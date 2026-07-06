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Δικογραφία σε βάρος δύο αλλοδαπών σχηματίστηκε για την υπόθεση διαδικτυακής απάτης σε βάρος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας, από την οποία είχαν αποσπαστεί 4 εκατ. ευρώ. Το ποσό ανακτήθηκε πλήρως με την κινητοποίηση της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, των αρμόδιων Αρχών και των τραπεζών.
Συγκεκριμένα, στην πλήρη ανάκτηση ποσού ύψους 4.000.000 ευρώ, το οποίο είχε αποσπαστεί μέσω κυβερνοαπάτης τύπου Business Email Compromise (BEC), δηλαδή απάτης μέσω παραβίασης επαγγελματικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οδήγησαν οι ενέργειες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος.
Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν δύο αλλοδαποί που φέρονται να εμπλέκονται στην απάτη.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι δύο αλλοδαποί που ταυτοποιήθηκαν συνδέονται με τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο κατέληξαν τα χρήματα.
Πρόκειται για:
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της απάτης με υπολογιστή ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία που υπέβαλε, τον Αύγουστο του 2025, εκπρόσωπος ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας.
Από την προανάκριση προέκυψε ότι άγνωστοι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού.
Στη συνέχεια χρησιμοποίησαν παραπλανητική διεύθυνση email, η οποία προσομοίαζε την εταιρική, καθώς και πλαστές εντολές πληρωμής. Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να μεταφέρουν 4.000.000 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό εταιρείας με έδρα τη Βουλγαρία.
Με ενέργειες της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, τη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και το Τμήμα Europol, καθώς και τα εμπλεκόμενα τραπεζικά ιδρύματα, επιτεύχθηκε αρχικά η προσωρινή δέσμευση των κεφαλαίων.
Ακολούθησε η πλήρης ανάκτηση του ποσού, πριν τα χρήματα κατατμηθούν και μεταφερθούν σε άλλους λογαριασμούς, αποτρέποντας έτσι την οριστική απώλειά τους.
Οι απάτες τύπου Business Email Compromise (BEC), δηλαδή απάτες μέσω παραβίασης ή παραποίησης επαγγελματικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, θεωρούνται διεθνώς από τις πιο διαδεδομένες και επικίνδυνες μορφές κυβερνοαπάτης σε βάρος επιχειρήσεων.
Οι δράστες είτε αποκτούν πρόσβαση σε πραγματικούς λογαριασμούς email είτε δημιουργούν ηλεκτρονικές διευθύνσεις που μοιάζουν με τις εταιρικές. Στη συνέχεια παρακολουθούν τις επικοινωνίες και παρεμβαίνουν σε κρίσιμες οικονομικές συναλλαγές, αλλάζοντας τα στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ώστε τα χρήματα να καταλήξουν σε λογαριασμούς που ελέγχουν.
Η Ελληνική Αστυνομία επισημαίνει ότι η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης αναφοράς περιστατικών ηλεκτρονικής απάτης.
Η έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών και των τραπεζών αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς επέτρεψε την ανάκτηση ολόκληρου του ποσού των 4 εκατ. ευρώ και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.
Η δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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