ΠΑΣΟΚ: Παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη 45 στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης

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Με κεντρικό μήνυμα “το άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ στην κοινωνία και στις προοδευτικές δυνάμεις”, παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη 45 νέα στελέχη της Επιτροπής Διεύρυνσης και Δημοκρατικής Συμπαράταξης (ΕΔΔΗΣ), κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, με τίτλο «Τι ζητά η Κεντρική Μακεδονία από τις Προοδευτικές Δυνάμεις», που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης» της ΔΕΘ.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα έρευνας κοινής γνώμης “για τις προσδοκίες των προοδευτικών πολιτών” της Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσία του Γραμματέα της ΚΠΕ του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Γιάννη Βαρδακαστάνη και του επικεφαλής της ΕΔΔΗΣ Κώστα Σκανδαλίδη.
Η λίστα των προσχωρήσεων περιλαμβάνει πρώην ευρωβουλευτές όπως η Χρυσούλα Παλιαδέλη, επίσης πρώην Βουλευτές όπως ο Άρης Μουσιώνης, αλλά και πρώην Νομάρχες όπως ο Κώστας Παπαδόπουλος, και πρώην δημάρχους, όπως οι Γρηγόρης Χατζησάββας, Σπύρος Μπαρούτας, Γιάννης Ιωαννίδης, Δημήτρης Σερβετάς, Σάββας Σερασίδης, Αλέκος Σταματουλάκης.
Επίσης, στελέχη που συμμετείχαν στην αυτοδιοίκηση, μεταξύ αυτών Αγοραστός Σταυριανός, Μαρία Μυρωνίδου, Αγοραστός, Μαργαρίτης Τριαντάφυλλος, Μαυροματίδης Δημήτρης, πανεπιστημιακούς, μεταξύ αυτών Φανή Βαβύλη, Σοφία Δεληπάλλα, Ανδρέας Καρακίτσιος, Μωυσής Σιδηρόπουλος.
Αλλά και επικεφαλής φορέων και συλλόγων, όπως Παντελής Αλεξιάδης, Γενίτσαρης Απόστολος, Τρελλόπουλος Γιώργος, Δημήτρης Κίτσιος, Γεώργιος Παπαγεωργίου, Παπαπαναγιώτου Σάκης, Στεφανίδης Παύλος, Τσιαπακίδου Σοφία.
Η διεύρυνση περιλαμβάνει και ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρηματίες όπως Ευστάθιος Σαρηγιαννίδης, Κωσταντίνος Πατσαλάς, Σταύρος Παπαδόπουλος, Δώρα Δημητρίου, Γιώργος Μπαρμπουνάκης, αλλά και στελέχη που ασχολήθηκαν με τον αγροτικό κόσμο όπως Δημήτρης Τεκίδης, Γιώργος Μπότας.
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