Κατέληξε εν πλω 67χρονος επιβάτης πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Τήνος-Άνδρος – Σε εξέλιξη έρευνα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Τα αίτια θανάτου ενός 67χρονου άνδρα, που κατέληξε μέσα σε πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Τήνος–Άνδρος ερευνούν οι λιμενικές Αρχές.

Ο 67χρονος ήταν επιβάτης του «TERA JET 2» και μόλις αισθάνθηκε αδιαθεσία, στήθηκε επιχείρηση επιβίβασης γιατρού στο πλοίο, ο οποίος για αρκετή ώρα προχώρησε σε διαδικασία ανάνηψης χρησιμοποιώντας και τον απινιδωτή του πλοίου.

Μόλις το πλοίο έδεσε στο λιμάνι της Άνδρου, ασθενοφόρο που είχε ήδη ειδοποιηθεί, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου όμως οι θεράποντες ιατροί, απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.

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