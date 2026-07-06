Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Δικογραφία σε βάρος δύο αλλοδαπών σχηματίστηκε για την υπόθεση διαδικτυακής απάτης σε βάρος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας, από την οποία είχαν αποσπαστεί 4 εκατ. ευρώ. Το ποσό ανακτήθηκε πλήρως με την κινητοποίηση της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, των αρμόδιων Αρχών και των τραπεζών.

Συγκεκριμένα, στην πλήρη ανάκτηση ποσού ύψους 4.000.000 ευρώ, το οποίο είχε αποσπαστεί μέσω κυβερνοαπάτης τύπου Business Email Compromise (BEC), δηλαδή απάτης μέσω παραβίασης επαγγελματικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οδήγησαν οι ενέργειες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί που φέρονται να εμπλέκονται στην απάτη.

Δύο αλλοδαποί στη δικογραφία

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι δύο αλλοδαποί που ταυτοποιήθηκαν συνδέονται με τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο κατέληξαν τα χρήματα.

Πρόκειται για:

το νομικό πρόσωπο που εμφανιζόταν ως δικαιούχος του λογαριασμού,

το άτομο που φέρεται να διαχειριζόταν τον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης με υπολογιστή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα.

Πώς στήθηκε η απάτη σε βάρος της ναυτιλιακής

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υπέβαλε, τον Αύγουστο του 2025, εκπρόσωπος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι άγνωστοι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού.

Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν παραπλανητική διεύθυνση email, η οποία προσομοίαζε την εταιρική, καθώς και πλαστές εντολές πληρωμής. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να μεταφέρουν 4.000.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία.

Πώς ανακτήθηκαν τα 4 εκατ. ευρώ

Με ενέργειες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και το Τμήμα Europol, καθώς και τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα, επιτεύχθηκε αρχικά η προσωρινή δέσμευση των κεφαλαίων.

Ακολούθησε η πλήρης ανάκτηση του ποσού, πριν τα χρήματα κατατμηθούν και μεταφερθούν σε άλλους λογαριασμούς, αποτρέποντας έτσι την οριστική απώλειά τους.

Τι είναι οι απάτες Business Email Compromise

Οι απάτες τύπου Business Email Compromise (BEC), δηλαδή απάτες μέσω παραβίασης ή παραποίησης επαγγελματικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θεωρούνται διεθνώς από τις πιο διαδεδομένες και επικίνδυνες μορφές κυβερνοαπάτης σε βάρος επιχειρήσεων.

Οι δράστες είτε αποκτούν πρόσβαση σε πραγματικούς λογαριασμούς email είτε δημιουργούν ηλεκτρονικές διευθύνσεις που μοιάζουν με τις εταιρικές. Στη συνέχεια παρακολουθούν τις επικοινωνίες και παρεμβαίνουν σε κρίσιμες οικονομικές συναλλαγές, αλλάζοντας τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ώστε τα χρήματα να καταλήξουν σε λογαριασμούς που ελέγχουν.

Καθοριστική η έγκαιρη καταγγελία

Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης αναφοράς περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης.

Η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών και των τραπεζών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς επέτρεψε την ανάκτηση ολόκληρου του ποσού των 4 εκατ. ευρώ και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Η δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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