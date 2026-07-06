«Ο Αλέκος βγήκε απ’ τον παράδεισο» – Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες της παράστασης

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

«Ο Αλέκος βγήκε απ’ τον παράδεισο», μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόβα,

αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελλάριου (1913–2026), στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».



Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες από την παράσταση

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 19 Ιουνίου η πρεμιέρα του έργου «Ο Αλέκος βγήκε απ’ τον παράδεισο», του Δημήτρη Μαλισσόβα στο Αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».



Η παράσταση, σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και της εταιρείας «Μέθεξις» του Χρήστου Τριπόδη, είναι αφιερωμένη στη ζωή και στο έργο του Αλέκου Σακελλάριου (1913–2026), στις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή του, στα τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και τις σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις. Μια μουσικοθεατρική παράσταση για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους βρίσκονται οι εξαιρετικοί ηθοποιοί Αλέξανδρος Μπουρδούμης, που υποδύεται τον Αλέκο Σακελλάριο, και Ματίνα Νικολάου, που υποδύεται τις εμβληματικές γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του.

Μαζί τους μία ζωντανή 5μελή ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης.

Αθήνα 1913

Γεννιέται ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς της νεότερης Ελλάδας.

Γεννιέται σε μια πόλη που επιβιώνει ανάμεσα σε όνειρα και ανατροπές.

Χαρές και λύπες. Γέλια και λυγμοί.

Κι ο χρόνος να κυλά… αθόρυβα, αμείλικτα… να παίρνει μαζί του εποχές, ανθρώπους, στιγμές. Γιατί ο χρόνος έχει έναν παράξενο τρόπο να μας μαθαίνει να γελάμε με όσα κάποτε μας πλήγωσαν και να συγκινούμαστε με όσα κάποτε μας έκαναν να γελάμε.



113 χρόνια

Από τη γέννηση ενός παιδιού που έμελλε να δει τη ζωή αλλιώς.

Να την παρατηρήσει, να τη σατιρίσει, να την αγαπήσει βαθιά.



Μέσα από τις λέξεις του, τις ιστορίες του και το ανεξάντλητο χιούμορ του, ξεδιπλώνεται μια ολόκληρη Ελλάδα.

Μια Ελλάδα που αλλάζει, που χάνει και ξαναβρίσκει τον εαυτό της.

Μια Ελλάδα ανθρώπινη, τρυφερή, αντιφατική.



Η παράσταση αυτή δεν είναι απλώς ένα αφιέρωμα.

Είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι στα χρονογραφήματα που κατέγραψαν μια εποχή. Στις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή και την έμπνευσή του.

Στα τραγούδια που έντυσαν στιγμές του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Στις προσωπικές του αφηγήσεις — άλλοτε φωτεινές, άλλοτε νοσταλγικές. Μέσα από τα μάτια του Αλέκου, περνούν πρόσωπα που αγαπήσαμε και μεγαλώσαμε μαζί τους. Η Αλίκη, η Τζένη, η Βέμπο, η Σπεράντζα, η Βασιλειάδου, ο Φίνος και τόσοι άλλοι…



Επί σκηνής, το παρελθόν συνομιλεί με το παρόν.

Το γέλιο μπλέκεται με τη συγκίνηση.

Και οι μνήμες ζωντανεύουν ξανά… όχι σαν κάτι μακρινό, αλλά σαν κάτι οικείο.

Γιατί ίσως τελικά…

δεν είναι μια ιστορία μόνο για έναν άνθρωπο.

Είναι η ιστορία όλων μας.



1913 – 2026

113 χρόνια από την γέννηση του Αλέκου Σακελλάριου…

113 χρόνια μνήμης…

113 χρόνια από μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο…



Χαρές και λύπες. Γέλια και λυγμοί.

Κι ο χρόνος να περνάει… να χάνεται… να αλλάζει…

Ο χρόνος μας κάνει να γελάμε με ό,τι μας έκανε να κλάψουμε κάποτε

και να κλαίμε με ό,τι μας είχε κάνει να γελάμε…

Πρωταγωνιστούν:

Αλέξανδρος Μπουρδούμης & Ματίνα Νικολάου Και μία 5μελής ορχήστρα επί σκηνής:

Δημήτρης Κίκλης (πιάνο), Γρηγόρης Λάζογλου (μπουζούκι – κιθάρα), Θοδωρής Χριστοδούλου (τύμπανα), Γιώργος Καρακώστας (ακορντεόν), Αποστόλης Παρασκευαΐδης (κοντραμπάσο) Συντελεστές:

Σκηνοθεσία – Κείμενο: Δημήτρης Μαλισσόβας

Σκηνογράφος: Βαλεντίνο Βαλάσης

Ενορχήστρωση – Δ/νση Ορχήστρας: Δημήτρης Κίκλης

Ενδυματολόγος: Νίκος Χαρλαύτης

Φωτισμοί: Δημήτρης Μαλισσόβας

Βοηθός σκηνοθέτη: Λυδία Σγουράκη

Τεχνικός ήχου και φωτισμού: Χρήστος Λουλούδης

Διεύθυνση παραγωγής: Χρήστος Τριπόδης

Creative Agency: Grid Fox Πληροφορίες: Διάρκεια: 120 λεπτά Ημέρες και ώρες:

Τετάρτη 8/7, Σάββατο 11/7, Κυριακή 12/7, Δευτέρα 13/7,

Δευτέρα 20/7, Τρίτη 21/7, Τετάρτη 22/7, Δευτέρα 27/7, Τρίτη 28/7,

Τετάρτη 29/7 στις 21:15 Σάββατο 1/8 στις 21:15

Δευτέρα 31/8 στις 21:00 Τρίτη 1/9, Τετάρτη 2/9, Δευτέρα 7/9, Τρίτη 8/9, Τετάρτη 9/9, Δευτέρα 14/9, Τρίτη 15/9, Τετάρτη 16/9, Δευτέρα 21/9, Τρίτη 22/9, Τετάρτη 23/9 στις 21:00 Ηλεκτρονική Προπώληση:

https://www.hellenic-cosmos.gr/o-alekos-vgike-ap-ton-paradeiso#tickets Τιμές εισιτηρίων:

VIP: 30 €

Ζώνη Α’: 25€

Ζώνη Β’: 22€

Ζώνη Γ’: 20€

Ισχύουν ειδικές τιμές για γκρουπ άνω των 20 ατόμων, ΑμεΑ, φοιτητές & ανέργους (στην A’, Β’ & Γ’ Ζώνη) Κρατήσεις:

Στα ταμεία του θεάτρου (Πειραιώς 254, Ταύρος)

Στο τηλεφωνικό κέντρο του «Θέατρον», Τ. 212 254 0300

Στη «Μέθεξις», Τ. 210 7622034 Παραγωγή:

Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού &

Εταιρεία Θεατρικών Παραγωγών «Μέθεξις» – Χρήστος Τριπόδης Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» Πειραιώς 254, Ταύρος 177 78

Τ. 212 254 0300

www.theatron254.gr

Διατίθεται δωρεάν χώρος στάθμευσης