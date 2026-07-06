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06.07.2026 15:43

Στέγαση: Τι δικαιούμαι ως ενοικιαστής εάν ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει βλάβες

06.07.2026 15:43
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credit: unsplash

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της τι ισχύει, με βάση τον Αστικό Κώδικα, όταν υπάρξει κάποια βλάβη στο ακίνητο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο ιδιοκτήτης έχει υποχρέωση να παραδίδει κατοικήσιμο και ασφαλές ακίνητο, να φροντίζει για την καλή λειτουργία του σπιτιού καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης και να αποκαθιστά βλάβες που δεν προκλήθηκαν από τους ενοικιαστές (πχ υδραυλικά, ηλεκτρολογικά, στέγη, θέρμανση, φθορές λόγω παλαιότητας).

Αν δεν επισκευάζει ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής μπορεί να προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

– Γραπτή ειδοποίηση

Ζητάει εγγράφως την αποκατάσταση της βλάβης (email, SMS ή εξώδικο). Αναφέρει καθαρά το πρόβλημα και δίνει λογικό χρονικό περιθώριο για την επισκευή.

– Επισκευή με παρακράτηση ενοικίου

Αν είναι επείγουσα ανάγκη (πχ διαρροή νερού ή βραχυκύκλωμα) και ο ιδιοκτήτης δεν επεμβαίνει, ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει την επισκευή και να παρακρατήσει το ποσό από το ενοίκιο, με αποδείξεις και τεκμηρίωση.

– Αναστολή ενοικίου/καταγγελία

Σε περιπτώσεις σοβαρής εγκατάλειψης του ακινήτου, μπορείτε να ζητήσετε μείωση ενοικίου ή ακόμα και να αποχωρήσετε από το ακίνητο με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπογραμμίζει:

– Μην προχωράτε σε επισκευές χωρίς επικοινωνία – μπορεί να μην αναγνωριστεί η δαπάνη.

– Κρατήστε όλα τα έγγραφα, αποδείξεις και φωτογραφίες.

– Η παρέμβαση νομικού συμβούλου ενισχύει τη θέση σας.

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