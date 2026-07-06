search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 22:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.07.2026 21:35

Κατέληξε εν πλω 67χρονος επιβάτης πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Τήνος-Άνδρος – Σε εξέλιξη έρευνα

06.07.2026 21:35
asthenoforo

Τα αίτια θανάτου ενός 67χρονου άνδρα, που κατέληξε μέσα σε πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο ΤήνοςΆνδρος ερευνούν οι λιμενικές Αρχές.

Ο 67χρονος ήταν επιβάτης του «TERA JET 2» και μόλις αισθάνθηκε αδιαθεσία, στήθηκε επιχείρηση επιβίβασης γιατρού στο πλοίο, ο οποίος για αρκετή ώρα προχώρησε σε διαδικασία ανάνηψης χρησιμοποιώντας και τον απινιδωτή του πλοίου.

Μόλις το πλοίο έδεσε στο λιμάνι της Άνδρου, ασθενοφόρο που είχε ήδη ειδοποιηθεί, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου όμως οι θεράποντες ιατροί, απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Διαβάστε επίσης:

Μυστήριο με την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας στην Αρτέμιδα: Τι λέει ο σύζυγός της, γιατί άργησε να δηλωθεί η εξαφάνισή της (Video)

Την Πέμπτη στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα

Εύβοια: Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής για την φωτιά στην Ερέτρια





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aerodromio_elvenizelos_3009_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πονοκέφαλος οι καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια – Καμία λύση στη σύσκεψη, το «καμπανάκι» της Eurocontrol, η ΥΠΑ και οι ελεγκτές

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη 45 στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης

AP26187692727253
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία – Ισπανία 0-0 – Live το ιβηρικό ντέρμπι για μια θέση στους «8»

flamis
ΕΛΛΑΔΑ

Λουόμενη καταγγέλλει ότι τη δάγκωσε λαγοκέφαλος στον λαιμό

Jarell Quansah
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άνοιξε ο ασκός του Αιόλου: Βουλευτής των Εργατικών καλεί τη FIFA να άρει την τιμωρία παίκτη της Αγγλίας – Η Γαλλία άσκησε έφεση για κίτρινη του Ολίσε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
stournaras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μέτωπο κατά της ασυδοσίας των funds, μαζικό εξώδικο στον Γιάννη Στουρνάρα

tsimtsili-new
MEDIA

Τσιμτσιλή για Κουτσελίνη: «Το ότι η πάλαι ποτέ διευθύντριά μου θα είναι του χρόνου απέναντί μας αποτελεί ιντριγκαδόρικο σχέδιο»

sfakia dromos3
TRAVEL

Road trip: Οι πιο όμορφοι δρόμοι της Ελλάδας – Πέντε διαδρομές που αξίζουν το ταξίδι όσο και ο προορισμός

Venezuela
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστρέφουν άρον άρον από τη Βενεζουέλα οι διασώστες - Φόβοι για μολυσματικές ασθένειες, εντοπίστηκαν κρούσματα χολέρας

bakogiani-samaras-dendias-androulakis
ΚΑΛΧΑΣ

Το μήνυμα της Ντόρας, η δημοσκοπική ισορροπία ΝΔ - ΕΛΑΣ, ο TikTokερ Σαμαράς, το τετ α τετ Δένδια – Ανδρουλάκη, το αντίο του Τσίμα και ο Ντόκος  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 06.07.2026 22:45
aerodromio_elvenizelos_3009_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πονοκέφαλος οι καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια – Καμία λύση στη σύσκεψη, το «καμπανάκι» της Eurocontrol, η ΥΠΑ και οι ελεγκτές

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη 45 στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης

AP26187692727253
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Πορτογαλία – Ισπανία 0-0 – Live το ιβηρικό ντέρμπι για μια θέση στους «8»

1 / 3