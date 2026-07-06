Πεδίο σύγκρουσης Μαξίμου – Σαμαρά οι υποκλοπές και το νέο κόμμα

Takeaways by to pontiki AI Απόσυρση της φιλοξενίας στο Μπάκιγχαμ: Το Παλάτι διέψευσε τις ανακοινώσεις της ομάδας του πρίγκιπα Χάρι και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να φιλοξενηθεί στο Μπάκιγχαμ ή σε άλλη βασιλική κατοικία. Η πλευρά του Χάρι χαρακτήρισε την εξέλιξη αυτή «απογοητευτική».

Η αιτία του «απαγορευτικού»: Αν και είχε προταθεί αρχικά στον Χάρι να μείνει σε βασιλικό οίκημα, ο ίδιος δεν απάντησε επίσημα εντός της προθεσμίας (μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας). Λόγω των απαιτούμενων διαδικασιών προετοιμασίας και μέτρων ασφαλείας, η πρόσκληση ακυρώθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Ο σκοπός του ταξιδιού: Ο Δούκας του Σάσεξ επισκέπτεται τη Βρετανία για φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και για την προετοιμασία των Αγώνων Invictus που θα γίνουν το επόμενο έτος στο Μπέρμιγχαμ.

Ταξιδεύει μόνος του: Η Μέγκαν Μαρκλ και τα παιδιά τους (Άρτσι και Λίλιμπετ) δεν τον συνοδεύουν στο Λονδίνο, κυρίως λόγω της απόφασης ότι η οικογένεια δεν δικαιούται μόνιμη αστυνομική προστασία με κρατική χρηματοδότηση. Παραμένει ανοιχτό αν θα τον συναντήσουν αργότερα στο Μπέρμιγχαμ.

Η διαμάχη για την ασφάλεια: Από το 2020, όταν το ζευγάρι παραιτήθηκε από τα βασιλικά του καθήκοντα, η κρατική προστασία τούς παρέχεται μόνο κατά περίπτωση. Ο Χάρι έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν νιώθει ασφαλής να φέρει τη σύζυγο και τα παιδιά του στη χώρα χωρίς αυξημένα μέτρα προστασίας.

Με νέες αιχμές κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη απαντούν συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά με αφορμή το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου για την προσφυγή του τελευταίου στον Άρειο Πάγο σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Η κυβέρνηση απάντησε παράλληλα και στα πρόσφατα βίντεο που ανήρτησε ο πρώην πρωθυπουργός στο TikTok, στα οποία σχολίαζε με τον δικό του, αιχμηρό τρόπο την πολιτική επικαιρότητα, καταγγέλλοντας για μία ακόμη φορά τις πολιτικές Μητσοτάκη.

«Γιατί ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023;» διερωτώνται συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού, σχολιάζοντας τις αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ειδικότερα, συνεργάτες του κ. Σαμαρά ανέφεραν: «Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Π. Μαρινάκης, σχολιάζοντας τη σημερινή αίτηση του πρώην πρωθυπουργού της Ελλάδος Αντώνη Σαμαρά στον Άρειο Πάγο, δήλωσε μεταξύ άλλων, επί λέξει, το εξής; “το 2023 αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία”. Αν θυμόμαστε καλά, η ΝΔ το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση; Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως; Γιατί λοιπόν ο κ. Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κ. Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023;».

Νωρίτερα, ο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο Α. Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ’ επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

Σχολιάζοντας την κίνηση Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δήλωσε ότι «από τη στιγμή που ένας πολίτης είτε ήταν πρωθυπουργός, είτε όχι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη τις απαντήσεις τις δίνει η Δικαιοσύνη. Για την ουσία της υπόθεσης αυτής έχει απαντήσει με μια σειρά από διατάξεις η Δικαιοσύνη και παρέλκει να πω εδώ κάτι περισσότερο. Και από κει και πέρα εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κυρίου Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παραιτήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια, το 2023 αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη ΝΔ».

Αναλυτικά στην αίτησή του ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει:

Αξιότιμε κ. Εισαγγελέα,

Υποβάλλω την παρούσα, αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων μέσω του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, υπόθεση η οποία έχει ήδη λάβει ευρεία δημοσιότητα και προκαλεί εύλογη ανησυχία για την εθνική ασφάλεια και την προάσπισή της, για τη λειτουργία των θεσμών και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, εδώ και μήνες έχει καταστεί δημοσίως γνωστό ότι υπήρξα και εγώ προσωπικά στόχος του εν λόγω κατασκοπευτικού λογισμικού.

Το γεγονός της παράνομης παγίδευσής μου το έχω επανειλημμένως αναδείξει μέσω δημόσιων παρεμβάσεών μου. Το έχω θέσει με σαφήνεια θεσμικά από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου αλλά και μέσα από τον δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης.

Στις τοποθετήσεις αυτές, έχω επίσης επισημάνει με ιδιαίτερη έμφαση τους σοβαρότατους κινδύνους που συνεπάγεται για την εθνική ασφάλεια η λειτουργία ενός τέτοιου παράνομου μηχανισμού εντός της ελληνικής επικράτειας, ιδίως σε συνθήκες έντονης γεωπολιτικής αστάθειας.

Είναι αυταπόδεικτο, ότι η παρακολούθηση προσώπων που κατέχουν καίριες θεσμικές θέσεις συνιστά γεγονός εξαιρετικής θεσμικής και εθνικής βαρύτητας.

Επειδή έχω κατ’ επανάληψη ζητήσει από την Κυβέρνηση να διερευνήσει την περίπτωση της παγίδευσης μου χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ

Την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής μου με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα, από το βήμα της Βουλής και αναφερόμενος στην αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της ΝΔ, για το τριψήφιο τηλέφωνο που θα χτυπήσει στις 3 το πρωί, ο Α. Σαμαράς διερωτήθηκε αν «χτύπησε το τηλέφωνό του για να του πουν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία ενόπλων δυνάμεων και εμένα; Τι έκανε;».

Επίσης, διερωτήθηκε πώς γίνεται τέσσερις ιδιώτες να παρακολουθούν τους πάντες, πώς επελέγησαν οι στόχοι και αν το υλικό των υποκλοπών μπορεί να βρίσκεται σε ξένα χέρια, ενώ τόνισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη όταν δεν υπάρχει πλήρης διερεύνηση» της υπόθεσης των υποκλοπών.

Γαλάζιο «πυρ ομαδόν» σε Σαμαρά για τα βίντεο

Στελέχη της κυβέρνησης και του κόμματος δεν δίστασαν νωρίτερα να σχολιάσουν και τα δύο βίντεο με τα οποία ο πρώην πρωθυπουργός σχολίαζε τις δημοσκοπικές επιδόσεις της ΝΔ και τις αιχμές που άφηνε σε βάρος του η Ντόρα Μπακογιάννη.

Η ίδια η πρώην υπουργός (Παραπολιτικά FM), ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή κατά του Α. Σαμαρά, λέγοντας ότι «η πολιτική ιστορία του καθενός έχει γραφτεί, δεν αλλάζει. Ο Σαμαράς πριν 17 χρόνια, η ΝΔ του συγχώρεσε ότι έριξε μια κυβέρνηση και τον έκανε πρόεδρο και πρωθυπουργό. Η ιστορία του από το 1990, είναι γνωστή και θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Το να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα δεν είναι καλό».

Η Ντ. Μπακογιάννη εκτίμησε ότι στόχος του Α. Σαμαρά με το κόμμα που ετοιμάζει είναι να κάνει ζημιά στη ΝΔ, αν και διευκρίνισε ότι «αν θα κάνει ζημιά, θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός, όταν προσέλθει στις κάπλες. Εδώ είμαστε και θα το δούμε», ενώ όταν ρωτήθηκε αν ήταν λάθος η επιστροφή του στη ΝΔ, είπε ότι «το μυαλό το δικό μου, εκείνη την εποχή και τώρα, ήταν πάντα στην παράταξη. Την βάζω μπροστά και το αποδέχθηκα. Ο Σαμαράς δεν βάζει την παράταξη μπροστά, όταν ασκεί μια πολιτική τέτοια».

Στα βίντεο Σαμαρά αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στη διάρκεια του briefing, παρομοιάζοντάς τα με τις… επαναλήψεις στην τηλεόραση. «Δεν θα καθόμαστε κάθε ημέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις», ήταν η αρχική του αντίδραση σε σχετική ερώτηση.

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Ωστόσο, προσέθεσε ότι «στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών που ενώ παίζονται κάθε χρόνο σκίζουν στα νούμερα τηλεθέασης γιατί μας αρέσουν πολύ. Παράδειγμα έβλεπα το “Ρετιρέ” προ ημερών, μία θρυλική σειρά. Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική». Τόνισε, δε, ότι «τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές δύο από τα υψηλότερα ποσοστά στην ιστορία της».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης (Real FM) είπε ότι «ο κ. Σαμαράς έχει κάνει τις επιλογές του προφανώς. Δεν είπε και κάτι καινούριο ως προς τα πολιτικά ζητήματα. […] Αναφέρθηκε σε κάτι που έγινε 17 χρόνια πριν, τι έκανε με την κυρία Μπακογιάννη. Δεν ξέρω πόσο απασχολούν αυτά τον κόσμο τη στιγμή αυτή».

Τόνισε, δε, ότι «ο πρωθυπουργός με θεσμικό τρόπο και με σεβασμό είχε εκφραστεί σε προηγούμενη συνέντευξή του σε σχέση με το γεγονός ότι δεν περιμένει από έναν πρώην πρωθυπουργό που έχει τιμηθεί από την παράταξη – και είχε ξαναφύγει βέβαια – να κάνει κάτι διαφορετικό σε αυτή τη συγκυρία. Το τι θα κάνει, θα το δούμε στην πορεία».

Ο Θ. Κοντογεώργης είπε για τις απόψεις Σαμαρά ότι «δεν θεωρώ ότι στα εθνικά θέματα βρίσκει ευήκοα ώτα τουλάχιστον από τους ανθρώπους που είναι κοντά στην κυβέρνηση ή είναι σε μια αναμονή από την κυβέρνηση. Ο κ. Σαμαράς προφανώς απευθύνεται κάπου αλλού. […] Αντιλαμβάνομαι και τις προσωπικές σχέσεις, είναι κατανοητές και σεβαστές» και κατέληξε λέγοντας ότι «η χθεσινή εικόνα και το περιεχόμενο επιτείνουν την και προσωπική μου εντύπωση ότι είναι κυρίως προσωποκεντρικοί οι λόγοι που οδηγούν σε αυτή τη συμπεριφορά και λιγότερο πολιτικοί».

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, πάλι, σε άρθρο του στο liberal.gr, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον Α. Σαμαρά, αναφέρει ότι η πραγματικότητα είναι «πολύ πιο απαιτητική από τον λαϊκισμό. Κι αυτό, άλλωστε, που κρίνει τελικά τα πολιτικά κόμματα είναι η αξιοπιστία τους, αλλά και η ικανότητα να προσαρμόζονται στις εξελίξεις και να δίνουν απαντήσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Γι’ αυτό πιστεύω ότι η Κεντροδεξιά του μέλλοντος δεν μπορεί να είναι μια Κεντροδεξιά της νοσταλγίας. Δεν αρκεί να υπερασπιζόμαστε όσα πέτυχε στο παρελθόν. Οφείλουμε να δίνουμε απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα του αύριο. Να παραμένουμε δύναμη κοινής λογικής, ευθύνης και μεταρρυθμίσεων».

Τέλος, ο ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην κριτική του Α. Σαμαρά για το Ταμείο Ανάκαμψης, είπε (ΣΚΑΪ) ότι «αυτή είναι μια κατηγορία που έλεγε ο Τσίπρας, ο Κασσελάκης, ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου, ο Βελόπουλος. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα, αλλά η κατηγορία που είπε δεν είναι αλήθεια. Η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Εγώ δεν υπηρετώ μια κυβέρνηση των πλουσίων, των διεφθαρμένων ή των μεγάλων συμφερόντων».

«Επειδή ο Σαμαράς ως πρωθυπουργός είχε δεχθεί αυτές τις γελοίες κατηγορίες και τις είχε βιώσει στο πετσί του, καλό θα είναι να πέσουν οι τόνοι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «αν κάνει τελικά το κόμμα ο κ. Σαμαράς ελπίζω ότι δεν θα έχει κριτική τύπου Αριστεράς και Κωνσταντοπούλου, γιατί αυτό θα ήταν πολύ λυπηρό». Ωστόσο, εν τέλει ευχήθηκε να μην υπάρξει αυτή η εξέλιξη, λέγοντας ότι «θέλω να ελπίζω ότι δεν θα κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς».

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