Σύνοδος-«τεστ» για το ΝΑΤΟ στην Άγκυρα: Οι πέντε μεγάλες προκλήσεις για τη Συμμαχία

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Η αξιοπιστία και η μελλοντική βιωσιμότητα του ΝΑΤΟ τίθενται εκ νέου υπό δοκιμασία αυτή την εβδομάδα, καθώς οι ηγέτες των κρατών-μελών συναντώνται στην Τουρκία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι νέοι στόχοι για τις αμυντικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου για αύξηση έως και το 5% του ΑΕΠ μέχρι το 2035 (με διάκριση 3,5% για καθαρή άμυνα και 1,5% για συναφείς δαπάνες), οι οποίοι βρίσκονται υπό αυστηρό έλεγχο από τον Λευκό Οίκο.

Η σύνοδος δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως χώρος νέων δεσμεύσεων, αλλά ως δοκιμή υλοποίησης όσων έχουν ήδη συμφωνηθεί, με το ζητούμενο να είναι κατά πόσο οι ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να μετατρέψουν τους αυξημένους προϋπολογισμούς σε πραγματική στρατιωτική ισχύ μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παράλληλα, εντείνεται η πίεση για σταδιακή μετατόπιση του βάρους ασφαλείας, καθώς η Ουάσιγκτον εξετάζει ένα μέλλον με μειωμένο στρατιωτικό ρόλο στην Ευρώπη.

Την ίδια ώρα, η Συμμαχία καλείται να διατηρήσει τη στήριξή της προς την Ουκρανία, ενώ προσαρμόζεται σε ένα πεδίο μάχης που μεταβάλλεται ραγδαία λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης στα drones, την αεράμυνα και τη βιομηχανική παραγωγή.

Σύμφωνα με το CNBC, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ καλούνται να απαντήσουν σε πέντε βασικά ερωτήματα.

Θα παραμείνουν οι ΗΠΑ ενεργές στο ΝΑΤΟ;

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν σε μεγάλο βαθμό αποδεχθεί την ανάγκη αύξησης των αμυντικών δαπανών, ενίσχυσης της παραγωγής και ανάληψης μεγαλύτερης ευθύνης για την ασφάλειά τους, υπό την πίεση της Ουάσιγκτον.

Ωστόσο, το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να βασίζεται δομικά στην αμερικανική ισχύ, γεγονός που καθιστά το ζήτημα ταυτόχρονα πολιτικό και στρατιωτικό, όπως επισημαίνεται από τον Μαξ Μπέργκμαν του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών στην Ουάσιγκτον.

Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, επιχειρεί να διατηρήσει τη δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ προωθεί τη μετατόπιση μεγαλύτερου βάρους στην Ευρώπη. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Μπέργκμαν, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα ενός πιθανού «σχεδίου Β» σε περίπτωση αμερικανικής αποστασιοποίησης.

Για την Ευρώπη, κρίσιμο ζητούμενο είναι η σαφήνεια γύρω από τις προθέσεις της Ουάσιγκτον. Η Ουλρίκε Φράνκε του European Council on Foreign Relations σημειώνει ότι, αν υπάρξουν αποχωρήσεις δυνάμεων ή δυνατοτήτων, απαιτείται καθαρός οδικός χάρτης και χρονοδιάγραμμα, κάτι που περιπλέκεται από την απρόβλεπτη στάση του Τραμπ.

Οι ευρωπαϊκές χώρες επιδιώκουν, παράλληλα, να εμφανίσουν ενιαίο μέτωπο στις αμυντικές δαπάνες, την ώρα που μεγάλοι «παίκτες», όπως η Γαλλία και η Ισπανία, δέχονται πιέσεις για τα επίπεδα των προϋπολογισμών τους, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία αντιμετωπίζουν δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Ποιες θα είναι οι συνέπειες της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής άμυνας;

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών έχει ήδη αναδιαμορφώσει τον ευρωπαϊκό αμυντικό χάρτη. Χώρες όπως η Πολωνία, τα κράτη της Βαλτικής και οι σκανδιναβικές χώρες έχουν κινηθεί ταχύτερα λόγω της εγγύτητάς τους με τη Ρωσία.

Αντίθετα, οι μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης κινούνται πιο αργά, υπό το βάρος δημοσιονομικών περιορισμών και εσωτερικών πολιτικών ισορροπιών.

Μπορεί να διατηρηθεί η στήριξη προς την Ουκρανία;

Η Ουκρανία αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της συνόδου στην Άγκυρα, με έμφαση στη μακροπρόθεσμη στρατιωτική υποστήριξη, την ενίσχυση της αμυντικής της βιομηχανίας και τα διδάγματα που προκύπτουν από τον πόλεμο. Η συζήτηση διεξάγεται ενώ η Ρωσία εξακολουθεί να υφίσταται βαριές απώλειες στο πεδίο.

Μπορούν να αποφευχθούν πολιτικές εντάσεις καθώς εξελίσσεται η Συμμαχία;

Την ίδια ώρα, η σύνοδος πραγματοποιείται έπειτα από μήνες εντάσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Ευρωπαίων συμμάχων, με επίκεντρο και την κριτική Τραμπ για την ευρωπαϊκή στάση στον πόλεμο με το Ιράν.

Σύμφωνα με τη Φράνκε, το Ιράν ενδέχεται επίσης να απασχολήσει τις συζητήσεις στην Άγκυρα.

Τι επιδιώκει η Τουρκία ως οικοδέσποινα της συνόδου;

Η Τουρκία, ως διοργανώτρια, αναμένεται να αξιοποιήσει τη σύνοδο για να αναδείξει τις δικές της προτεραιότητες ασφαλείας και την αμυντική της βιομηχανία.

Για τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η επιτυχής διεξαγωγή θα ενίσχυε τον ρόλο της χώρας στο ΝΑΤΟ, θα περιόριζε πιθανές διπλωματικές τριβές και θα ενίσχυε τη διαπραγματευτική θέση της Άγκυρας για πρόσβαση σε ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα, εν μέσω της συνολικής αύξησης των στρατιωτικών δαπανών στην Ευρώπη.

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