίδα μας», κατέληξε ο Κ. Χατζηδάκης.

Διαβάστε επίσης:

ΕΛ.Α.Σ. για Σαμαρά: «Τον καλωσορίζουμε κι ας άργησε – Δεν μπορεί η χώρα να πάει σε εκλογές με τον Ντίλιαν να εκβιάζει τον Μητσοτάκη

Μητσοτάκης: Ο στόχος μας είναι ένας σιδηρόδρομος τον οποίο οι πολίτες θα εμπιστεύονται ξανά

Μαρινάκης: «Το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καμία τσίπα»