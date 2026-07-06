Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ: Δεν θα συναντηθούν Μητσοτάκης – Τραμπ

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Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνάντησης του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Μάλιστα, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «δεν ενδείκνυται η συγκεκριμένη Σύνοδος για μια τέτοια συνάντηση. Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ ασφυκτικά τα χρονοδιαγράμματα για να επιτρέψουν μια τέτοια συνάντηση».
Για να δούμε αν τελικά ο Τραμπ θα επισκεφθεί την Ελλάδα, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί η πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
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