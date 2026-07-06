Σύνοδος ΝΑΤΟ: Στο δείπνο που παραθέτει ο Ερντογάν την Τρίτη ο Μητσοτάκης

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Τρίτης θα μεταβεί στην ‘Αγκυρα, όπου το βράδυ θα παρακαθήσει στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

Την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε το ενδεχόμενο συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

Διαβάστε επίσης

Επιτροπή Θεσμών της Βουλής: Την Τετάρτη συζητείται το αίτημα της αντιπολίτευσης για την κλήση σε ακρόαση των Ντίλιαν και Δημητριάδη

ΕΛ.Α.Σ.: Η «Μαύρη Βίβλος» της 7ετίας Μητσοτάκη – Αποδόμηση του κυβερνητικού απολογισμού 2019 – 2026 σε οικονομία, υγεία, στέγη

Υποκλοπές: Ο Σαμαράς στον Άρειο Πάγο – Ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του