Έρευνα – σοκ από το meteo.gr: Στάχτη το 38% των δασών της Αττικής τα τελευταία 9 χρόνια

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Σοκ και δέος προκαλούν τα στοιχεία μελέτης του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών σχετικά με τις φωτιές στα δάση της Αττικής, στοιχεία που δείχνουν ότι η Περιφέρεια έχει χάσει σχεδόν το 40% των «πνευμόνων» του τα τελευταία 9 χρόνια.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, από το 2017 μέχρι και το 2025, 13 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 700.000 στρέμματα σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).
Η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής (χωρίς την περιοχή της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου) είναι 2.500.000 στρέμματα, οπότε τα τελευταία 9 έτη το 28% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές. Στην Περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 9 χρόνια έχουν καεί περίπου 465.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 38% της επιφάνειας των δασών.
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες καταστροφές στον δασικό πλούτο της Αττικής καταγράφηκαν το 2021 (253.700 στρέμματα), το 2023 (215.600 στρέμματα) και το 2024 (110.000 στρέμματα), ακολουθούμενες από το 2018 (68.000 στρέμματα, στην Κινέττα και το Μάτι).
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