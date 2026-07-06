Κατέληξε εν πλω 67χρονος επιβάτης πλοίου που εκτελούσε το δρομολόγιο Τήνος-Άνδρος – Σε εξέλιξη έρευνα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Τα αίτια θανάτου ενός 67χρονου άνδρα, που κατέληξε μέσα σε πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Τήνος–Άνδρος ερευνούν οι λιμενικές Αρχές.
Ο 67χρονος ήταν επιβάτης του «TERA JET 2» και μόλις αισθάνθηκε αδιαθεσία, στήθηκε επιχείρηση επιβίβασης γιατρού στο πλοίο, ο οποίος για αρκετή ώρα προχώρησε σε διαδικασία ανάνηψης χρησιμοποιώντας και τον απινιδωτή του πλοίου.
Μόλις το πλοίο έδεσε στο λιμάνι της Άνδρου, ασθενοφόρο που είχε ήδη ειδοποιηθεί, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας του νησιού, όπου όμως οι θεράποντες ιατροί, απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του.
Διαβάστε επίσης:
Μυστήριο με την εξαφάνιση της Κινέζας μεταφράστριας στην Αρτέμιδα: Τι λέει ο σύζυγός της, γιατί άργησε να δηλωθεί η εξαφάνισή της (Video)
Την Πέμπτη στην Κοζάνη η κηδεία της Βάγιας Νέστορα
Εύβοια: Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής για την φωτιά στην Ερέτρια
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.