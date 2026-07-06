Μαρινάκης: «Το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καμία τσίπα»

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

«Σχετικά με τη σημερινή συνέντευξη των στελεχών του κόμματος Τσίπρα είναι χαμένος χρόνος να απαντήσουμε στα απίστευτα fake news, τα παραπλανητικά στοιχεία και τους χιλιοειπωμένους και επικίνδυνους λαϊκισμούς που ακούστηκαν για την οικονομία και τα υπόλοιπα πεδία διακυβέρνησης. Οι πολίτες γνωρίζουν καλά ποια είναι η πραγματικότητα και έχουν δώσει τις απαντήσεις τους στον κ. Τσίπρα στις εκλογές, τόσο του 2019, όσο και του 2023», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν μπορούμε, όμως, να μην σταθούμε σε ένα σημείο, το οποίο υπερβαίνει κάθε όριο πολιτικού θράσους. Ο κ. Τσίπρας, με τη συνέντευξη των στελεχών του, έφτασε σήμερα στο σημείο να συγκρίνει τα καμένα στρέμματα της περιόδου 2017-2019 με τα αντίστοιχα της τριετίας 2023-2025 για να πει στον ελληνικό λαό ότι, επί των ημερών του, τα πράγματα ήταν καλύτερα και στο ζήτημα των πυρκαγιών», συνέχισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε: «Ο άνθρωπος, που, ως πρωθυπουργός, τη βραδιά της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι, πρωταγωνίστησε σε ένα θλιβερό επικοινωνιακό σόου, ενώ γνώριζε την ύπαρξη νεκρών, τώρα δηλώνει «υπερήφανος» για τις επιδόσεις της κυβέρνησής του στον αριθμό των καμένων στρεμμάτων. Μετά από 4,5 χρόνια διακυβέρνησης, ο κ. Τσίπρας παρέδωσε μια ημιδιαλυμένη γενική γραμματεία πολιτικής προστασίας και τολμά να κουνά το δάχτυλο στην Κυβέρνηση που βρήκε λύση μέσα σε λίγες εβδομάδες για να λειτουργήσει το «112», το οποίο καθημερινά σώζει δεκάδες ζωές. Το «112» που, όπως είχε επισημάνει ο Εισαγγελέας έδρας στη δίκη για το Μάτι, αν λειτουργούσε τότε, πολλοί συνάνθρωποί μας σήμερα θα ήταν ζωντανοί.

Να τον ενημερώσουμε ότι αυτή η Κυβέρνηση αναβάθμισε την πολιτική προστασία σε Υπουργείο και μέσα σε 6 χρόνια αύξησε το δυναμικό του Πυροσβεστικού Σώματος σε 18.804 στελέχη, τα εναέρια μέσα από 61 το 2019 σε 85 το 2026, τα επίγεια μέσα πυρόσβεσης σε 4.299 και καθιέρωσε τις εναέριες περιπολίες με drones που επεμβαίνουν μέσα σε λίγα λεπτά απ’ την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Η μοναδική απάντηση σε όλα αυτά είναι ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καμία τσίπα».

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Ο Σαμαράς ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση στο αυτονόητο καθήκον του

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Στο δείπνο που παραθέτει ο Ερντογάν την Τρίτη ο Μητσοτάκης

Επιτροπή Θεσμών της Βουλής: Την Τετάρτη συζητείται το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση σε ακρόαση των Ντίλιαν και Δημητριάδη