Σύνοδος ΝΑΤΟ: Στο δείπνο που παραθέτει ο Ερντογάν την Τρίτη ο Μητσοτάκης

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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της Τρίτης θα μεταβεί στην ‘Αγκυρα, όπου το βράδυ θα παρακαθήσει στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας Recep Tayyip Erdoğan στους ηγέτες των κρατών μελών του ΝΑΤΟ.
Την Τετάρτη, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.
Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέκλεισε το ενδεχόμενο συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
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