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06.07.2026 18:13

Μαρινάκης: «Το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καμία τσίπα»

06.07.2026 18:13
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«Σχετικά με τη σημερινή συνέντευξη των στελεχών του κόμματος Τσίπρα είναι χαμένος χρόνος να απαντήσουμε στα απίστευτα fake news, τα παραπλανητικά στοιχεία και τους χιλιοειπωμένους και επικίνδυνους λαϊκισμούς που ακούστηκαν για την οικονομία και τα υπόλοιπα πεδία διακυβέρνησης. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ποια είναι η πραγματικότητα και έχουν δώσει τις απαντήσεις τους στον κ. Τσίπρα στις εκλογές, τόσο του 2019, όσο και του 2023», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν μπορούμε, όμως, να μην σταθούμε σε ένα σημείο, το οποίο υπερβαίνει κάθε όριο πολιτικού θράσους. Ο κ. Τσίπρας, με τη συνέντευξη των στελεχών του, έφτασε σήμερα στο σημείο να συγκρίνει τα καμένα στρέμματα της περιόδου 2017-2019 με τα αντίστοιχα της τριετίας 2023-2025 για να πει στον ελληνικό λαό ότι, επί των ημερών του, τα πράγματα ήταν καλύτερα και στο ζήτημα των πυρκαγιών», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Ο άνθρωπος, που, ως πρωθυπουργός, τη βραδιά της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, πρωταγωνίστησε σε ένα θλιβερό επικοινωνιακό σόου, ενώ γνώριζε την ύπαρξη νεκρών, τώρα δηλώνει «υπερήφανος» για τις επιδόσεις της κυβέρνησής του στον αριθμό των καμένων στρεμμάτων. Μετά από 4,5 χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Τσίπρας παρέδωσε μια ημιδιαλυμένη γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας και τολμά να κουνά το δάχτυλο στην Κυβέρνηση που βρήκε λύση μέσα σε λίγες εβδομάδες για να λειτουργήσει το «112», το οποίο καθημερινά σώζει δεκάδες ζωές. Το «112» που, όπως είχε επισημάνει ο Εισαγγελέας έδρας στη δίκη για το Μάτι, αν λειτουργούσε τότε, πολλοί συνάνθρωποί μας σήμερα θα ήταν ζωντανοί.

Να τον ενημερώσουμε ότι αυτή η Κυβέρνηση αναβάθμισε την πολιτική προστασία σε Υπουργείο και μέσα σε 6 χρόνια αύξησε το δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος σε 18.804 στελέχη, τα εναέρια μέσα από 61 το 2019 σε 85 το 2026, τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης σε 4.299 και καθιέρωσε τις εναέριες περιπολίες με drones που επεμβαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά απ’ την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Η μοναδική απάντηση σε όλα αυτά είναι ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καμία τσίπα».

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