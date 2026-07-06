Υπόθεση σοκ στην Κρήτη: 42χρονη ξυλοκοπούσε 55χρονη με ρόπαλο και της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Μία υπόθεση με ακραία βία εξιχνιάστηκε στο Ηράκλειο με θύμα μια 55χρονη και θύτη μια 42χρονη.

Η 42χρονη κατηγορείται για επανειλημμένες πράξεις σωματικής κακοποίησης, καταγράφοντας παράλληλα μέρος των περιστατικών με το κινητό της τηλέφωνο και σήμερα θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ., το πρωί της 25ης Ιουνίου σε κατοικία στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, όπου η 55χρονη φέρεται να φιλοξενούνταν δεχόταν συνεχώς επιθέσεις από την 42χρονη, η οποία την κλωτσούσε, την γρονθοκοπούσε και σε ορισμένες περιπτώσεις την χτυπούσε με ρόπαλο, ενώ της έκοψε τα μαλλιά με μπαλτά.

Το θύμα δεχόταν απειλές κατά της ζωής του, εξυβρίσεις και πράξεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της, ενώ η κατηγορούμενη την κρατούσε φυλακισμένη μέσα στο σπίτι. Κατάφερε να ξεφύγει όταν η 42χρονη αποκοιμήθηκε.

Οι Αρχές εντόπισαν το κινητό της 42χρονης όπου φαίνονται αποτρόπαιες πράξεις της. Οι αρχές στις έρευνες εντόπισαν τον μπαλτά, καθώς και ρούχα με κηλίδες αίματος, μία τούφα ανθρώπινων μαλλιών, σπασμένο ξύλινο κοντάρι, καθώς και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.

Εκτός της 42χρονης έχει συλληφθεί και ένας 60χρονος, ο ιδιοκτήτης της κατοικίας, που γνώριζε ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στο σπίτι. Ο ίδιος συνελήφθη και για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Η 42χρονη κρατείται και για άλλη υπόθεση.

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